Znaki wska­zują na burzę. Przy­najm­niej w Polsce, która w związku z kryzysem ukraińskim pozwala sobie na coraz dalsze wpęd­zanie się przez USA w wojnę z Rosją. Amba­sador Polski we Francji Jan Emerik Rosci­szewski nie pozostawił wątpli­wości, że Polska (a tym samym NATO) pójdzie wkrótce bezpoś­rednio na wojnę na Ukrainie.

Jeśli Ukraina przegra, będziemy interweniować

W wywiadzie dla fran­cus­kiej tele­wizji LCI dyplo­mata powied­ział bez ogródek:

„Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepod­le­głości, nie będziemy mieli innego wyboru, będziemy zmuszeni do wejścia w konflikt“.

I warned you that NATO troops will enter the Ukraine war. It would be the start of WW3 and lead to Nuclear war.

The Polish Ambassador to France just said this: “Either Ukraine will defend its inde­pen­dence or we will be forced to enter into this conflict.”pic.twitter.com/dnozvgpPNj

