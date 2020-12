Dass der schwe­di­sche Weg im Umgang mit der soge­nannten „Pandemie“, die nicht mehr Todes­opfer fordert als herkömm­liche Grip­pe­wellen den Regie­renden nicht in den Kram passt, liegt auf der Hand. Um da seriös zu argu­men­tieren, lohnt es sich zwei Länder zu verglei­chen, die etwa gleich viele Einwohner haben: Öster­reich und das skan­di­na­vi­sche Land.

Lassen wir die Zahlen spre­chen. Das öster­rei­chi­sche online-Portal zurzeit.at liefert da uns eine aufschluss­reiche Analyse. Wir zitieren:

„Dem Vernehmen nach soll es in Öster­reich zwischen 26. Dezember und 17. Jänner einen weiteren harten Lock­down geben, den dritten insge­samt. Dabei hatte der zweite „harte Lock­down“ gerade erst am 6. Dezember geendet. Insge­samt wird somit das Schei­tern der Corona-Krisen­be­wäl­ti­gungs­stra­tegie der schwarz-grünen Bundes­re­gie­rung und von Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz (ÖVP) deutlich.

Scharfe Kritik am bevor­ste­henden Lock­down übt FPÖ-Klub­ob­mann Herbert Kickl:

Kurz zerstört mit einer tech­no­kra­ti­schen Eises­kälte das Weih­nachts­fest, die Wirt­schaft und mit ihr unzäh­lige Arbeits­plätze. … Wer glaubt, dass unsere Betriebe in einem Umfeld über­leben können, in dem täglich neue Regeln von oben dekre­tiert werden, der hat offen­sicht­lich selbst noch nie in normalen Verhält­nissen außer­halb des ÖVP-Biotops gear­beitet, so Kickl weiter.

Wie sehr Kanzler Kurz die öster­rei­chi­sche Wirt­schaft zerstört, zeigt ein Vergleich mit Schweden. Das skan­di­na­vi­sche Land verzichtet bekannt­lich weit­ge­hend auf frei­heits­ein­schrän­kende Maßnahmen. Der Herbst-Konjunk­tur­pro­gnose der EU-Kommis­sion zufolge muss Öster­reich heuer mit einem Rück­gang des Brut­to­in­land­pro­dukts (BIP) von 7,1 Prozent rechnen, Schweden aber nur mit einem Minus von 3,4 Prozent.

Die Sack­gasse, in welche die schwarz-grüne Bundes­re­gie­rung Öster­reich gefahren hat, zeigt sich auch beim Budget. Laut den Berech­nungen der EU-Kommis­sion wird 2020 in Öster­reich das Budget­de­fizit 9,6 Prozent ausma­chen, in Schweden aber nur 3,9 Prozent. Und mehr Schulden bedeutet, dass der Hand­lungs­spiel­raum in der Zukunft sinkt.“

Anzu­merken ist, dass dieje­nigen, die das Schwe­di­sche Modell als „geschei­tert“ betrachten, sich ausschließ­lich auf die Anzahl Verstor­bener berufen. Das diese Zahlen nach oben und unten „geschönt“ werden können, braucht hier nicht extra erwähnt werden. Details dazu, würden den Rahmen dieses Artikel überschreiten.