Czy Zachód jest już martwy?

Wykor­ze­nienie ducha krytyki jest ostatecznym celem, po którym nie będzie już żadnego zatrzy­mania liberałów.

Tamás Fricz

Do prowok­a­cy­j­nego pytania posta­wio­nego w tytule dodałbym jeszcze jedno: Co tak naprawdę spaja kulturę? Moim zdaniem jest to jej duch, jej sposób myślenia i język, którym się posługuje.

W ostat­niej dekadzie lub dwóch mental­ność i duch, które niegdyś defi­nio­wały Europę i szeroko rozumiany Zachód, znal­azły się w kryzysie. Jest to ważnie­jsze niż jakie­kol­wiek inne mate­ri­alne zagrożenie dla świata zachod­niego. Z tego powodu, i to jest powód zasad­niczy, możemy powied­zieć, że Zachód jest, jeśli już nie martwy, to przy­najm­niej w śmier­telnym niebezpieczeństwie.

Oczy­wiście nie możemy lekce­ważyć mate­ri­al­nych, nama­cal­nych zagrożeń dla inte­gral­ności euro­pe­js­kiej, z którymi mamy do czyni­enia od pewnego czasu. Po pierwsze, chciałbym wspom­nieć o nasi­la­jącej się od 2015 roku migracji i jej konse­kwen­c­jach: isla­mi­zacji Europy, zagrożeniu terro­ryzmem w ciele, zmianie składu narodowo-etnicz­nego Europy na korzyść wyznawców islamu, powstaniu swoistej Eurabii, która nie jest już fantazją. Naukowcy szacują obecnie liczbę osób o poch­odzeniu islamskim na konty­nencie na około sześć do siedmiu procent, a eksperci twierdzą, że gdy udział mnie­js­zości rasowo-kulturowo-reli­gi­jnej w popu­lacji wzrośnie powyżej 10 do 15 procent, procesy te są w dużej mierze nieod­wra­calne. Zwłaszcza jeśli ta mnie­js­zość ma znacznie wyższy wskaźnik dziet­ności – czyli rodzi się więcej dzieci – niż rodzima więks­zość. Już teraz w wielu miastach i dziel­ni­cach Europy Zachod­niej (np. w Londynie, Rotter­damie, Paryżu, Hamburgu, Berlinie, Wiedniu itd.) odsetek muzuł­manów i osób wywod­zą­cych się z obcych kultur jest bliski pięćd­zie­sięciu procent.

To prawda, że powyższa zmiana dotyczy na razie głównie Europy Zachod­niej, a my, Euro­pe­jc­zycy z Europy Środ­kowej i Wschod­niej, zosta­liśmy celowo pomi­nięci. Ale nie możemy chować głowy w piasek i mówić, że to, co dzieje się na Zachodzie przed nami, to nie nasza sprawa, bo nie powin­niśmy zapo­minać, że kiedy muzuł­manie wtargną do zachod­nich miast, prędzej czy później je przepełnią, będą potrze­bowali nowych miejsc i zaczną się rozprze­strze­niać na wschodnią połowę konty­nentu. Nie wspo­mi­nając już o tym, że jedną z głównych wizji religii islams­kiej jest podbój ziem kuff­arów (niewier­nych), przeksz­tałcenie świata w wielki kalifat.

Oczy­wiście wiemy, że masowa, w dużej mierze niele­galna migracja do Europy nie jest przy­pad­kiem, ale że stoją za nią wyraźne intencje, a miano­wicie intencje globalnej elity finan­sowej i rynkowej, która repre­zen­to­wała ją przez dziesięciolecia.

Ale zarówno migracji, jak i anty­na­r­odowym ambicjom globalnej elity można zapo­biec tak długo, jak długo zachowany będzie duch i mental­ność kultury euro­pe­js­kiej, zakor­ze­n­ione w filozofii greckiej, rzyms­kiej myśli prawnej i normach moral­nych chrześci­jaństwa. To jest baza kulturowa, która rozwinęła się przez wieki w cywi­li­zację, mówiąc słowami Oswalda Speng­lera, która uksz­tał­to­wała Europę i szerzej rozumiany świat zachodni (amery­kański, kana­dy­jski, austra­l­ijski itd.) do końca XX wieku.

