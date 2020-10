Einige Kommu­nal­po­li­tiker in Villingen-Schwen­ningen spre­chen von Stasi-Methoden. Gemeint ist die Entschei­dung der baden-würt­tem­ber­gi­schen Stadt, nicht nur Mitar­beiter des Kommu­nalen Ordnungs­dienstes (KOD) zur Kontrolle der Corona Bestim­mungen in der Gastro­nomie einzu­setzen, sondern auch anderes städ­ti­sches Personal. Dieses soll, wie der „Schwarz­wälder Bote“ berichtet, „nach Feier­abend auf Kontroll­gang gehen“, und zwar in zivil und – vorerst? – frei­willig. Insbe­son­dere sollen sie darauf achten, ob die Regis­trier­listen korrekt ausge­füllt werden und ob der Maskenzwang einge­halten wird.

Corona-Krise fördert dunkelste Seiten der mensch­li­chen Seele zutage

Die Entschei­dung der Stadt­ver­wal­tung sorgt für Kritik: „Manche sozialen Netz­werker fühlen sich an die alten DDR-Zeiten erin­nert und spra­chen offen von Spitzel- und Stasi-Methoden.“ Tatsäch­lich wird dem Denun­zi­an­tentum Tür und Tor geöffnet. Aus dem Bericht des „Schwarz­wälder Boten“ geht auch hervor, dass sich die Begeis­te­rung des städ­ti­schen Perso­nals, an der Bespit­ze­lungs­ak­tion mitzu­ma­chen, in Grenzen hält.

Zudem hat die Corona Krise bei vielen Menschen die dunkelsten Seiten ihres Charak­ters ans Tages­licht geför­dert. So recht­fer­tigt Villingen-Schwen­ningen die umstrit­tenen zivilen Streifen mit „sehr vielen Beschwerden von Bürgern, teils per Telefon, teils per E‑Mail, die sich daran stießen, dass es manche Gewer­be­trei­bende und Gastro­nomen mit den Regeln zum Infek­ti­ons­schutz nicht allzu genau nehmen würden. Mal seien die Regis­trier­listen nicht ordent­lich geführt worden, mal seien keine Masken getragen worden“. Zudem hätten sich einige Wirte und Lokal­be­treiber gegen­seitig ange­zeigt.

Dieser Beitrag erschien erst­malig auf zurzeit.at