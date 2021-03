Das Projekt des Donau-Oder-Elbe-Kanals

Fantasie oder eine mach­bare, kühne Idee? Der Kanal, der Donau, Oder und Elbe verbinden soll, ist seit Jahr­hun­derten ein Thema der Politik, da er drei Meere verbinden könnte. Die Tsche­chen und Polen unter­stützen die Idee, die Slowaken sind eher zurück­hal­tend, doch der Wider­stand der öster­rei­chi­schen Grünen könnte das Projekt aufhalten.

Es ist zwei­fels­ohne ein großer Plan. Drei­hun­dert­sechzig Kilo­meter Kanal müssten gegraben und das bestehende Fluss­bett so ausge­baut werden, dass es von Güter­trans­por­tern und Last­kähnen genutzt werden kann. Die Idee ist an sich beeindruckend:

Durch den Ausbau der Oder und der Elbe bis zur Einmün­dung in die March würde der Kanal in Öster­reich auf die Donau treffen. Diese würde dann drei Meere mitein­ander verbinden – die Nordsee, die Ostsee und das Schwarze Meer.

Es war kein Zufall, dass dieser pharao­ni­sche Plan bereits die Phan­tasie der großen Könige Mittel­eu­ropas gefangen nahm. Sie war seit dem Ende des Mittel­al­ters, seit dem späten 14. Jahr­hun­dert, in den Köpfen der Herr­scher, wobei Karl IV, Kaiser des Deutsch-Römi­schen Reiches, am ehesten einer Umset­zung nahekam, bevor auch er den Plan aufgab.

Karl war auch der König von Böhmen, geboren und begraben in Prag, wo es unzäh­lige Orte gibt, die seinen Namen tragen. Und wer sonst als der tsche­chi­sche Staats­chef Miloš Zeman würde hunderte Jahre später die Fertig­stel­lung des Kanals mit ganzem Herzen unter­stützen? Der Reform­kom­mu­nist, der zum sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Führer mutierte, brach letzt­lich mit seiner Partei und grün­dete eine neue Grup­pie­rung namens „Partei der Bürger­li­chen Rechte“, die jedoch in den Wahlen besiegt wurde. Der gelernte Ökonom und Poli­tiker war um die Jahr­tau­send­wende vier Jahre lang Premier­mi­nister der Tsche­chi­schen Repu­blik. Im Jahr 2013 wählten ihn die Tsche­chen zum Präsi­denten des Landes, und fünf Jahre später wurde er für eine zweite Amts­zeit wieder­ge­wählt. Es gibt kein bila­te­rales oder multi­la­te­rales Treffen, bei dem er nicht für seine Vision wirbt. Der 76-jährige Zeman, der gele­gent­lich mit seinen scharfen Meinungen die Aufmerk­sam­keit der Welt­me­dien auf sich zieht, ist heute sicht­lich krank. Natür­lich ist es sein Ziel, seinen Namen mit einem großen Plan in die Geschichts­bü­cher einzu­tragen. Die Krönung seiner poli­ti­schen Tätig­keit wäre der Baube­ginn des Donau-Oder-Elbe-Kanals während seiner Amts­zeit. Auch die Polen sind nicht gegen den Plan: Sie müssten das Fluss­bett der Oder ausbauen, danach würde der Kanal auf tsche­chi­schem Gebiet weiter­ge­führt. Auf diese Weise würden auch die Elbe und die Oder verbunden werden.

Auch die Slowakei wäre Anrainer des Kanals betroffen und müsste sich an der Verbrei­te­rung der March, dem Grenz­fluss zu Öster­reich, bis zur Mündung in die Donau im Raum Hain­burg an der Donau betei­ligen. Dies ist der wich­tigste Plan der Visegrád-Koope­ra­tion für die Entwick­lung der Schiff­fahrt in Europa, wofür inten­sive Lobby­ar­beit in Brüssel betrieben wird. Die polni­sche Seite, die derzeit den Vorsitz der Visegrád-Vier innehat, hat ihre Ideen bereits im Rahmen der Drei-Meere-Initia­tive vorge­stellt. Bei den Gesprä­chen, die auf der Zusam­men­ar­beit der zwölf EU-Länder Mittel- und Osteu­ropas beruhen, skiz­zierte die polni­sche Seite den Plan als das fehlende Glied in der euro­päi­schen Schifffahrt.

Die Geschichte einer 41 Kilo­meter langen Strecke, die im 20. Jahr­hun­dert Teil des Donau-Oder-Kanals gewesen wäre,

wurde kürz­lich in einem Artikel der Wiener Wochen­zei­tung Falter beschrieben, der viel­leicht nicht zufällig dieses histo­ri­sche Beispiel aufgriff.

Nach jahre­langer Arbeit eröff­neten die Deut­schen im Dezember 1939 den Adolf-Hitler-Kanal bei Gleiwitz/Gliwice als Verlän­ge­rung der Oder.

„Das ist ein Symbol für den Aufbau des neuen Reiches“, sagte Rudolf Hess bei der Eröff­nung und versprach feier­lich, dass die rest­li­chen 320 Kilo­meter bald fertig­ge­stellt werden. Das verhin­derte jedoch der Zweite Welt­krieg, da Arbeits­kräft anderswo gebraucht wurden, vor allem in der Armee, doch die Verbin­dung zwischen Oder und Donau blieb ein wich­tiges Thema. Im Bereich des Ölha­fens bei Wien sind noch Spuren des gigan­ti­schen Werkes zu finden, heute ein beliebter Ort für Angler und sommer­liche Wassergäste.

