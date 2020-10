Es scheint, als ob die welt­weit etablierte Corona-Diktatur bewusst über immer mehr Leichen geht. Nicht aller­dings, weil das Virus so gefähr­lich ist, sondern wegen den Verboten und Frei­heits­ein­schrän­kungen, die mit der Pandemie einher­gehen. Von zerstörten Exis­tenzen, über Selbst­morde, bis hin zu Depres­sionen, gebro­chenen Herzen und Einsam­keit, es gibt offenbar kein Pardon. Und auch die Schwächsten und Jüngsten unserer Gesell­schaft werden eiskalt und rück­sichtslos mit den Konse­quenzen der Corona-Bekämp­fung konfron­tiert, wie folgender Vorfall aus Austra­lien zeigt:

Vier Säug­linge sterben wegen Corona-Restrik­tionen

In der austra­li­schen Groß­stadt Adelaide starben inner­halb von nur einem Monat vier Säug­linge, die lebens­ret­tende Herz­ope­ra­tionen benö­tigt hätten. Da Adelaide die einzige Haupt­stadt auf dem austra­li­schen Fest­land ist, die keine pädia­tri­sche Herz­chir­urgie anbietet, hätten die Kinder (wie bisher auch!) in die Stadt Melbourne gebracht werden müssen.



Doch aufgrund der restrik­tiven und fast schon dikta­to­risch anmu­tenden Corona-Gesetze und Verord­nungen in Austra­lien (UNSER MITTELEUROPA berich­tete über staat­liche Zwangs­imp­fungen für „Risi­ko­fälle), ist es verboten, „medi­zi­ni­sche Trans­porte“ nach Melbourne zu tätigen. Der längere Trans­port der Säug­line in die Bundes­haupt­stadt Sydney, welcher als einziger erlaubt gewesen wäre, war aller­dings nicht möglich, da die Kinder dafür zu schwach waren.

Nun verstarben sie. Vier Säug­linge. An den will­kür­li­chen Gesetzen einer Büro­kratie, die sich gegen den Menschen richtet und nur für eine elitäre Kaste arbeitet. An einer Büro­kratie, die Menschen sterben lässt, damit sie nicht mögli­cher­weise an einem Virus sterben, der in über 90 Prozent der Fälle harmlos verläuft. „Schöne neue Welt“, würde wohl auch Aldous Huxley meinen.