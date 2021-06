Die Mitte-Links-Regie­rung in Kopen­hagen hat Maßnahmen ergriffen, um eine der restrik­tivsten Migra­ti­ons­po­li­tiken in Europa umzusetzen.

Nach Jahr­zehnten selbst­ge­rechter Einwan­de­rungs­po­litik hat sich Däne­mark entschlossen, dem einen Riegel vorzu­schieben. Das Land will keine weiteren Flücht­linge mehr, es gibt zu viele Schwie­rig­keiten. Deshalb wurde am 3. Juni ein Gesetz verab­schiedet, das es ermög­licht, Zentren für Asyl­be­werber in Ländern außer­halb der EU zu eröffnen. Das Gesetz wurde mit 70 zu 24 Stimmen verabschiedet.

Diese Entschei­dung wurde vom Minister für Einwan­de­rung und Inte­gra­tion, Mattias Tesfaye, getragen, unter­stützt von der Rechten und den Parteien, welche die Medien als „die extreme Rechte“ bezeichnen. In seinen Grund­zügen sieht das Gesetz vor, dass alle Asyl­be­werber bis zur Geneh­mi­gung in ein Aufnah­me­zen­trum außer­halb der Euro­päi­schen Union geschickt werden. Ferner muss der Asyl­su­chende im Aufnah­me­land bleiben, nachdem ihm der Flücht­lings­status zuer­kannt wird.

Das Gesetz sieht ferner vor, dass syri­sche Flücht­linge in ihre Herkunfts­re­gion zurück­ge­schickt werden können, da diese als „sicher“ gilt.

Der Geset­zes­text stipu­liert, dass „Däne­mark nicht verpflichtet ist, Schutz zu gewähren, wenn dem Ausländer Asyl gewährt wird, nachdem die eigent­liche Bear­bei­tung des Asyl­an­trags in dem Dritt­land abge­schlossen ist. Statt­dessen muss der Schutz von dem betref­fenden Dritt­land gewährt werden. Wird dem Ausländer das Asyl verwei­gert, muss auch der betref­fende Dritt­staat die Verant­wor­tung für die Auswei­sung der betref­fenden Person übernehmen“.

Diese neue, höchst umstrit­tene Maßnahme ist eine der jüngsten, die das nordi­sche König­reich ergreift, das seine Migra­ti­ons­po­litik ständig verschärft. Im Moment ist Kopen­hagen in Gesprä­chen mit fünf bis zehn Ländern, aber keines von ihnen hat diese Verein­ba­rung bisher offi­ziell akzep­tiert. Die däni­sche Presse spricht von mehreren afri­ka­ni­schen Ländern, darunter Ägypten, Äthio­pien und Eritrea.

Es scheint jedoch, dass Ruanda das von der däni­schen Regie­rung favo­ri­sierte Land ist; Minister Tesfaye stat­tete Ruanda im April einen offi­zi­ellen Besuch ab.

„Jeder Versuch, Asyl­su­chende zur Prüfung ihrer Asyl­an­träge nach Ruanda zu über­stellen, wäre nicht nur unver­nünftig, sondern auch poten­ziell illegal. Däne­mark kann Menschen, die auf seinem Terri­to­rium ankommen, nicht das Recht vorent­halten, Asyl zu bean­tragen und sie ohne die erfor­der­li­chen Garan­tien in ein Dritt­land über­führen“, erklärte dazu Amnesty Inter­na­tional am 5. Mai.

Im Januar hatte Minis­ter­prä­si­dentin Mette Frede­riksen ihr Ziel bekräf­tigt, die Zahl der Asyl­be­werber in Däne­mark „auf Null zu redu­zieren“ und die Zahl der „nicht-west­li­chen“ Bewohner in bestimmten Vier­teln zu begrenzen.

Die Inter­na­tio­nale Flücht­lings­agentur der Vereinten Nationen, immer noch in ihrer multi­kul­tu­rellen Ideo­logie veran­kert, distan­ziert sich von Däne­mark: man befürchtet eine „Erosion des inter­na­tio­nalen Schutz­sys­tems“, wenn weitere Länder dem Beispiel Däne­marks folgen.

Ange­sichts der Verab­schie­dung dieses Gesetzes hat auch die Euro­päi­sche Kommis­sion ihre „Besorgnis“ zum Ausdruck gebracht. Der Entwurf „wirft grund­le­gende Fragen auf, die sowohl den Zugang zu Asyl­ver­fahren als auch den effek­tiven Zugang zu Schutz betreffen“, sagte Kommis­si­ons­spre­cher Adal­bert Jahnz. „Eine solche Exter­na­li­sie­rungs­pro­zedur sei nach den EU-Regeln nicht möglich“, fügte er hinzu, merkte aber an, dass die däni­sche Entschei­dung im Lichte der Ausnahmen – oder Opt-outs -, die das Land in Migra­ti­ons­fragen genießt, genauer analy­siert werden müsse.

Quelle: MPI