Nach zwei­jäh­riger Arbeit des tsche­chi­schen Verkehrs­mi­nis­te­riums wurde 2018 eine Mach­bar­keits­studie abge­schlossen. Die Schluss­fol­ge­rung war, dass die Arbeiten komplex und kompli­ziert, aber machbar sind. Die Gesamt­kosten der Anlage wurden damals auf 22,5 Milli­arden Euro geschätzt. Die Tsche­chen rechnen damit, dass das gesamte Projekt um das Jahr 2031 abge­schlossen sein könnte. Es ist auch geplant, die Flüsse Oder und March mitein­ander zu verbinden. Dies wird erheb­liche Auswir­kungen auf die Umwelt des Grenz­flusses zwischen Öster­reich und der Slowakei haben, der sowohl in der Breite als auch in der Tiefe verbrei­tert werden muss, damit große Fracht­schiffe und Last­kähne ihn befahren können. Das wäre also machbar, aber zu welchen Kosten für die Umwelt?

Die öster­rei­chi­schen und euro­päi­schen Grünen lehnen den Plan ab, der ihrer Meinung nach „totaler Wahn­sinn“ ist und irrepa­rable Schäden für die Umwelt verur­sa­chen würde.

Die polni­schen und tsche­chi­schen Abschnitte des Kanals durch­queren 25–30% der von der EU geschützten Natura 2000-Gebiete. Diese Land­schaft beher­bergt Tausende von geschützten Tier- und Pflan­zen­arten, ebenso wie der südlich gele­gene Abschnitt der March. Aus diesem Grund haben die Grünen eine Lobby-Kampagne gestartet: Umwelt­schützer aus Tsche­chien, der Slowakei, Polen, Öster­reich und Deutsch­land wenden sich mit einer Peti­tion an Brüssel, um die Zustim­mung der EU zu dem Projekt zu verhindern.

In ihren Briefen führen sie nicht nur die Schäden an, die während des Baus entstehen würden, sondern auch die Verän­de­rung des Wasser­flusses, die durch das Damm­system verur­sacht würde. Einige land­wirt­schaft­liche Flächen und Wild­tier­ge­biete würden nicht genü­gend Wasser erhalten, die natür­liche Umge­bung würde zerstört und streng geschützte Gebiete würden vernichtet. Eines ihrer Argu­mente ist sehr nach­denk­lich stim­mend: Warum ein Kanal, der die natür­liche Umge­bung von vier Ländern zerstören würde, wenn die Eisen­bahn­linie entlang dieser Strecke gut etabliert ist? Man möge mehr Mittel zur Verfü­gung stellen, um den Schie­nen­ver­kehr zu verbes­sern und zu moder­ni­sieren. Ein weiteres Argu­ment der Grünen ist, dass die March in sommer­li­chen Dürre­pe­ri­oden nur 50–70 Zenti­meter tief ist. Wer könnte hier mit großen Fracht­schiffen durch­fahren? Das wäre nur möglich, wenn man ein System von Dämmen schafft und auf diese Weise die Natur verge­wal­tigt, um sicher­zu­stellen, dass die Wasser­tiefe für die Schiff­fahrt ausrei­chend ist. Aber woher das Wasser nehmen, um diese Strecke aufzu­füllen und wie wäre es auf einem konstanten Niveau zu halten? – fragen die Grünen.

Die tsche­chi­sche Seite argu­men­tiert, dass die Länder der Region ohne den Kanal nicht in der Lage sein werden, den Green Deal der EU zur Mini­mie­rung der Kohlen­stoff­emis­sionen aus Verkehr und Trans­port bis 2050 zu erfüllen. Die Polen argu­men­tieren, dass die Schiff­bar­ma­chung der Oder eine neue Wasser­straße eröffnen würde, die helfen könne, dass schle­si­schen Waren euro­päi­sche und inter­na­tio­nale Märkte errei­chen. Und das zu einem Preis, der mit anderen Verkehrs­trä­gern konkur­renz­fähig ist. Dies gilt auch für tsche­chi­sche und slowa­ki­sche Produkte.

Öster­reich ist ruhig und verliert keinen Schlaf über den Kanal.

„Wir glauben nicht, dass der Donau-Oder-Elbe-Kanal mit öster­rei­chi­scher Betei­li­gung und auf öster­rei­chi­schem Terri­to­rium gebaut werden kann“ – das ist die dezi­dierte Posi­tion des Wiener Umwelt­mi­nis­ters, die er im Januar in einem Brief an das Brüs­seler Gremium darlegte. Aus öster­rei­chi­scher Sicht gibt es keine Chance für den Bau des Kanals. Die Betei­li­gung Öster­reichs ist jedoch entschei­dend, da hier die Verbin­dung zur Donau herge­stellt werden würde. Wenn Öster­reich aus dem Projekt ausscheidet, ginge es nur mehr darum, zwei Meere zu verbinden. Aber die Frage ist: Lohnt sich das wirk­lich für die tsche­chi­sche und polni­sche Seite? Oder werden sie in der Zwischen­zeit weiter­ma­chen und einfach abwarten, welche poli­ti­schen Verän­de­rungen in Öster­reich eintreten werden?

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Tibor Pósa)