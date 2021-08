Von Nóra Szekér



Am 20. Juni 1989 nahm Otto von Habs­burg auf Einla­dung des Unga­ri­schen Demo­kra­ti­schen Forums (Magyar Demo­krata Fórum, MDF) in Debrecen an einem öffent­li­chen Forum teil. Bei einem Bankett zum Abschluss der Feier­lich­keiten sprach Ferenc Mészáros, lokaler Vorsit­zender des MDF, mit Karl von Habs­burg, dem Sohn von Otto, über die Tatsache, dass trotz vieler hoff­nungs­voller demo­kra­ti­scher Veränderungen

die Berliner Mauer immer noch stand und der Eiserne Vorhang die Länder des Sowjet­blocks immer noch von West­eu­ropa trennte.

Ein Pick­nick mit einem Lager­feuer an der tatsäch­li­chen Grenze zwischen Ungarn und Öster­reich, bei dem ein Teil der Gäste iin Öster­reich und ein anderer Teil in Ungarn ihren Speck grillt, könne ein gutes Mittel sein, um auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass die beiden Länder vonein­ander abge­trennt sind. Die Gäste des Abends, die diese Idee hörten, “waren von der Idee amüsiert – und gingen dann zu einem anderen Thema über”- erin­nert sich einer der Orga­ni­sa­toren des Pick­nicks, László Nagy. Aber Ferenc Mészáros meinte es ernst, und die Arbeit begann.

Sie nahmen Kontakt zu den Parteien des “Runden Tisches der Oppo­si­tion” in Sopron auf, die geschlossen hinter der Idee standen, ebenso wie die Pfad­finder. Imre Pozsgay (Mitglied des Polit­büros der Kommu­nis­ti­schen Partei, MSZMP) und Otto von Habs­burg wurden gebeten, als Schirm­herren zu fungieren, und sie nahmen diese Aufgabe sofort an.

Die Veran­stal­tung, die ursprüng­lich für den 20. August unter dem Titel “Pick­nick am Eisernen Vorhang” geplant war, wurde schließ­lich am 19. August unter dem Namen “Paneu­ro­päi­sches Pick­nick” durchgeführt.

Ihr Emblem war eine weiße Taube, die den Stachel­draht durch­brach, und ihr Slogan lautete “Öffnen und mitnehmen”. In Anspie­lung auf die Dorf­ver­wüs­tungen in Rumä­nien war auf den Flug­blät­tern auch der Slogan “Mauer­ver­wüs­tung statt Dorf­ver­wüs­tung” abge­druckt. Die Einla­dungen wurden in sieben Spra­chen gedruckt und auch die Botschaften wurden zur Teil­nahme eingeladen.

Nicht zuletzt dank der Auto­rität der beiden Schirm­herren haben die Behörden die Orga­ni­sa­tion eher unter­stützt als behin­dert. Auch bei der Auswahl des Veran­stal­tungs­ortes und bei der Orga­ni­sa­tion der Veran­stal­tung leis­tete der Grenz­schutz bereit­willig Unter­stüt­zung. An der Stelle des ehema­ligen Grenz­über­gangs Margit­bánya wurde in Sopron­puszta ein Tor geöffnet, das eine Forst­straße sperrt, damit die Gäste von beiden Seiten der Grenze während der Veran­stal­tung die Grenze zwischen den beiden Ländern über­schreiten konnten, sofern sie über gültige Reise­do­ku­mente verfügen.

Am 19. August war der Andrang groß. Die Veran­stal­tung begann mit einer inter­na­tio­nalen Pres­se­kon­fe­renz auf der Terrasse des Hotels Lövér, wo mehrere auslän­di­sche Film­teams das Geschehen verfolgten. Das Pres­tige und die Immu­nität des Pick­nicks waren durch die Namen seiner Schirm­herren bereits gewähr­leistet, diese waren aber nicht persön­lich anwe­send, da ihre Teil­nahme im Falle diplo­ma­ti­scher Kompli­ka­tionen sogar zu Unan­nehm­lich­keiten hätte führen können. “Wir haben also die ganze Sache hinter den Kulissen abge­si­chert. Ich habe den Leiter meines Sekre­ta­riats, den stell­ver­tre­tenden Minister László Vass, gebeten, in meinem Namen an dem Pick­nick teil­zu­nehmen. Präsi­dent Otto von Habs­burg hat seine Tochter Walburga geschickt.” , erin­nert sich Imre Pozsgay. So wurden die Gäste nicht von den Schirm­herren, sondern von deren Stell­ver­tre­tern begrüßt.

