Nach dem in der Euro­päi­schen Union nicht zuge­las­senen russi­schen Impf­stoff, dem deutsch-ameri­ka­ni­schen Gen-Impf­stoff von Pfizer-BioN­Tech, mit dem Ende Dezember 2020 die ersten Injek­tionen erfolgten, und den Impf­stoffen von Astra Zeneca und dem chine­si­schen Hersteller Sino­pharm, die langsam auf den Markt kommen, entwi­ckelt ein Team unga­ri­scher und öster­rei­chi­scher Wissen­schaftler derzeit in Fünfkirchen/Pécs (Südun­garn) und Wien einen weiteren.

Der unga­ri­sche Viro­loge Ferenc Jakab war am 7. Januar in den ATV-Nach­richten zu Gast. „Das Impf­stoff­ent­wick­lungs­pro­jekt ist in die Labor­phase einge­treten. Ende Januar, Anfang Februar werden wir auch mit den Tier­ver­su­chen beginnen. Wir sind zuver­sicht­lich, dass wir bald Ergeb­nisse haben werden, aber es wäre zu früh, um zu sagen, wann unser Impf­stoff verfügbar sein wird“, sagte er damals. Zu den bereits auf dem Markt befind­li­chen Impf­stoffen, die er für voll­kommen ausrei­chend hält, erklärte der Wissen­schaftler: „Das Wich­tige ist nicht, womit man impft, sondern dass man impft. Das neue Coro­na­virus, das in England und Südafrika aufge­treten ist, hat sechs bis acht verschie­dene Muta­tionen. Dennoch scheint es jetzt, dass alle entwi­ckelten Impf­stoffe in der Lage sind, diese Muta­tionen zu verhin­dern, aber es ist noch nicht bekannt, ob dies auch in Zukunft der Fall sein wird.“ Der Viro­loge, der sich in den Medien sehr laut­stark gegen die Kritik an den Covid-Maßnahmen geäu­ßert hat, erklärte auch, dass er glaubt, dass zukünf­tige Muta­tionen andere Impf­stoffe erfor­dern könnten.

Laut einer am Freitag, den 15. Januar, veröf­fent­lichten Umfrage der regie­rungs­nahen Száz­advég-Stif­tung sieht eine Mehr­heit der Ungarn in der Impfung die einzige Möglich­keit, die Coro­na­virus-Pandemie in den Griff zu bekommen, und immer mehr Menschen (34 % im Vergleich zu 24 % vor einem Monat) bekunden ihre Bereit­schaft, sich impfen zu lassen. Gleich­zeitig soll die Zahl derer, die dem Impf­stoff skep­tisch gegen­über­stehen, von 48% auf 35% gesunken sein.

Dieser Beitrag erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Visegrád Post.