Jestem prze­ko­nany, że Zachód jest w stanie wytrzymać nawet największe zniszczenia mate­ri­alne, nama­calne, fizy­czne itp. zagrożenia, o ile zachowa rozwi­niętą mental­ność i ducha, które pozwolą jej dostrzec i zrozu­mieć naturę i znaczenie wyzwania, a tym samym znaleźć i stworzyć odpo­wiednie odpo­wiedzi, które przy­biorą formę konkret­nych działań społecz­nych, poli­ty­cz­nych, gospod­ar­c­zych itp. formy obrony. Odbu­dowa po dwóch wojnach świa­to­wych w XX wieku, a nawet odbu­dowa w drugiej połowie wieku są tego impo­nu­jącym dowodem.

Ale tu i teraz, w XXI wieku, Europa i Zachód znaj­dują się w prawd­ziwym niebez­pie­c­zeństwie właśnie dlatego, że rozpada się ich duchowość i inte­lek­tu­alny charakter, które przez wieki pozwa­lały im osiągać najwyższe w porównaniu z innymi cywi­li­za­c­jami stan­dardy naukowe, poli­ty­czne, kultu­ralne, ekono­miczne, arty­sty­czne, liter­ackie itd. stan­dardy osią­g­nięć, rozpa­dają się i gniją. A kiedy ta duchowość zaczyna się rozpadać – a nies­tety jesteśmy tego świad­kami – wtedy Zachód traci swoją moc i swoją cywi­li­za­cyjną prze­wagę. I wtedy naprawdę zaczyna się proces, który Spengler nazwał „upad­kiem Zachodu“. Jego mrożąca krew w żyłach przepo­wiednia z lat 20. mogła być nieco przedw­c­zesna; w ubie­głym stuleciu sfera kultury, którą nazwał faus­towską, była jeszcze zdolna do odnowy, ale teraz to, o czym pisał jako jasno­widz, może stać się rzeczywistością.

Ale jaki jest duch i sposób myślenia, który charak­te­ry­zuje Europę i szerzej Zachód?

Być może najważ­nie­jszym z nich jest duch kryty­czny, który wywodzi się z filozofii greckiej, umie­jęt­ność patrzenia, anali­zowania i oceniania tego, co dzieje się w świecie z zewnątrz. Twor­zymy pojęcia, by nazywać rzeczy, prowad­zimy badania naukowe, nie przyj­mu­jemy goto­wych wyjaś­nień, kwes­ti­o­nu­jemy je, szukamy logicz­nych, przy­c­zynowych związków ze zdarze­niami w naszym najb­liższym i dalszym otoczeniu.

W rezu­ltacie Euro­pe­jczyk nie jest zależnym, posłusznym poddanym jakiegoś auto­ry­tetu, nie przyj­muje wyjaś­nień i inter­pret­acji ex cathedra, wciąż zadaje pytania, a jeśli nie znaj­duje sensownych odpo­wiedzi, zrywa z nimi i szuka innych. To z kolei rodzi ducha debaty, który jest charak­te­ry­sty­czny także dla czło­wieka Zachodu; od greckiej agory, przez debaty parla­men­tarne, po dyskurs naukowy, argu­menty stają, ścierają się i ścierają, a Montes­ki­us­zow­skie przy­ka­zanie wolności słowa dotyczy wszyst­kich opinii i stanowisk.

Kryty­czny umysł, logiczne myślenie, poszu­ki­wanie przy­c­zyny i skutku, kultura debaty – wszystko to chroni ludzi Zachodu przed prze­kona­niami, irrac­jo­nal­nością, niesprawdzal­nymi twier­dze­niami i umoż­liwia pewien realizm, obiek­tywny sposób myślenia o świecie.