Aber es war nicht das offi­zi­elle Programm, das das Paneu­ro­päi­sche Pick­nick unver­gess­lich machte.

Nur wenige Minuten nach der Eröff­nung um 15.00 Uhr brach eine Gruppe von 150 ostdeut­schen Flücht­lingen aus dem Mais­feld aus und eilte zur Grenze.

Nach den geltenden Vorschriften hätten die Grenz­schutz­be­amten den massen­haften ille­galen Grenz­über­tritt verhin­dern sollen. Oberst­leut­nant Árpád Bella, der dienst­ha­bende Grenz­schutz­be­amte, beschloss jedoch, nicht einmal Warn­schüsse abzu­geben, um eine Panik zu vermeiden.

Am Tag des Pick­nicks gelangten etwa 600 Ostdeut­sche nach Österreich.

Damit wurde ein unum­kehr­barer Prozess in Gang gesetzt, dessen Vorge­schichte im Früh­jahr und Sommer 1989 und in der ostdeut­schen Flücht­lings­krise im Sommer zu suchen ist.

Am 2. Mai 1989 wurde auf einer inter­na­tio­nalen Pres­se­kon­fe­renz bekannt gegeben, dass der Abbau des Eisernen Vorhangs an der unga­ri­schen Grenze beginnen würde. Das Treffen zwischen den Außen­mi­nis­tern Alois Mock und Gyula Horn am 27. Juni 1989, bei dem der Stachel­draht mit riesigen Draht­scheren durch­trennt wurde, erregte großes Medi­en­in­ter­esse und machte der Welt­öf­fent­lich­keit bewusst, dass der Weg in den Westen über Ungarn immer freier wurde. In der Zwischen­zeit war Ungarn der Genfer Flücht­lings­kon­ven­tion beigetreten, die im Gegen­satz zu den sozia­lis­ti­schen Prak­tiken demo­kra­ti­sche Regeln für die Behand­lung von Flücht­lingen enthielt. Dementspre­chend wurden Flücht­linge, die vor der Ceaușescu-Diktatur flohen, nicht nach Rumä­nien zurückgeschickt.

Diese Nach­richt veran­lasste Hundert­tau­sende von Ostdeut­schen, über die öster­rei­chisch-unga­ri­sche Grenze zu versu­chen, aus der DDR zu “fliehen”.

Mit Beginn der Sommer­fe­rien begann der Zustrom von DDR-Touristen ins Land, der bis Ende August auf die Hundert­tau­sende anstieg. Ungarn wurde zu einer Tran­sit­zone, einem Aufent­haltsort, an dem Tausende von Flücht­lingen auf die Möglich­keit zur Weiter­reise warteten. Die west­deut­sche Botschaft in Buda­pest war bereits in den ersten August­tagen voll besetzt. Auch in den umlie­genden Straßen kampierten ostdeut­sche Familien.

Die unga­ri­sche Regie­rung stand unter enormem Druck. Die Frei­las­sung der Flücht­linge könnte nicht nur in der DDR unter Honecker, sondern auch in den anderen ortho­doxge­führten sozia­lis­ti­schen Staaten unvor­her­seh­bare Reak­tionen hervorrufen,

während die Masse der Flücht­linge im Lande zu einem immer unüber­schau­ba­reren Problem wurde.

Die Geschichte des Pick­nicks besagt, dass es, wie Minis­ter­prä­si­dent Miklós Németh sich erin­nert für die unga­ri­sche Regie­rung eine Gele­gen­heit war, die Reak­tion des Auslands und insbe­son­dere der DDR auf eine mögliche Öffnung der Grenze zu “testen”. Ungarn konnte nicht auf offen zuge­sagte Hilfe aus dem Westen zählen, vor allem nicht in einer Zeit, in der

der Gedanke an die deut­sche Einheit in den meisten Ländern des West­blocks ernst­hafte Bedenken hervorrief.

