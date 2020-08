Das deut­sche Jugendamt nahm einer 22-jährigen Mutter aus Polen aus (Wado­wice) eine drei­jäh­rige Tochter und einen zwei­jäh­rigen Sohn. Das Jugendamt trennte die Kinder und stellte sie in die Obhut einer musli­mi­schen Fami­lien aus der Türkei! Dieser Vorfall wurde von der „Polni­schen Verei­ni­gung gegen Diskri­mi­nie­rung von Kindern in Deutsch­land“ bekannt gemacht. Am Freitag findet vor Gericht der Prozess, was mit den Kindern zukünftig geschehen soll.

Die leib­liche Mutter der Kinder, Klaudia Majewska, die in der deut­schen Stadt Bad Salzu­flen lebt, bat 2018 das Sozi­alamt um Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung für sie und die Kinder. Zu dieser Zeit lebte sie bei ihrer Mutter. Das Jugendamt beschloss jedoch, vorerst ihr sechs Monate altes Baby und dann auch ihre Tochter ihr wegzu­nehmen. Die Kinder wurden in eine türkisch-musli­mi­schen Fami­lien unter­ge­bracht. Das deut­sche Jugendamt erlaubte jedoch nur einen mini­malen Kontakt der leib­li­chen Mutter zu den Kindern. Majewska, die – wie ihre Kinder eine polni­sche Staats­bür­gerin ist, behauptet, dass die Kleinen schlecht behan­delt werden. Das Jugendamt selbst wollte sich trotz zahl­rei­cher Anfragen nicht dazu äußern. Der Fall wurde von Wojciech Pomorski von der „Polni­schen Verei­ni­gung gegen Diskri­mi­nie­rung von Kindern in Deutsch­land“ aufge­griffen. - Es ist nicht gerecht­fer­tigt, diese Kinder ihrer Mütter zu berauben, und es ist eine skan­da­löse Tat, sie zu trennen und in eine „türki­schen Pfle­ge­fa­milie“ in Obhut zu geben. In umstrit­tenen Situa­tionen sollten die Kinder, wenn sie vorüber­ge­hend von ihrer Mutter getrennt werden sollen, in eine Familie in Obhut gegeben werden, die kultu­rell und sprach­lich der Herkunfts­fa­milie nahe steht

- schrieb Pomorski in einer offi­zi­ellen Erklä­rung. Die Mutter der Kinder ist katho­lisch und der Junge und das Mädchen wurden in eine musli­misch-türki­sche Familie unter­ge­bracht.

Der Fall ist vor Gericht gebracht worden. Am 21. August entscheidet das Fami­li­en­ge­richt in Lemgo, ob die Kinder zu ihrer Mutter zurück­kehren dürfen. Aus inoffi­zi­ellen Quelle soll der polni­sche Botschafter in Deutsch­land, Andrzej Przyłębski, an der Anhö­rung teil­nehmen.

Quelle: PAP, niezalezna.pl