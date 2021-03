Das Smart-Virus und der ‚Große Schwindel‘

Die erst krank und wieder gesund Gesprochenen

Am 25. Februar 2021 über­raschte die New York Times (NYT) ihre Leser­schaft mit der Schlag­zeile: Die Pandemie verliert an Kraft – Pandemic loosens its grip. Die dazu passende Grafik – siehe oben – machte es deut­lich: Seit Mitte Januar zeigte die Statistik der soge­nannten „Fall­zahlen“ der vermeint­lich Covid-19 Erkrankten nur noch steil nach unten. Was geschah über Nacht mit all den Hundert­tau­send vermeint­lich gesund Erkrankten, die unsere Covid-Wissen­schaft kurz und bündig zu asym­pto­ma­tisch Fällen erklärte? Oder war die frohe Botschaft der NYT nur als Wunder des dunklen Winters (dark winter laut Joe Biden) zur Feier der US Wahl­aus­gangs mit der Inau­gu­ra­ti­ons­ze­re­monie unter dem Schutz von 25.000 Natio­nal­gar­disten gedacht?

Während am 20. Januar 2021 die Öffent­lich­keit gebannt der Inau­gu­ra­tion des 46. US Präsi­denten in Washington D.C. folgte, hielt die World Health Orga­ni­sa­tion (WHO) den Zeit­punkt für gekommen, ihre „Medi­zi­ni­sche Produkt Warnung / Medical product alert für labo­ra­tory profes­sio­nals / Labor­ex­perten“ bekannt zu geben und damit der neuen US Admi­nis­tra­tion das Ende der Pandemie vor die Füße zu legen.

Doch auch ein Smart-Virus verwan­delt sich nur aufgrund biolo­gi­scher Eingriffe oder aber dunkler Smart-Polit­wis­sen­schaft:

Diese Infor­ma­ti­ons­schreiben der WHO bestä­tigt, was Kritiker des PCR-Tests seit langem beklagten: Das empfoh­lene Test­ver­fahren für Covid-19 nach der PCR Methode ist mit fatalen Fehlern behaftet. Vor allem die in den USA und Europa gebräuch­li­chen und viel zu hoch ange­setzte Zahl von 40 Ampli­fi­ka­ti­ons­zy­klen für den Test nach dem PCR Verfahren hat zu astro­no­misch hohen Fehl­dia­gnosen und den dubiosen asym­pto­ma­ti­schen Fällen geführt. Sie waren jedoch zur Recht­fer­ti­gung der staat­li­chen Zwangs­maß­nahmen und beglei­tenden Medi­en­hys­terie von ausschlag­ge­bender Bedeutung.

Bei einem verwen­deten Schwel­len­wert von 40 Zyklen im PCR Test­ver­fahren beträgt die Wahr­schein­lich­keit, dass eine auf Covid-19 positiv getes­tete Person tatsäch­lich infi­ziert ist, nur 3%. Im Umkehr­schluss erlaubt jener Kunst­griff 97% „krank Gespro­chene“ auf diese Weise per Knopf­druck oder wie von Zauber­hand zum erfor­der­li­chen Zeit­punkt wieder von den Toten aufer­stehen und die Täter als Retter feiern zu lassen.

Zur smarten Wissen­schaft zählt, dass Test­la­bors in Europa nach wir vor die zu hohen Ampli­fi­ka­ti­ons­zy­klen verwenden. Daraus lässt sich schließen, dass man beab­sich­tigt die Länder in West- und Mittel­eu­ropa später erst aus den repres­siven Zwangs­maß­nahmen zu entlassen. Die West- und Mittel­eu­ropa verord­nete Vertrags­knecht­schaft fordert ihren Preis: Es wird versucht über den Vorwand vermeint­lich fehlender Impf­stoffe und auch Schnell­tests, die niemand benö­tigt, vor allem die gut betuchten Steu­er­zahler Mittel­eu­ropas zugunsten von Big Pharma einmal mehr zur Kasse zu bitten.

Medi­en­hys­terie und Panikmache

Zu Beginn des Großen Schwin­dels bedurfte es einer ausrei­chend großer Zahl an soge­nannten Covid-19 Todes­fällen, um die global ange­legte Medi­en­kam­pagne entspre­chend anzu­heizen und ausrei­chend große Angst und Panik unter den Massen zu verbreiten.

Der Blick auf die oben gezeigten Ster­be­sta­tis­tiken der soge­nannten Covid-19 Toten über das Jahr 2020 für Deutsch­land und Öster­reich zeigt, dass 80% der vermeint­lich an Covid-19 Verstor­benen auf die Alters­gruppe der über 75-Jährigen entfallen. Es betrifft jene Gruppe vermeint­li­cher Totge­weihter, die sich im Sinne statis­ti­scher Erwar­tung mit oder ohne Covid-19 schon mit einem Fuß am Ufer des Hades bewegen.

