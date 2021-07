Der tsche­chi­sche Senat hat einer Geset­zes­än­de­rung zuge­stimmt, die es Frauen erlaubt, das Suffix ‑ová, das das gram­ma­ti­ka­li­sche Geschlecht bezeichnet, aus ihrem Nach­namen zu entfernen.



Wenn das Gesetz von Präsi­dent Miloš Zeman unter­zeichnet wird, können Eltern auch entscheiden, die männ­liche Form (also ohne die Endung ‑ová) des Nach­na­mens ihrer Töchter zu behalten.

In der tsche­chi­schen Sprache wird die Endung „-ova“ an alle Nach­namen für Frauen ange­hängt, so dass die Tochter von Herrn Novak zu Frau Nova­kova wird.

Frauen konnten die Endung „-ova“ bisher nur unter bestimmten Umständen weglassen, z.B. wenn sie eine auslän­di­sche Staats­bür­ger­schaft haben oder mit einem Ausländer zusammenleben.

Quelle: Prague Morning