Das Corona Experiment

Im Zeit­alter der Weiß-Nicht-Corona-Wissenschaft

Beteue­rungen seitens der Politik, dass ihr Corona-Aktio­nismus auf ‚Wissen­schaft‚ beruht, vermag nicht zu über­zeugen, weil fundierter Kritik und unan­ge­nehmen Fragen zu oft nur die lapi­dare Antwort „Das wissen wir nicht!“ entgegenschlägt:

Frage: „Wie lange wirken die Impfungen gegen Covid-19?“ – „Das wissen wir nicht!“

Frage: „Wirken die Covid-19 Impfungen gegen Muta­tionen?“ – „Das wissen wir nicht!“

Frage: „Wie sieht es mit unlieb­samen Neben­wir­kungen aus?“ – „Das wissen wir nicht!“

Frage: „Können mRNA-Impfungen der Mensch­heit schaden?“ – „Das wissen wir nicht!“

Frage: „Warum waren viele Prognosen zu Corona so falsch?“ – „Das wissen wir nicht!“

Frage: „Was machen wir mit den dafür Verant­wort­li­chen?“ – „Das wissen wir nicht“

Es verstärkt sich der Verdacht, dass Politik und gleich­ge­schal­tete Medien sich vorsätz­lich gegen Fakten und sach­liche Einwände verschließen. Was könnten die Ursa­chen dafür sein?

Poli­tisch unan­ge­nehme Statistiken

Nur 404 Covid-Tote unter 65 Jahren in Öster­reich im Jahr 2020



EMS – Covid-19 Todes­fälle Austria bis 8.1.2021 – Grafik: CC; Daten: EMS

Zum Vergleich die Statistik zur öster­rei­chi­schen Verkehr­span­demie seit dem Jahr 1983:

Zum Vergleich die Statistik zur Abtei­bungs­pan­demie in der BRD seit 1996:



Die oben genannte Statistik der Säug­lings­toten in Deutsch­land zeigt, dass im Jahr 1996 130.899 – und im Jahr 2019 noch immer 100.893 Säug­linge abge­trieben wurden. Warum haben weder Politik noch Quali­täts­me­dien jemals an einen Abtrei­bungs-Lock­down gedacht? Warum zeigt der gutmensch­liche Trend in diesem Fall in die genau umge­kehrte Richtung?

Nur 791 Covid-Tote unter 69 Jahren in der Schweiz in 2020



Die oben gezeigte Statistik für die Schweiz zeigt, dass ein grip­paler Effekt, ob aus dem Labor oder Gottes Natur spielt keine Rolle, beson­ders den über 80-Jährigen mit Mehr­fa­ch­erkran­kungen gesund­heit­lich abträg­lich ist. Doch viel weniger deut­lich ist, warum wegen 207 Grip­pe­toten unter 60 Jahren, 8.7 Millionen Schweizer Bürger in keine Restau­rants mehr dürfen bzw. sich mit Mund- & Nasen­masken verschleiern müssen? Nach dem Ergebnis des jüngsten Schweizer Refe­ren­dums sollen sich künftig nur musli­mi­sche Damen nicht mehr verschleiern dürfen. Es bleibt unklar, warum für 8 Millionen Nicht-Muslime genau das Gegen­teil zu gelten hat – die Verschleie­rung des Mund- und Nasenraums?

Der große Plan

Die unge­be­tenen Zahlen aus den oben abge­bil­deten Statis­tiken lassen den Schwindel und Medi­en­zirkus um Corona wie ein Karten­haus in sich zusam­men­stürzen. Die Fata Morgana der soge­nannten Corona-Pandemie soll neben medi­zi­ni­schen – und sozio­lo­gi­schen Expe­ri­menten an den Massen zusätz­lich noch über­ge­ord­neten trans­na­tio­nalen Zielen dienen. Sie haben mitt­ler­weile unter dem Sammel­be­griff „Großer Reset“ welt­weit Bekannt­heit erlangt: Der radi­kale Umbau globaler Verhält­nisse soll dank Corona beschleu­nigt voran­ge­trieben werden und auch eine Reduk­tion der Welt­be­völ­ke­rung – mit welchen Mitteln auch immer – nicht ausklammern.