I właśnie te zdol­ności inte­lek­tu­alne, które umoż­li­wiły i stano­wiły podstawę zdumie­wa­jącego rozwoju Zachodu, zaczy­nają się rozpływać na naszych oczach.

Musimy jednak dostrzec, że nie jest to natu­ralny proces „starzenia się“, nie jest to nieu­chronny ostatni etap procesu narodzin-rozkwitu-śmierci. Jest ona mani­pu­lo­wana, wymus­zana i stymu­lo­wana przez wielkie i rozległe sieci globalne. W swoim rdzeniu, globalna tylna władza, elita global­nego rynku finan­so­wego, jest od dzie­sięcioleci sprzy­mier­zona z międ­zy­na­r­odową siecią libe­ralną, która propa­guje poli­ty­cznie poprawny dyskurs (PC) w sferze społecznej, kultu­ralnej, naukowej, eduka­cy­jnej, poli­ty­cznej, prywatnej itd. Sfery, torując drogę dla złożo­nego społec­zeństwa świa­to­wego, prze­wid­zia­nego w Wielkim Resecie (także).

Ten język PC, a raczej nowy język, który jest wpro­wad­zany do komu­ni­kacji społecznej przez globa­lis­ty­czną sieć z zadzi­wia­jącą agre­syw­nością, ma na celu wyeli­mi­no­wanie i wyple­nienie ostat­niej i najsil­nie­jszej podstawy euro­pe­js­kości, Zachodu, jego ducha i sposobu myślenia. Libe­r­ałowie stosujący komu­nis­ty­czne metody (komu­nis­ty­czni libe­r­ałowie) elimi­nują kryty­czne myślenie na uniwer­sy­t­etach, w warsz­tatach badaw­c­zych, szkołach, kulturze, miejs­cach pracy, plat­for­mach społecz­nościo­wych, itd. i zamiast tego tworzą bezpie­czne prze­strzenie, gdzie duch kryty­czny, debata, kwes­ti­o­no­wanie nie mogą prze­ni­knąć. Tworzą chro­nione grupy społeczne, o których można mówić tylko miłe rzeczy (patrz grupy LGBTQI), zakła­dają, że wszyscy ludzie są równi, co wyklucza możli­wość oceny i kwali­fi­kacji. Istnieją tylko obja­wi­enia i wyroki, nie ma argu­mentów ani dowodów. Historia zostaje znie­siona, ponieważ myślenie o historii prowadzi do logiki, do rozpoz­na­wania przy­c­zyny i skutku w odnie­si­eniu do teraź­nie­js­zości, a zamiast tego istnieje kultura abro­gacji, konstruo­wania teraź­nie­js­zości bez przes­złości. Konstruują oni nowy, niepod­ważalny świat, w którym język jest rady­kalnie przeksz­tałcany, a każdy, kto nie jest zgodny z języ­kiem tego nowego wspa­niałego świata, jest elimi­no­wany za pomocą najbard­ziej brutal­nych środków, wyma­zy­wany ze złożo­nego systemu komu­nis­ty­cz­nego liberalizmu.

Jest również oczy­wiste, że islam charak­te­ry­zuje się tym samym: głosze­niem niepod­ważal­nych obja­wień, wypo­wia­da­niem ostatecz­nych i niepod­ważal­nych tez – i tu obraz się łączy.

Duzi chłopcy dosko­nale wiedzą, że ostatecznym celem jest wykor­ze­nienie kryty­cz­nego ducha Zachodu, po czym nie da się już tego powstrzymać. I mają rację.

Jedyną rzeczą, która może uratować ducha euro­pe­js­kiego, jak widziel­iśmy do tej pory, jest ostra, nawet bezli­tosna krytyka nowego reżimu – komu­nis­ty­cz­nego libe­ra­lizmu – która może przyjść głównie z Europy Środkowej.

Autor jest poli­to­lo­giem i doradcą naukowym w Węgier­skim Centrum Praw Podstawowych.

Źródło: Magyar Nemzet