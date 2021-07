Bis zum Jahr 2100 wird jeder dritte Einwohner der Welt dunkel­häutig sein, und die Bevöl­ke­rung Nige­rias wird die Chinas übertreffen.



Besorgte Beonachter in Europa und anderswo wissen dies: Die Welt von morgen wird immer weniger weiß und immer mehr afri­ka­nisch sein. Mit allen Mitteln zu versu­chen, diesen unwi­der­steh­li­chen Trend zu stoppen, ist ein biss­chen so, als würde man versu­chen, das Meer mit den Armen aufzu­halten. Alle demo­gra­fi­schen Prognosen, auch die konser­va­tivsten, sind formell: Im Jahr 2100 wird jeder dritte Bewohner des Planeten aus Afrika südlich der Sahara stammen, und Nigeria wird China über­holt haben und die zweit­größte Bevöl­ke­rung der Welt sein, gleich hinter Indien.

Bis 2050, in weniger als dreißig Jahren, wird die DR Kongo fast 200 Millionen Einwohner haben (davon 30 Millionen im Ballungs­raum Kinshasa!), Abidjan wird 10 Millionen Menschen zählen, und in den vier Sahel-Ländern wird sich die Gesamt­be­völ­ke­rung verdrei­facht haben. Vergli­chen mit anderen Konti­nenten ist dieses Wachstum außer­ge­wöhn­lich in der Geschichte der Mensch­heit, sagen Demo­grafen. Zwei­fellos, voraus­ge­setzt, sie wird in ihren Kontext gestellt.

Quelle: Jeune Afrique