Der Exeku­tiv­di­rektor der Welt­ernäh­rungs­pro­gramms WFP, D. Beasley hat Ende des Vorjahres im Zuge einer UN-Sonder­sit­zung erklärt, dass aufgrund von Corona Folge­schäden die Mensch­heit vor der bisher schlimmsten huma­ni­tären Kata­strophe stünde: Das WFP rechnet, dass in Folge der Auswir­kungen von Corona welt­weit bis zu 135 Millionen Menschen buch­stäb­lich in den Hungertod marschieren dürften.

Die verfehlten Lock­down-Maßnahmen sollen nicht nur den Mittel­stand der Indus­trie­na­tionen ausra­dieren und trans­na­tio­nalen Kartellen die totale Mono­po­li­sie­rung ermög­li­chen, sondern auch durch die erfolgte Unter­bre­chung der Welt­pro­duk­ti­ons­ketten ein großes Massen­sterben in der dritten Welt noch zusätz­lich verur­sa­chen. Es ist ein tödli­cher Synergieeffekt.

Die digi­tale Total­ver­skla­vung der Massen unten, gepaart mit der globalen Zentra­li­sie­rung oben, soll den Weg zur ersehnten Eine-Welt-Regie­rung der wenigen Tausend, wie immer offen oder auch verdeckt, endgültig frei machen.

Das Problem mit den Alten und Schwachen

Die Werte­ge­sell­schaft des Westens, wie z.B. in der BRD frägt mit unschul­diger Miene: „Was sollen wir mit den zu vielen Alten und Schwa­chen künftig nur machen?“. Laut einer Umfrage erklären rund 30% der Kranken- & Alten­pfleger, dass die Arbeit sie „über­for­dere“ und an die „Grenzen ihrer Leis­tungs­fä­hig­keit“ stoßen lasse. Zwei Millionen ille­gale Eindring­linge zu betreuen, das müssen sie schaffen, aber die eigenen Alten und Kranken zu betreuen, dass bereitet echte Probleme.

So fragt DER SPIEGEL in seiner Ausgabe Nr. 12/21 unter der Über­schrift „Intel­li­gente Betten“: „Wer soll sich um dieses Heer von Schwa­chen kümmern?“ Die Lösung soll die soge­nannte Digi­ta­li­sie­rung bescheren, wie z.B. durch soge­nannte huma­noide Pfle­gero­boter, die auf mensch­liche Emotionen reagieren, wie Assis­tenz­ro­boter „Peper“, den uns der DER SPIEGEL freund­li­cher­weise noch recht­zeitig vorstellt.

Intel­li­gente Lösungen lassen auch an den Smart Virus, namens Covid-19 denken. Daran dürften sich auch der Gouver­neur von New York, Mario Cuomo, sowie vier seiner Gouver­neurs­kol­legen aus anderen US-Bundes­staaten der Demo­kraten vor einem Jahr schon erin­nert haben, als sie entschieden, Covid-Kranke am besten in Alters­heime schaffen zu lassen. Als kleines Danke­schön ließen die atlan­ti­sche Quali­täts­presse und west­liche Corona Wissen­schaft golden Mario & Co als den Gold­stan­dard rechter Covid-Bekämp­fung feiern.

Impf­ex­pe­ri­mente vor dem Straf­ge­richtshof in Den Haag





Die Anwalts­kanzlei A. Sucholvsky & Co aus Tel Aviv vertritt die „Anshei Emet“ Verei­ni­gung, welche aus Rechts­an­wälten, Physi­kern und privaten Akti­visten besteht, die sich mit einer Klage am Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof in Den Haag gegen den öffent­li­chen Zwang expe­ri­men­teller Impfungen und die Verlet­zung des soge­nannten Nürn­berger Kodex wehrt:

Zum Nürn­berger Kodex erläu­tert Wikipedia:

