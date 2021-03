Staat­liche Hilfs­maß­nahmen dienen auch dem Schönen der Arbeitslosenstatistik

Die erste Corona-Welle vor einem Jahr hat EU-weit rund sechs Millionen Arbeits­plätze vernichtet. Zu diesem ernüch­ternden und wenig über­ra­schenden Ergebnis kommt eine aktu­elle Studie von Euro­found, der Euro­päi­sche Stif­tung zur Verbes­se­rung der Lebens- und Arbeits­be­din­gungen. Zeit­ar­beit­nehmer, junge Arbeit­nehmer und Frauen waren sogar noch stärker betroffen als während der inter­na­tio­nalen Finanz­krise in den Jahren 2008 und 2009.

In der Studie heißt es, „bis zum Früh­jahr 2020 waren in der EU um 5,7 Millionen weniger in Beschäf­ti­gung als Ende 2019, und um 6,3 Millionen weniger vergli­chen mit dem Trend­wachstum, das vor der Covid-19-Pandemie erwartet werden konnte“. An anderer Stelle weist Euro­found darauf hin, dass in den zwölf Monaten vor dem Früh­jahr 2020 in der EU die Beschäf­ti­gung um 2,4 Prozent abnahm, die wöchent­liche Arbeits­zeit derje­nigen, die in einem Beschäf­ti­gungs­ver­hältnis waren, um fast eine Stunde zurück­ging und der Anteil der Beschäf­tigten, die nicht arbei­teten, sich auf 17 Prozent verdoppelte.

Aus der Euro­found-Studie geht hervor, dass in der EU – und damit auch in Öster­reich – mit staat­li­chen Hilfs­maß­nahmen wie Zuschüssen zur Kurz­ar­beit auch das Ziel verfolgt wird, die Arbeits­lo­sen­sta­tistik künst­lich niedrig zu halten. Denn Heim­ar­beit, Kurz­ar­beits­mo­delle und andere staat­liche Unter­stüt­zungs­maß­nahmen halfen zwar einer­seits Arbeits­plätze zu schützen, bedeu­teten ande­rer­seits aber auch, dass mehr Menschen in eine sich hinzie­hende beruf­liche Inak­ti­vität gerieten anstatt in der Arbeits­lo­sen­sta­tistik aufzuscheinen.

