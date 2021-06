Das Leben in Ungarn ist viel billiger als in den meisten EU-Ländern

Preis­ni­veau in Ungarn im Vergleich zum EU-Durch­schnitt im Jahr 2020 (EU = 100%)

Lebens­mittel 80,2%

Klei­dung 76,6%

Wohn­kosten (Miete) 47,5%

Möbel 75,7%

Private Verkehrs­mittel 81,7%

Öffent­liche Verkehrs­mittel 65,7%

Tele­kom­mu­ni­ka­tion (Telefon, Internet, Post) 88,8%

Frei­zeit, Kultur 61,3%

Hotels, Restau­rants 56,2%

Alkohol, Tabak 69,4%

Ungarn ist eines der Länder mit den nied­rigsten Preisen:

Alle Waren und Dienst­leis­tungen sind billiger als die Durch­schnitts­preise in der Euro­päi­schen Union!

- Das zeigen die Daten von Euro­stat zum Vergleich der Mitglied­staaten für das letzte Jahr. Nach Angaben des statis­ti­schen Amtes der EU zahlen die Menschen in Irland, Luxem­burg und Däne­mark am meisten, mit Preisen, die 60–80% über dem EU-Durch­schnitt liegen. Im Gegen­satz dazu liegen die Preise in Bulga­rien, Polen und Rumä­nien bei nur 37–42 % des EU-Durchschnitts.

So hat Ungarn mit 47,5 Prozent des EU-Durch­schnitts im Jahr 2020 die sechst­nied­rigsten Wohn­kosten unter den 27 Ländern.

Ungarn hat im Vergleich zu anderen Ländern die nied­rigsten Kosten für Unter­hal­tung und kultu­relle Dienstleistungen.

Erho­lung ist 39,7 % billiger als im EU-Durchschnitt.

Viele Waren und Dienst­leis­tungen sind auf dem zweit- oder dritt­nied­rigsten Preis­ni­veau in der EU erhältlich.

Dazu gehören Klei­dung, persön­li­cher Trans­port, Restau­rant- und Hotel­dienst­leis­tungen, Alkohol und Tabak. Auch die Kosten für Beher­ber­gungs- und Gast­stät­ten­dienst­leis­tungen sind mit 43,8 % deut­lich niedriger.

Obwohl unsere Ausgaben deut­lich unter denen der 27 Mitglieds­staaten liegen, ist das nied­rige Preis­ni­veau in vielen Berei­chen nahe am EU-Durch­schnitt. Für Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienste, d.h. Telefon, Internet und Post, liegt der Durch­schnitts­preis bei 88,8 % des EU-Durch­schnitts. Obwohl unser Land das viert­nied­rigste Preis­ni­veau für Lebens­mittel hat, beträgt es mehr als achtzig Prozent des EU-Durch­schnitts. Aller­dings sind nur in Bulga­rien und Rumä­nien die meisten Waren und Dienst­leis­tungen auf einem nied­ri­geren Preis­ni­veau als in der EU erhältlich.

In Ungarn sind Erho­lung, Essen, Wohnen, Möbel und Klei­dung erschwing­li­cher als in den Nachbarländern.

Öffent­liche Verkehrs­mittel und Kommu­ni­ka­ti­ons­dienste sind im regio­nalen Vergleich teurer.

Die größten Unter­schiede im Preis­ni­veau zwischen den EU-Ländern gibt es bei den wohnungs­be­zo­genen Kosten.

Während wir weniger als die Hälfte des EU-Durch­schnitts für diese Kosten ausgeben, sind sie in den nordi­schen Ländern siebzig bis achtzig Prozent höher als im EU-Durchschnitt.

Quelle: Magyar Nemzet