Der Kodex ist eine zentrale, aktuell heute ange­wandte ethi­sche Richt­linie zur Vorbe­rei­tung und Durch­füh­rung medi­zi­ni­scher, psycho­lo­gi­scher und anderer Expe­ri­mente am Menschen. Er gehört seit seiner Formu­lie­rung in der Urteils­ver­kün­dung im Nürn­berger Ärzte­pro­zess (1946/47) insbe­son­dere zu den medi­zi­nethi­schen Grund­sätzen in der Medi­zi­ner­aus­bil­dung (ähnlich wie das Genfer Gelöbnis). Er besagt, dass bei medi­zi­ni­schen Versu­chen an Menschen „die frei­wil­lige Zustim­mung der Versuchs­person unbe­dingt erfor­der­lich (ist). Das heißt, dass die betref­fende Person im juris­ti­schen Sinne fähig sein muss, ihre Einwil­li­gung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbe­ein­flusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäu­schung oder irgend­eine andere Form der Über­re­dung oder des Zwanges, von ihrem Urteils­ver­mögen Gebrauch zu machen; dass sie das betref­fende Gebiet in seinen Einzel­heiten hinrei­chend kennen und verstehen muss, um eine verstän­dige und infor­mierte Entschei­dung treffen zu können“.

Anlass für den Nürn­berger Kodex waren die während der Zeit des Natio­nal­so­zia­lismus im Namen der medi­zi­ni­schen Forschung began­genen Verbre­chen gegen die Mensch­heit, insbe­son­dere „verbre­che­ri­sche medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente“ und Zwangs­ste­ri­li­sa­tionen.[1][2]

… weiter­lesen: de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Kodex

Die besagte Klage gegen die israe­li­sche Regie­rung führt aus:

…Die inno­va­tive medi­zi­ni­sche Behand­lung gegen das Corona Virus ist erst kürz­lich in den USA von der FDA zuge­lassen worden (über ein Notfall­ver­fahren); die Zulas­sung ist nicht eine endgül­tige und enthält Details zu 22 Neben­wir­kungen des Impf­stoffs. Darüber hinaus ist aufgrund den medi­zi­ni­schen Faktoren klar, dass das Thema der lang­fris­tigen Auswir­kungen der Behand­lung nicht wissen­schaft­lich unter­sucht wurde (Tests und Forschung) und die lang­fris­tigen Folgen und Sicher­heit der Behand­lung auf die Empfänger unbe­kannt blieben. Es ist wichtig anzu­merken, dass bisher noch nirgends auf der Welt eine Immu­ni­sie­rung nach dieser medi­zi­ni­schen Tech­no­logie mit Einfüh­rung einer synthe­ti­schen M‑RNA in den Körper verab­reicht wurde und alle früheren Impf­stoffe auf völlig andere Weise gewirkt haben, indem ein deak­ti­viertes oder abge­schwächtes Virus zur Erhö­hung des Immun­sys­tems auf natür­liche Weise dagegen zur Anwen­dung kam. Wie von einem leitenden Viro­logen darge­legt, sind die mit dieser inno­va­tiven medi­zi­ni­schen Behand­lung zu erwar­tenden Risiken meinem Schreiben als Anhang 1 hiermit angefügt….

… weiter­lesen: drive.google.com/file/d/1JjRt_OjBrHPjuegftFhvRmtdKwv9PFqo/view

Chief Medical Officer von Moderna gibt zu:

mRNA Impf­stoffe können mensch­liche DNA verändern

The New York Evening berichtete:

… weiter­lesen: www.thenewyorkevening.us/bombshell-moderna-chief-medical-officer-admits-mrna-alters-dna/

Der medi­zi­ni­sche Vorstand des Phar­ma­kon­zerns Moderna Inc., Tal Zaks, gibt zu, dass die gegen Covid-19 entwi­ckelten expe­ri­men­tellen mRNA Impf­stoffe den gene­ti­schen Code oder die DNA eines Menschen verän­dern können.