Die Reform­po­litik der Sowjet­union war an Gorbat­schow gebunden, die Stabi­lität der Unter­stüt­zung war selbst inner­halb der eigenen Partei unbe­re­chenbar und in den Satel­li­ten­staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Polen, vorher­sehbar gering. Und wie Gyula Kurucz, einer der Orga­ni­sa­toren des Pick­nicks, der nichts von den Entwick­lungen hinter seiner zivilen Initia­tive ahnte, es 20 Jahre nach den Ereig­nissen formu­lierte: “Es blieb also bei heim­li­chen, takti­schen Manövern”.

In den Tagen nach dem Pick­nick blieb eine aggres­sive Offen­sive der DDR aus, aber

die Nach­richt vom erfolg­rei­chen “Durch­bruch” ermu­tigte viele Flücht­linge, die Grenze illegal zu überqueren.

Diese Versuche wurden von der Grenz­po­lizei jdeoch mit einem härteren Durch­greifen beant­wortet. Am 21. August endete der Versuch von Kurt-Werner Schultz tragisch, als er bei einem Hand­ge­menge mit einem Grenz­sol­daten vor den Augen seiner Familie getötet wurde. Am 23. August kam es zu einem weiteren Zwischen­fall – der so genannten Schlacht von Sopron­puszta und Kópháza -, bei dem mehr als 100 Menschen, darunter auch Kinder, mit Grenz­sol­daten zusam­men­stießen, die mit Schlag­stö­cken und Gewehren bewaffnet waren. Es war allen klar, dass die Situa­tion nicht länger tragbar war.

Am 25. August trafen sich der unga­ri­sche und der west­deut­sche Minis­ter­prä­si­dent zu einem Geheim­treffen im Schloss Gymnich bei Bonn. In dieser unter Ausschluss der Öffent­lich­keit abge­hal­tenen Besprechegung

wurde verein­bart, die Grenze für DDR-Bürger zu öffnen.

Am 8. September setzte die Unga­ri­sche Volks­re­pu­blik das Abkommen mit der DDR aus dem Jahr 1969, das die Ausreise der Ostdeut­schen aus Ungarn beschränkte, formell außer Kraft und öffnete damit den Weg in den Westen. Die Entschei­dung wurde von der Regie­rung in den Abend­nach­richten am 10. September bekannt gegeben. Inner­halb von neun Tagen über­traten 12.121 Ostdeut­sche die Grenze nach Öster­reich, bis zum 20. September waren es 17.500.

Das Paneu­ro­päi­sche Pick­nick wurde nicht nur zu einem symbo­li­schen Ereignis, das den lang erwar­teten Moment des freien Grenz­über­tritts sinn­bild­lich verkör­perte, sondern es beschwor auch die Ereig­nisse herauf, die zur Öffnung der Grenze und

zur Wieder­ver­ei­ni­gung des geteilten Deutsch­lands führten.

Die Autorin, Dr. phil. Nóra Szekér, ist Histo­ri­kerin und wissen­schaft­liche Mitar­bei­terin bei RETÖRKI.

Origi­nal­text auf Unga­risch: tuntetes-archivum.hu/1989.08.19

GENERATION STACHELDRAHT, DIE 1989 GESCHICHTE SCHRIEB

Von wem, wo und wie hast du die Nach­richt von dem Plan für die Veran­stal­tung erhalten?

Als László Magas endlich so um den 20. Juli aus Deutsch­land nach Hause kam und den Brief von Maria Filep gefunden hatte, setzte er sich gleich ins Auto und fuhr kreuz und quer durch die Stadt. Man muss wissen, dass damals nur einige wenige Telefon hatten. Damals war unser Auto sozu­sagen das Telefon.

Ich sah, dass László Magas mit seinem Wagen in unseren Garten fuhr und hinten sich wendete. Er stieg gar nicht aus, denn er wollte schnell weiter. Er sagte, er hätte einen Brief aus Debrecen, von den dortigen MDF-Leuten, bekommen,

die ein Pick­nick bei Sopron an der öster­rei­chisch-unga­ri­schen Grenze am 19/20 August veran­stalten wollten.

Er konnte einen Saal für den nächsten Tag im sog. „Kakasos Ház“ (Das Haus mit dem Hahn) orga­ni­sieren, wo wir bespre­chen könnten, ob wir an der Orga­ni­sa­tion teil­nehmen wollen.

