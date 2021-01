MdEP Michèle Rivasi bittet die Kommis­sion um Zugang zu Verträgen über den Kauf von Covid-Impf­stoffen. Es ist nicht bekannt, wie viel sie kosten, wo sie produ­ziert werden und wann sie verfügbar sind, aber vor allem ist nicht bekannt, wer im Falle von schweren Neben­wir­kungen haftet.

Bis heute sind die Bedin­gungen der Verträge zwischen der Euro­päi­schen Kommis­sion und den Firmen, die die Anti-Covid-Impf­stoffe liefern, noch immer streng geheim.

Um dies Punkt für Punkt abzu­klären, wandte sich die fran­zö­si­sche Euro­pa­ab­ge­ord­nete der Grünen/Ale, Michèle Rivasi, an die EU-Kommis­sarin für Gesund­heit, Stella Kyria­kides. „Seit Monaten – so beklagte sich Rivasi während der Plenar­sit­zung in Brüssel – fordern wir Zugang zu den von der Kommis­sion mit den Impf­stoff­her­stel­lern unter­zeich­neten Verträgen, die die Exeku­tive weiterhin geheim hält und sich darauf beschränkt, in einem von der GD Santé in Brüssel mitten während der Pandemie einge­rich­teten Lese­saal einen nur teil­weisen Zugang zu dem mit Curevac unter­zeich­neten Vertrag zu gewähren, unter der Bedin­gung, dass keine Fotos und keine Notizen gemacht werden (wobei entschei­dende Punkte, wie z. B. die über die Haftung, ohne­dies ausge­lassen werden).

Diese Mittei­lung, die am 12. Januar von der EU-Chef­un­ter­händ­lerin für Impf­stoffe, Sandra Gallina, bei der Sitzung im Gesund­heits­aus­schuss des Euro­päi­schen Parla­ments bekannt gegeben wurde, scheint eher ein Witz zu sein. „Ich bin sechs Stunden mit dem Zug gefahren“, ärgert sich Rivasi, „um in diesen Lese­saal zu kommen. Es gibt dort nichts zu den Kondi­tionen, die von den Produ­zenten gewährt werden; es gibt nichts zu den Produk­ti­ons­orten; es gibt nichts zu den Preisen. Das geht so nicht, man kann nicht so viel öffent­li­ches Geld ohne konkrete Vertrags­an­gaben ausgeben“. Kurzum, viel Lärm um nichts. Der Vertrag mit CureVac, der an drei Tagen in der Woche für nur vier Stunden in einem Lese­saal ausge­stellt wird, ist an allen entschei­denden Stellen „geheim“.

Was die Abge­ord­neten aber richtig wütend macht, ist die völlige Intrans­pa­renz in der Frage der Verant­wor­tung im Falle eines durch den Impf­stoff verur­sachten Scha­dens. „Wer ist für die Neben­wir­kungen verant­wort­lich? Darauf müssen Sie antworten, denn in den Verträgen steht nichts. Wenn ich morgen geimpft werde und ich habe eine Gesichts­läh­mung, wer ist dafür verant­wort­lich? Der Staat oder das Phar­ma­un­ter­nehmen? Sie müssen antworten. In der vor Auslas­sungen strot­zenden und zudem durch eine Vertrau­lich­keits­ver­ein­ba­rung abge­si­cherten Version des von der Euro­päi­schen Kommis­sion mit CureVac unter­zeich­neten Vertrages ist nicht einmal geklärt, wer für even­tu­elle Schäden durch mögliche Neben­wir­kungen des Impf­stoffs Anti-Covid verant­wort­lich ist. Denn wie der Präsi­dent des Gesund­heits­aus­schusses, Pascal Canfin, bekanntgab, sind auf den 60 Vertrags­seiten, die zur Verfü­gung gestellt wurden, genau die Absätze, die dem zentralen Bereich Verant­wor­tung gewidmet sind, ausgelassen.

Die einzige Antwort, die bisher zu diesem Thema gegeben wurde, kam von der Gene­ral­di­rek­torin für Gesund­heit Sandra Gallina. „Die Kommis­sion,“ versi­chert die EU-Chef­un­ter­händ­lerin für Impf­stoffe, „hat den euro­päi­schen Weg zur Verant­wor­tung vertei­digt.“ Eine Behaup­tung, die, ohne es explizit zu machen, auf die recht­liche und finan­zi­elle Reak­tion des Herstel­lers im Falle eines Fehlers oder Betrugs anspielt. Und gerade die Frage der juris­ti­schen Verant­wor­tung war der Haupt­grund dafür, dass der Vertrag zwischen der Kommis­sion und Pfizer/BionTech später zustande kam als die anderen. Doch über diesem Punkt schweigt man sich in Brüssel aus.

Quelle: Il Giornale