Sehen Sie hier das Video dazu:

Zaks nennt es „die Soft­ware des Lebens zu hacken“. Zu Beginn des Videos erklärt Zaks:

„Wir haben diese phäno­me­nale digi­tale wissen­schaft­liche Revo­lu­tion erlebt, und ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass wir tatsäch­lich die Soft­ware des Lebens hackten und dass es unsere Denk­weise verän­dert in Bezug auf Präven­tion und Behand­lung von Krankheiten.“

Zaks weiter:

„In jeder Zelle gibt es eine Messenger-RNA oder mRNA, die kriti­sche Infor­ma­tionen von der DNA in unseren Genen an das Protein über­trägt, aus dem wir alle bestehen … Dies sind die kriti­schen Infor­ma­tionen, die bestimmen, was die Zelle tun hat. Wir betrachten es als das Betriebs­system …. Wenn Sie das also tatsäch­lich ändern könnten, … wenn Sie eine Code­zeile einführen oder eine Code­zeile ändern könnten, stellt sich heraus, dass dies tief­grei­fende Auswir­kungen auf alles hat, von der Grippe bis zum Krebs.“

Wenn eine Code­zeile „geän­dert“ oder eine Code­zeile „einge­führt“ wird (bezogen auf die DNA), wird der „Code“ oder die DNA geän­dert: Es bedeutet, dass das Genom des Indi­vi­duums oder „Subjekts“ nun so geän­dert wurde, wie es „Wissen­schaftler“ codiert hatten. Das Indi­vi­duum oder Subjekt ist nicht mehr länger eine Schöp­fung Gottes, sondern eine Schöp­fung des Menschen. Es bedeutet, dass das Indi­vi­duum oder Subjekt Gegen­stand eines „Patents“ werde könnte…

Wenn also jemand behaupten sollte, dass besagte „Impf­stoffe“ das mensch­liche Genom oder die DNA nicht verän­derten, kann auf Tal Zaks von Moderna, Inc. verwiesen werden.

Impf­ex­perte Geert Vanden Bossche schlägt Alarm







Massen-Impfungen in einer Pandemie – Vorteile gegen Risken

Sehen Sie hier das Video dazu:

Geert Vanden Bossche PhD, ein inter­na­tional aner­kannter Impf­stoff­ent­wickler hat als Leiter des Impf­stoff­ent­wick­lungs­büros am Deut­schen Zentrum für Infek­ti­ons­for­schung gearbeitet.

Er koor­di­nierte das Ebola-Impf­pro­gramm der Global Alli­ance for Vaccines and Immu­niz­a­tion und trug zur Umset­zung eines inte­grierten Impf­stoff-Arbeits­plans in Zusam­men­ar­beit mit Global Health Part­ners (WHO, Bill & Melinda Gates Foun­da­tion, CDC, UNICEF), den Aufsichts­be­hörden (FDA) und Impf­stoff­her­stel­lern bei.

Bossche veröf­fent­lichte eine Studie, in der er vor den kata­stro­phalen mögli­chen Folgen der expe­ri­men­tellen Covid-19 Massen-Impfungen eindring­lich warnt:

… weiter­lesen: mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/0121a525-0daf-4792–9b08-ac750577b3d4/Scientific_Evidence_final.pdf

Bossche argu­men­tiert, dass der ursprüng­liche Covid-19-Stamm an der über­wie­genden Mehr­heit gesunder Personen nur leichte oder gar keine Symptome verur­sachte. Bisher hat noch keine Pandemie länger als zwei Jahre gedauert. Nach jener Periode, wird das Wieder­auf­leben des Virus von unseren Immun­sys­temen kontrol­liert, dank Kondi­tio­nie­rung durch früher erfolgte Kontakte mit dem Virus.

Bossche erklärt, dass jene neuen Covid-19-Impf­stoffe die Virus-Infek­tio­sität nur verstärken: Er unter­stellt, dass es sich nur um Prophy­lak­tika handelt, die wohl vor Symptomen schützen, doch nicht das repli­zieren und über­tragen von mitt­ler­weile infek­tiö­seren Viren­stämmen verhin­dern. Dies ist bedingt durch den Umstand, dass sich das Spike­pro­tein infek­tiö­serer Vari­anten von dem im Impf­stoff dann unterscheidet.

Daher umgeht das Virus zuneh­mend die Reak­tion der Impf­stoff-Anti­körper. Dies konnte bereits in vielen Pfle­ge­heimen beob­achtet werden, in denen sich trotz hoher Impf­ab­de­ckungs­raten inner­halb kürzester Zeit hoch­in­fek­tiöse Vari­anten ausbreiten konnten. Der einzige Vorteil dieser Impf­stoffe besteht darin, dass sie vorüber­ge­hend vor schweren Krank­heiten und Sterb­lich­keit schützen.

