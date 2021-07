Von Zoltán Wittich



Fast 66 Prozent der syri­schen Flücht­linge in Deutsch­land benö­tigen staat­liche Unter­stüt­zung, ein deut­lich höherer Anteil als andere Flücht­lings­gruppen. Hartz-IV-Arbeits­markt­för­de­rung wird vor allem von Menschen in gering quali­fi­zierten Berufen in Anspruch genommen. Andere Unter­su­chungen zeigen, dass sich die Mehr­heit der syri­schen Flücht­linge in Deutsch­land wohl­fühlt und nicht in ihre Heimat zurück­kehren möchte.

Mindes­tens zwei Drittel der syri­schen Flücht­linge im erwerbs­fä­higen Alter benö­tigen teil­weise staat­liche Unter­stüt­zung, so ein Bericht der deut­schen Arbeits­mark­t­agentur vom Juni. Bei den afgha­ni­schen Flücht­lingen sind es 43 Prozent, bei den Soma­liern 37 Prozent. „Im Bereich der Inte­gra­tion haben wir noch viel zu tun“, sagte der innen­po­li­ti­sche Spre­cher der CDU/CSU-Bundes­tags­frak­tion, Mathias Middel­berg, in einer Reak­tion auf den Bericht und fügte hinzu, man solle mehr für die tun, die schon hier sind, statt die Zuwan­de­rung von Gering- oder Unge­lernten zu subventionieren.

Die deut­schen Behörden halten Syrien immer noch nicht für ein stabiles Land und nehmen bis heute Asyl­an­träge von dort an. Nach Angaben des UNHCR sind seit 2011 rund 1,1 Millionen Migranten aus Syrien in die EU gekommen, von denen sich etwa 600.000 in Deutsch­land aufhalten. Syrer haben Anspruch auf staat­liche Unter­stüt­zung im Rahmen von Hartz IV, die in diesem Jahr auf 446 € pro Person und Monat gestiegen ist, eine Erhö­hung um 14 € im Vergleich zum letzten monat­li­chen Unter­stüt­zungs­rahmen, der 2016 über­ar­beitet wurde. Der Ehepartner eines Begüns­tigten kann 401 € erhalten, während Kinder im Alter von 14–17 Jahren 373 €, Kinder von 6–13 Jahren 309 € und Kinder unter fünf Jahren 283 € erhalten.

Die monat­li­chen Beträge für alle Kate­go­rien haben sich ab diesem Jahr erhöht, so dass eine fünf­köp­fige Familie mit einem Kind in jeder dieser Kate­go­rien Anspruch auf 1.812 € pro Monat vom deut­schen Staat hat.

Der Zuschuss wird auch dann gezahlt, wenn der Antrag­steller zwar arbeitet, aber dennoch unter dem Exis­tenz­mi­nimum lebt. Dies wird durch den Arbeits­markt­be­richt 2020 bestä­tigt, der zeigt, dass ein hoher Prozent­satz der syri­schen Flücht­linge Anspruch auf Hartz IV hat, unter anderem aufgrund mangelnder Quali­fi­ka­tionen und nied­ri­gerer Gehalts­stufen. Der Bundes­tags­ab­ge­ord­nete René Springer von der oppo­si­tio­nellen Anti-Einwan­de­rungs-Partei AfD sagte, die Zahl der Ausländer im Hartz-IV-Programm sollte auf Null redu­ziert werden.

Fast 2/3 der Syrer in 🇩🇪 leben von #HartzIV. Trep­pen­witz: #CDU-MdB spricht davon, dass bei der Inte­gra­tion noch viel vor uns läge. Wer hat das Land denn die letzten Jahre regiert? Ich sage: Die Zahl der Ausländer in Hartz IV muss auf 0 redu­ziert werden!t.co/JAV8mNE9E7 — René Springer (@Rene_Springer) July 15, 2021

- Gene­rell hätten Flücht­linge im ersten Jahr in Deutsch­land immer eine hohe Arbeits­lo­sen­quote, sagte der Migra­tions- und Inte­gra­ti­ons­ex­perte Panu Pout­vaara gegen­über deut­schen Zeitungen. Das Ifo-Wirt­schafts­for­schungs­in­stitut fügte hinzu, dass viele Flücht­linge in gering quali­fi­zierten Berufen während des Ausbruchs des Coro­na­virus ihre Arbeit verloren haben, weil die Arbeits­mög­lich­keiten in der Heimat begrenzt waren.

Zehn Jahre nach dem Syrien-Konflikt sieht es nicht so aus, als könnten die Menschen, die aus dem Land fliehen, bald wieder nach Hause zurück­kehren. Laut dem Euro­päi­schen Unter­stüt­zungs­büro für Asyl­fragen (EASO) haben in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 10.000 syri­sche Flücht­linge inter­na­tio­nalen Schutz in der Euro­päi­schen Union bean­tragt – die höchste Zahl seit 2016. Laut einer Anfang des Jahres veröf­fent­lichten Umfrage des Bundes­in­sti­tuts für Bevöl­ke­rungs­for­schung sind fast 65 Prozent der im Land lebenden syri­schen und eritrei­schen Flücht­linge mit ihrem Leben in Deutsch­land zufrieden oder sehr zufrieden und nur wenige fühlen sich „sozial isoliert“.

Frauen und Männer aus #Eritrea treffen die Entschei­dung, ihr Herkunfts­land zu verlassen,

eher alleine als gemeinsam mit anderen. Das trifft dagegen nur in geringem Maße auf Frauen aus #Syrien und nur auf die Hälfte der syri­schen Männer zu. t.co/d3dZaKpuZc #Migra­tion pic.twitter.com/wLzdsBfJnI — BiB (@bib_bund) April 21, 2021

Eine Umfrage unter syri­schen Flücht­lingen, die in Deutsch­land, Frank­reich, den Nieder­landen und Schweden leben, ergab außerdem, dass 66 % der Befragten nicht planen, in naher Zukunft nach Syrien zurück­zu­kehren. Die am häufigsten genannten Gründe waren fehlende Arbeits­mög­lich­keiten, Unsi­cher­heit und Wohnungs­pro­bleme. Nach Angaben des EASO waren Ende 2020 137 Syrer aus Däne­mark in ihr Land zurück­ge­kehrt, obwohl das skan­di­na­vi­sche Land 35.000 im Land lebenden syri­schen Flücht­lingen fast 26.000 Euro pro Person ange­boten hat.

Quelle: Magyar Nemzet