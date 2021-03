Ehema­lige Eiskunst­läu­ferin Kata­rina Witt kriti­siert deut­sche Corona-Politik

Auch in der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land wird die Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen der Merkel-Regie­rung lauter. Und immer mehr Promi­nente halten sich mit ihrer Meinung nicht mehr hinter dem Berg zurück. Wie die Zeitung „Die Welt“ berichtet, fühlt sich die ehema­lige Eiskunst­läu­ferin Kata­rina Witt an die DDR erinnert.

Auf ihrer Face­book-Seite schrieb die mehr­ma­lige Welt­meis­terin und Olympiasiegerin:

„Die Ähnlich­keit ist verblüf­fend, was man im Namen ‚zum Wohle des Volkes‘ so kollektiv, früher im Sozia­lismus und gegen­wärtig im Kapi­ta­lismus, in so kleinem Kreise einfach durch­setzen kann.“

Und des Weiteren ist zu lesen:

„Ich mag es gar nicht ausspre­chen, aber ein kleines Teufel­chen auf meiner Schulter flüs­tert mir fast schel­misch ins Ohr – ‚Will­kommen zurück in der DDR‘.“

Witt muss wissen, wie es in der soge­nannten DDR war. Schließ­lich ist die heute 55-Jährige nicht nur in dieser kommu­nis­ti­schen Diktatur aufge­wachsen, sondern hegte als sport­li­ches Aushän­ge­schild der DDR durchaus Sympa­thien für diesen Unrechts­staat. 2001 sagte Witt dem Magazin „Der Spiegel“, sie sei, „von diesem Staat über­zeugt“ gewesen. Außerdem war sie auch Mitglied der SED, also der kommu­nis­ti­schen Partei und traf mehr­mals Diktator Erich Honecker persönlich.

In ihrem aktu­ellen Face­book-Eintrag legt Witt übri­gens Wert auf die Fest­stel­lung, dass sie keine soge­nannte Corona-Leug­nerin ist. Schließ­lich gebe es das lebens­ge­fähr­liche Virus und es gelte deshalb, Menschen zu schützen. Aller­dings gebe es inzwi­schen auch sichere Öffnungs­kon­zepte, die ein zumin­dest einge­schränktes wirt­schaft­li­ches und gesell­schaft­li­ches Leben ermög­li­chen würden.

Obiger Beitrag erschien zuerst auf „ZurZeit" unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERTION.

Einge­fleischte Ex-DDR-Kommu­nistin wird Verfassungsrichterin

Einge­fleischte Ex-DDR-Kommu­nistin wird Verfassungsrichterin

Wie tief das poli­ti­sche System und die Justiz samt Recht­spre­chung in Deutsch­land mitt­ler­weile mit dem orga­ni­sierten Links­ex­tre­mismus verwoben sind bewies die skan­da­löse Ernen­nung Barbara Borchardts zur Verfas­sungs­rich­terin am Landes­ver­fas­sungs­ge­richt in Meck­len­burg-Vorpom­mern. Hier wurde eine lupen­reine DDR-Kommu­nisten mit Zustim­mung aller Parteien gegen den Wider­stand der AfD in das hohe Amt gehievt. Inter­es­sant auch: Borchardt besuchte zeit­gleich mit einer gewissen Angela Merkel dasselbe Gymna­sium. Beide waren in der SED aktiv und dürften sich gekannt haben. Besteht hier also eine alte DDR-Seil­schaft zwischen der nunmeh­rigen Rich­terin und der Bundeskanzlerin?

Mehr darüber findet man auf der Seite www.akte-borchardt.de/. Dem Leser, sofern er kein Links­ex­tre­mist ist, fehlen da die Worte.