Die selek­tive Immu­n­e­vasion begüns­tigt die weitere Verbrei­tung hoch­in­fek­tiöser Stämme, da Massen­imp­fungen die Impf­stoff­emp­fänger zuneh­mend zu asym­pto­ma­ti­schen Sprea­dern machten. Sie über­tragen nunmehr hoch­in­fek­tiöse Viren auf die unge­schützten oder noch nicht infi­zierten Personen. Dies ist genau das Gegen­teil von dem, was die Impf­stoffe ursprüng­lich hätten erzielen sollen. Sollte Bossche recht behalten, würde in Zukunft die Gefahr uner­wünschter Kompli­ka­tionen insbe­son­dere von den Geimpften ausgehen.

Die Kombi­na­tion von Immu­n­e­vasion – das heißt das Entgehen mutierter Stämme dem Immun­system – und domi­nanter Zirku­la­tion hoch­in­fek­tiöser Vari­anten ist das Rezept zur Beschleu­ni­gung der Virus­re­sis­tenz gegen den Impf­stoff und die lang­fris­tige Unter­drü­ckung unserer ange­bo­renen Immun­ant­wort gegen Corona-Viren gene­rell. Man kann wissen­schaft­lich nicht erkennen, wie diese Entwick­lung zu einem guten Ende kommen sollte: „Die Mensch­heit steht an einem Schei­deweg“, erklärt Bossche.

Bossche fordert zugleich die Wissen­schaft auf, ihre Massen­impf­ex­pe­ri­mente an der Mensch­heit einzustellen.

Die frühe Vorbe­rei­tung der EU auf Impfexperimente

Die EU war schon lange vor Covid-19 vom Thema Massen­imp­fungen beseelt. Während die dubiose Veran­stal­tung, namens Event 201am 18. Oktober 2019 in New York einen Corona-Ausbruch virtuell durch­spielte, berei­tete die EU Massen­impf­kam­pa­gnen offi­ziell und früher noch konkret schon vor. Unsere Redak­tion berich­tete samt Video darüber.

Am 28. März 2019 gab die Euro­päi­sche Kommis­sion bekannt, dass 15 EU-Mitglied­staaten und die Kommis­sion Rahmen­ver­träge mit dem Phar­ma­un­ter­nehmen Seqirus über die Liefe­rung von Impf­stoffen gegen Influ­enza-Pande­mien an 30 öffent­liche Auftrag­geber in den besagten Mitglied­staaten für den Fall einer Influ­en­za­pan­demie unter­zeichnet hätten:

… weiter­lesen: ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20190328_memo_en.pdf

Rund ein Monat vor dem berüch­tigten Event 201 ludt die EU am 12. September 2019 zu ihrem Global Vacci­na­tion Summit – globalen Impf­gipfel nach Brüssel schon ein:

Die Sorge der EU um Impfungen und die ganze Welt

Believe, believe, believe und „WIE TREIBT DIE EU IMPFUNGEN VORAN“

Das EU-Gebet an die Welt: „In Impfungen vertrauen wir!“

„… um das Vertrauen in Impfungen zu stärken!“ Frage: „Wer hat die EU darum gebeten???“

The magic of science – Der Zauber der Wissenschaft

Der Zauber des EU Fahr­plans für Impfungen:

The EU Roadmap on Vacci­na­tion aus dem Jahr 2019

Leit­faden zur Über­win­dung von Impf­zwei­feln geplant von 2018 – 2021

weiter­lesen: ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019–2022_roadmap_en.pdf

… mit Fokus auf Fertig­keiten um zöger­liche Bevöl­ke­rungen zu errei­chen und Verhal­tens­än­de­rungen voran­zu­treiben geplant von 2019 – 2022

Studie zur Erfor­schung und Iden­ti­fi­zie­rung von Optionen zur konkreten Bevor­ra­tung mit Impf­stopfen geplant von 2019 – 2021

Will­kommen in der Haus­apo­theke EU und unserer Schönen-Neuen-Welt!