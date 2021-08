„Ich bin wie wieder­ge­boren. Sie werden mich nicht zum Assad-Regime zurück­schi­cken, vor dem ich geflohen bin.“ Aya Abou-Daher, eine 20-jährige syri­sche Gymna­si­astin, kann am 15. Juli nach einer Anhö­rung vor dem Beru­fungs­aus­schuss für Flücht­linge in Kopen­hagen ihre Freude nicht verbergen: Sie hat gerade ein Aufent­halts­recht in Däne­mark erhalten.

Sie ist samit zum Symbol für die Debatte über die umstrit­tene Rück­kehr syri­scher Flücht­linge mit befris­teter Aufent­halts­ge­neh­mi­gung in ihr Land geworden. Ihr Anwalt, Niels Erik Hansen, hat gegen die Entschei­dung der Einwan­de­rungs­be­hörde Beru­fung einge­legt. „Ich will nicht zurück in den Tod gehen. Ich habe an Demons­tra­tionen gegen das Regime teil­ge­nommen. Solange ich in Däne­mark bin, bin ich in Sicher­heit“, sagte Aya Abou-Daher vor der Beru­fungs­in­stanz unter dem Vorsitz eines Richters.

Nach Angaben ihres Anwalts „spielte die hohe Medi­en­prä­senz dieses Falles eine Rolle bei der Entschei­dung der Kommis­sion, ebenso wie Ayas nega­tive Kommen­tare über das Assad-Regime“. Dieser Fall ist kein Einzel­fall. Nach Angaben von Stig Torp Henriksen, dem Direktor der Einwan­de­rungs­be­hörde, wurden etwa 40 % der von der Einwan­de­rungs­be­hörde wider­ru­fenen Aufent­halts­ge­neh­mi­gungen für Syrer vom Beschwer­de­aus­schuss aufgehoben.

Die Bereit­schaft der däni­schen Regie­rung, Syrer zurück­zu­schi­cken, wird demnach nicht in die Tat umge­setzt, da sie recht­lich durch den Beschwer­de­aus­schuss für Flücht­linge blockiert wird. Von 2011, dem Beginn des Krieges in Syrien, bis zum 1. Januar 2021 kamen 28.931 Syrer in das skan­di­na­vi­sche König­reich: 26.016 leben heute noch dort. Der gleiche Trend gilt für die anderen großen Flücht­lings­gruppen im Zeit­raum 2011–2017: 94 % der Eritreer, 89 % der Iraner, 97 % der Afghanen und 65 % der Soma­lier befinden sich noch in Dänemark.

Für Thomas Gammeltoft-Hansen, Jura­pro­fessor an der Univer­sität Kopen­hagen, „ist dies eine Nuss, die kein euro­päi­sches Land zu knacken vermochte.“ In der Praxis ist es sehr schwierig, die Rück­kehr von Flücht­lingen zu gewähr­leisten. „Wir müssen zugeben, dass unsere Idee einer befris­teten Aufent­halts­ge­neh­mi­gung nicht funk­tio­niert“, räumt Einwan­de­rungs­mi­nister Mattias Tesfaye ein. Er fügte hinzu: „Auf lange Sicht wird unsere Gesell­schaft eine solche Belas­tung nicht verkraften können“, wenn aus vorüber­ge­henden Einwoh­nern dauer­hafte werden.

Quelle: Le Figaro