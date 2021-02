Kolejny nauko­wiec z dzied­ziny nauk przy­rod­nic­zych publi­cznie kwes­ti­o­nuje pandemię koro­na­wirusów i wywołuje oburzenie swoimi wypo­wied­ziami. Po tym, jak hiszpański biolog Fernando López-Mirones ostrz­egał już przed szcze­pion­kami koro­na­wiru­so­wymi, a irlandzka biolog mole­ku­larna prof. dr Dolores Chahill udowod­niła śmier­telne skutki takiej szcze­pionki w przy­padku nowej infekcji wiru­sami grypy, teraz czeska biolog mole­ku­larna dr Soňa Peková oświadcza, że koro­na­wirus z wiosny 2020 roku już dawno zniknął, a pandemia jest podtrzymy­wana sztucznie przy życiu przez szczepy wirusa wyho­do­wane w laboratorium.

Wirusy zachowują się niena­tu­ralnie, dlatego praw­do­pod­obnie z laboratorium

Na przy­kład, Peková twier­d­ziła dla CNN Prima News, że pier­wotny wirus SARS Cov‑2 z wiosny ubie­głego roku już zniknął. Zdaniem biologa, od wiosny mieliśmy do czyni­enia z czterema falami infekcji wiru­so­wych i w żadnym z przy­padków nie były to fale mutacji, ale zawsze zupełnie nowe szczepy, które miały mieć zupełnie nowe nazwy.

Peková wyjaś­niła, że choć wirusy są podobne, to nie poch­odzą z tego samego szczepu i aby uzmys­łowić słuch­aczom, posłużyła się przy­kładem z udziałem psów. I to porównanie jest naprawdę trafne. Wirus jest jak pies, ale poszc­ze­gólne psy są podzie­lone na rasy, Great Danes, jamniki, itp. Nikomu nie przy­szłoby do głowy powied­zieć, że jamnik jest z tej samej rasy co labrador. Wirusy przed­sta­wiane w mediach i w poli­tyce jako mutacje byłyby całko­wicie błędnie oznac­zane. Bo gdyby jamnik miał czarne futro zamiast brązo­wego, albo żeby jamnik miał nieco wypros­to­wane uszy zamiast opada­ją­cych, to byłaby to mutacja.

Ale jeśli przed tobą pojawia się olbrzymi dog, to jasne jest, że nie jest to mutacja jamnika, ale zupełnie inna rasa. I to samo dotyczy rzeko­mych mutacji tych tak zwanych wirusów, według Pekovej, ponieważ są one podobne, są z tej samej rodziny koro­na­wirusów (nie są to koty, są to psy), ale nie są one oparte na wiosennym szczepie wirusa, który pojawił się w Europie ostat­niej wiosny. To zupełnie inna rasa, inny szczep.

Biolog wyjaśnił, że poszc­ze­gólne części tych różnych szczepów nie zawi­erają poziomów mutacji na poziomie gene­ty­cznym. Gdyby ktoś miał przed sobą zmuto­wa­nego wirusa, wied­ziałby dokładnie, z jakiego modelu i od jakiego przodka poch­odzi wirus. Jednak w przy­padku wirusów wrześ­nio­wych, grud­nio­wych i bryty­js­kich nie ma zgod­ności z wirusem wiosennym ani z poprzednim wirusem. Wirus wrześ­niowy nie jest podobny do wirusa wiosen­nego. Wirus grud­niowy nie przy­po­mina ani wirusa wiosen­nego, ani wrześ­nio­wego. A ten bryty­jski nie jest podobny do żadnego z poprzed­nich. To wszystko są koro­na­wirusy, tak, ale wszystkie mają zupełnie inne sekwencje RNA, co czyni je zupełnie nową rzeczą, zupełnie nowym szczepem koro­na­wirusa, nową „rasą psów“, że tak powiem.

Nowe szczepy wirusów wyho­do­wane w laboratorium?

W każdym razie, biolog mole­ku­larny wyjaśnił, że zmiana ta nie może być spowo­do­wana przez mutacje w przy­rodzie; jest to całko­wicie wykluc­zone. Ponadto, zgodnie z jej bada­niami, staje się coraz bard­ziej jasne, że wiosenny koro­na­wirus został opra­co­wany w labo­ra­to­riach i nie poch­odzi z natury.

Peková raczej pode­jr­zewa, że nowe szczepy wirusów są celowo wypuszc­zane, ale poch­odzą z labo­ra­to­riów. Powtór­zyła, że wirus nie zachowuje się jak „natu­ralny izolat“ i że wytwarza on w orga­nizmie jedynie bardzo słabą odpor­ność. Oznac­załoby to jednak, że dana osoba albo nie miałaby w ogóle odpor­ności, albo tylko bardzo słabą odpor­ność z powodu choroby, co znowu nie ma sensu, ponieważ natu­ralne wirusy przen­os­zone przez zwier­zęta po prostu nie rozmnażają się w ten sposób.

Ponadto nadal twierdzi się, że wirus SARS Cov‑2 poch­odzi od niet­operzy, ale jak dotąd nie udało się wyizo­lować wirusa od tych nietoperzy.

* * *