Viel Lust hatte ich nicht dazu, weil wir in Sopron super­aktiv waren und seit der Grün­dung fast „haupt­amt­lich“ für das MDF gear­beitet hatten. Ich sehnte mich gerade nach einer kleinen sommer­li­chen Erho­lung. Deshalb, als ich in die Wohnung kam und meine Frau fragte, was László wollte, antwor­tete ich, dass er „schon wieder eines meiner Wochen­enden verdorben hatte“. Wenn es nur bei einem Wochen­ende geblieben wäre!!! Aber es war gut, dass es so gekommen war.

Was für eine konkrete Aufgabe hast du im Laufe der Orga­ni­sa­tion bekommen?

Die Orga­ni­sa­tion, die Abwick­lung des Paneu­ro­päi­schen Pick­nicks im Jahr 1989 in Sopron war eine echte Grup­pen­ar­beit. Die Leitung des MDFs und auch die Leitung des oppo­si­tio­nellen Runden Tisches (wo ich mit László Magas und Dr. Felix Örs das MDF vertrat) arbei­tete wie Work­aho­lics Tag für Tag an für uns wichtig erschei­nenden Projekten. Das Pick­nick war so eins. Wir hatten regel­mäßig Bespre­chungen in der Ange­le­gen­heit „Pick­nick“, an denen die Orga­ni­sa­toren voll­ständig anwe­send waren. Wir bekamen das Ersu­chen viel zu spät und befürch­teten, dass wir das Pick­nick wegen der fehlenden Zeit nicht in würdiger Weise, im würdigen Rahmen werden orga­ni­sieren können.

Von einer Verschie­bung konnte aber wegen des 20. Augustes keine Rede sein.

Im Zusam­men­hang mit dem Programm kamen viele Ideen auf, und die die Zustim­mung der Versamm­lung erhielten, leiteten wir nach Debrecen weiter. So eine Idee von László Magas war, dass es eine Grenz­öff­nung an der alten Pozsony (Preß­burger) Straße geben solle. Das gefiel jedem und unsere Freunde in Debrecen waren auch einver­standen, nur dass es nicht so einfach war, das zu orga­ni­sieren. Heute wissen wir, was für eine wich­tige Sache das war. Wenn diese Idee nicht aufge­kommen wäre, dann wären mit großer Wahr­schein­lich­keit auch keine Ostdeut­sche gekommen. Diese Bespre­chungen, Idee-Börsen im Zusam­men­hang mit der Orga­ni­sa­tion waren sehr wichtig. Tatsäch­lich konnte jeder von uns Einfluss auf die Ereig­nisse nehmen, obwohl wir uns an die Einzel­heiten nicht mehr erin­nern, denn diese sind nur kleine, winzige Puzzle-Stücke, die sehr wichtig waren, nur sie erschienen damals nicht als wesentlich!

Ich kann mich nicht einmal an Bruch­teile meiner Aufgaben erin­nern! Aber das ist auch bei den anderen so, die kein Tage­buch geführt haben. Es ist deshalb so, weil in dieser Situa­tion die kleinen Aufgaben nicht wesent­lich erscheinen.

Wir hatten keine Ahnung, dass wir Geschichte schreiben und all das einmal auch für andere inter­es­sant sein wird.

In Wirk­lich­keit begannen ab dem 10. Jahrestag die Geschichts­wis­sen­schaftler und die Jour­na­listen Inter­esse zu zeigen, wer was gemacht hatte.

Meine Aufgaben waren im Übrigen alle so, dass man sie in den Nach­mit­tags­stunden oder am Wochen­ende erle­digen konnte. Es gab nämlich Orga­ni­sa­toren – wie mich – die tags­über an ihrem Arbeits­platz arbeiten mussten. Aber es gab unter uns auch Studenten, Rentner, Frei­schaf­fende und Lehrer, die ihre Sommer­fe­rien hatten. Sie über­nahmen die am Vormittag, in den Ämtern zu erle­di­genden Arbeiten, sie verhan­delten mit den staat­li­chen Firmen und Ämtern, mit dem Grenzschutz.

Ich arbei­tete haupt­säch­lich mit Pál Csóka zu zweit. Wegen unserer Deutsch­sprach- und Orts­kennt­nisse fuhren wir hinüber nach Österreich.

Dort verteilten wir z.B. deutsch­spra­chige Flug­blätter, die wir an die Front­scheibe der Autos klemmten.

Wir machten uns nach­mit­tags gegen 4–5 Uhr auf den Weg und verteilten die Flug­blätter in Sankt Marga­re­then, Rust und Mörbisch am See, damit die Öster­rei­cher dann kommen sollen. Sie kamen auch …

An der Flug­blät­ter­ver­tei­lung in Sopron nahm ich auch teil. Wahr­schein­lich waren wir dort in ganzen Gruppen. Im Burg­viertel steckten wir die Flug­blätter unter die Schei­ben­wi­scher der Autos. Ich legte sie mit beson­derer Lust auf die Wägen mit DDR-Kenn­zei­chen und dachte gar nicht daran, was für eine Bedeu­tung das haben könnte. Uns wurde auch aufge­tragen, dass wir

in Öster­reich einen poli­ti­schen Kontakt finden sollen, um die Erlaubnis für die Grenz­öff­nung auch auf der öster­rei­chi­schen Seite zu erhalten.

Ich erin­nere mich, dass wir mit Pál Csóka eines Tages aufs Gera­te­wohl zum Bürger­meis­teramt in Rust gingen. Selbst­ver­ständ­lich war es zu diesem Zeit­punkt bereits längst geschlossen! Wegen der knappen Zeit – jegliche Etikette beisei­te­schie­bend – gingen wir zum Privat­haus des Bürger­meis­ters. Er war nicht zu Hause … Mit hängenden Köpfen fuhren wir nach Hause!

An Ort und Stelle gab es aber auch die schwie­rige Aufgabe der Gelän­de­be­r­ei­ni­gung. Zwar war das Gelände eben, aber wegen der Zelte und haupt­säch­lich wegen der Bühne musste man es vorbe­reiten. Es gab unwahr­schein­lich viel Unkraut, hohes Gras, klei­nere Büsche, die man zusammen mit den Wurzeln heraus­hauen musste. Das war eine Arbeit für einen halben Tag. Wahr­schein­lich war es an einem Samstag.

Es war ein großes Erlebnis, denn ich konnte da das erste Mal den Eisernen Vorhang berühren!

Wir betrach­teten gerade neben dem bereits abge­nom­menen Tor den Eisernen Vorhang, als ein Fahr­zeug mit offenem Verdeck kam. Die Sache wurde davon denk­würdig und deshalb erin­nere ich mich daran. Arbei­ter­miliz und die Grenz­schutz­of­fi­ziere waren gerade auf dem Weg zu einer Jagd, denn für sie war in diesem Bereich alles erlaubt. Auf dem Verdeck stand ein Offi­zier und zeigte schreiend seine Faust. Wir verstanden nur Wort­fetzen, aber als er neben uns vorbei­fuhr, konnten wir die Worte gut vernehmen:

„hier wird es gar kein Pick­nick geben … wir schießen euch ins Hinterteil!“

Meine wich­tigsten Aufgaben bestanden aber während des Pick­nicks. Wegen meiner Sprach­kennt­nisse über­nahm ich die Abwick­lung der Pres­se­kon­fe­renz, wo ich simultan auf Englisch/Ungarisch/Deutsch über­setzte. Danach führte ich mit meinem eigenen Wagen den Bus mit den Jour­na­listen zum Tor, weil ich den Weg kannte, der Busfahrer aber nicht. Wir wären zusammen nach Szent­mar­git­bánya gefahren, aber dieser Programm­punkt blieb weg.

Dann fuhren wir auf das Gelände des Pick­nicks, wo ich die Reden auf Deutsch über­setzte bzw. zurück ins Unga­ri­sche. Ich meine, ich las unseren Aufruf auf Deutsch und auch auf Englisch vor. Meine weiteren Aufgaben waren danach die Unter­hal­tung der auslän­di­schen Diplo­maten und Jour­na­listen. Das führten wir zu zweit mit meinem Freund Dr. Félix Örs aus.

Welche Wirkung dieses große Ereignis auf deine Persön­lich­keit hatte, welche Emotionen die Erin­ne­rung an dieses bei dir weckt?

Dieser Tag ist für mich seither ein bestim­mendes Erlebnis. Beson­ders deshalb, weil ich immer, was die deut­sche Teilung betraf, empfindsam war. Die Ober­schule besuchte ich in deutsch­spra­chigen Gymna­sien in einem dritten Land und

in der BRD. Meine dortigen Klas­sen­ka­me­raden verstanden es nicht, warum man sie wegen des II. Welt­krieges mit dieser Teilung bestrafen muss,

letzt­lich wurden sie 12 Jahre nach Been­di­gung des Krieges geboren. Aber ich hatte immer auch Freunde auf der anderen Seite. Viele, aus der DDR kommenden Semes­ter­kol­legen sagten dasselbe während meiner Studi­en­zeit an der Univer­sität. Deshalb freue ich mich beson­ders, dass ich – wenn auch nur eine mohn­kern­große Klei­nig­keit – aber

doch etwas zusammen mit meinen Freunden im Inter­esse der Verei­ni­gung von Deutsch­land und Europa tun konnte.

In diesem Zusam­men­hang sagte Herr Minister Norbert Blüm Folgendes am ersten Jahrestag in Sopron: „Vor einem Jahr, am 19. und 20. August,

siegten die Menschen mit Hilfe der Tapfer­keit und der Fantasie über die Verstockt­heit und Skla­verei. Damit brachten sie nicht nur für die in der Osthälfte unseres Vater­landes lebenden Mitbürger die Frei­heit, sondern ebenso für die in den anderen Staaten lebenden von Europa.“

Diese dort erlebte Katharsis weckt in mir natür­lich tiefe Emotionen bis zum heutigen Tag, obwohl ich über­durch­schnitt­lich prag­ma­tisch denke. Eben deshalb ist es inter­es­sant – selbst für mich -, dass ich erst sehr langsam die geschicht­liche Bedeu­tung des Pick­nicks begriff. József Antall, – der erste Minis­ter­prä­si­dent nach der Wende ‑kam oft nach Sopron und er fragte uns ständig über das Pick­nick, die Sache gefiel ihm sehr.

Wir taten aber nur, was wir für richtig und wichtig erachteten!

Ich war auch 1999 sehr über­rascht, als ich als Sekretär der Stif­tung die Aufgabe erhielt, dass ich zum 10. September um 10 Uhr die für eine Auszeich­nung würdigen ins Parla­ment zaubern solle. Ich stellte mir selbst die Frage, ob wir diese verdient haben? Seitdem weiß ich, dass dies zutrifft!! Diese unsere Gruppe würde sogar noch mehr verdienen…

Die Erin­ne­rung an das Pick­nick weckt in mir aber nicht nur Emotionen, sondern gibt mir auch die Kraft, dass ich nach meinen Möglich­keiten alles tue, um die Bekannt­heit und Aner­ken­nung des Pick­nicks zu verbreiten. Das ist deshalb wichtig – abge­sehen davon, dass wir persön­lich betroffen sind -, weil die für diese Zeit Inter­es­sierten erfahren müssen, welche wich­tige Rolle in dieser Periode die Zivil­per­sonen gespielt hatten. I

In Wirk­lich­keit hatten die polni­schen und unga­ri­schen Zivil­leute eine Situa­tion in Mittel- und Osteu­ropa herbei­ge­führt, die eine Eska­la­tion bewirkte und die Groß­mächte und die lokalen Poli­tiker lieber den System­wechsel „auf sich nahmen“, um eine eher nicht zu hand­ha­bende Revo­lu­tion zu vermeiden.

Zitieren wir einen Fach­mann auch, einen Geschichts­wis­sen­schaftler, in diesem Zusam­men­hang. Nament­lich László Borhi: „Im Zusam­men­hang mit dem Jahr 1989 bin ich zu der Über­zeu­gung gelangt, dass die Verän­de­rung entgegen der allge­meinen Annahme nicht nur von Bush und Gorbat­schow herbei­ge­führt wurde.

Polen und Ungarn spielten eine sehr große Rolle, was den System­wechsel betrifft, sogar derart, dass selbst die Führung der NATO-Staaten Angst vor diesem Über­gang hatte.

Die davor exis­tie­rende Welt war für sie, wenn auch nicht gut, doch bere­chenbar, daher tanzten sie vor Freude über­haupt nicht. Die Forschung brachte mich zu diesem Ergebnis und das wollte ich nicht kosme­tisch abän­dern.“ (Index – „Als die Engländer und Ameri­kaner den Juden hätten helfen können, taten sie nichts“ ein Artikel von Adam Kolozsi, 04.04.2019)