Covid Erkrankte vorsätz­lich in Alters­heime verlegt

In fünf US Bundes­staaten wie auch Groß­bri­tan­nien sah man sich genö­tigt mittels smarter Ster­be­hilfe in Alters­heimen von außen nach­zu­helfen. Zuletzt in New York publik gewor­dene Anschul­digen besagen, dass über 8.000 Covid Erkrankte vorsätz­lich in Alters­heime rück­ver­legt worden waren. Mario Cuomo, dem Gouver­neur des US Bunde­staates New York und seinen Behörden wird vorge­worfen verfälschte bzw. stark nach unten revi­dierte Todes­zahlen aus Alters­heimen an die Bundes­be­hörden weiter­ge­leitet zu haben, um den drohenden Ermitt­lungen durch das Depart­ment of Justice (DOJ / Justiz­mi­nis­te­rium) unter dem vorma­ligen Präsi­denten Trump zu entgehen.

Laza­rett­schiff blieb leer

Dies geschah, obwohl der Stadt New York das Laza­rett­schiff USNS Comfort des Mili­tary Sealift Commands mit 1.000 Betten und ein Behelfs­kran­ken­haus im Jacob K. Javits Conven­tion Centre in Manhattan, errichtet durch das Army Chor of Engi­neers, mit weiteren 1.200 Betten von den Bundes­be­hörden recht­zeitig zur Verfü­gung gestellt bekam.

USNS Comfort bei ihrer Einfahrt in den New York Hafen: 821 von 1000 Betten blieben leer /

Attri­bu­tion: Jim.henderson, CC BY-SA 4.0

Während am 3. April 2020 der Berliner Tagespiegel noch rätselte, warum nur 20 Betten auf der USNS Comfort belegt worden wären, ließ am selben Tag die Tages­schau verlauten, dass der Bürger­meister von New York De Blasio die Meinung vertrete, dass „es eigent­lich 40 Schiffe dieser Größe bedürfe, um auf den Höhe­punkt der Corona-Krise vorbe­reitet zu sein“. Kann Falsch­in­for­ma­tion noch verlo­gener oder unver­fro­rener sein? Schon am 21. April 2020 ließ Gouver­neur Cuomo Präsi­dent Trump wissen, dass das Schiff nicht mehr benö­tigt würde. Es verließ New York am 30 April: Insge­samt wurden nur 179 Pati­enten an Bord behan­delt – 80% der Betten­ka­pa­zi­täten blieben unge­nützt: Wenn das die Tages­schau nur wüsste!

Heute ist klar, warum das Laza­rett­schiff USNS Comfort im Hafen von New York und das Behelfs­spital der Bundes­be­hörden im Javits Center in Manhattan unter­be­legt bleiben mussten, doch wie im Gegenzug der Tiefe Staat und die Lügen­presse ziel­si­cher in die Falle der US Patrioten unter Präsi­dent Trump tappten. Kein Wunder, dass der US-Kongress glaubt, nur bewacht von 25.000 Natio­nal­gar­disten seinen Amts­pflichten nach­kommen zu können.

Inzwi­schen versucht das atlan­ti­sche Medi­en­kar­tell verzwei­felt mit Ablen­kungs­ma­nö­vern, sprich Uralt-Frau­en­geschichten rund um ihren Gouver­neur in New York, von den drohenden Anschul­digen auf Massen­mord an den Bewoh­nern der Alters­heime in New York abzu­lenken. Schnell hatte die atlan­ti­sche Kartell­presse vergessen, was sie ihren Lesern bis vor kurzem noch als den soge­nannten Gold­stan­dard poli­tisch korrekter Staats­kunst zu verkaufen versuchte: Mario Cuomo und seine Admi­nis­tra­tion, die man beispiels­weise von Anthony Fauci, dem Direktor des NIAID (National Insti­tute of Allergy and Infec­tious Dise­ases) noch Mitte des Jahres 2020 in den höchsten Tönen zum leuch­tenden Beispiel vorbild­hafter Covid-Bekämp­fung (CNBC am 20.7.2020) verklären ließ. Was wohl die Verwandten der Ermor­deten heute dazu sagen wollten?

Doch selbst die 15.000 zu Tode Beför­derten aus den New Yorker Alters­heimen konnten nicht reichen, um ausrei­chend Angst und Panik für den soge­nannten Great Reset bzw. großen Umbruch zu verbreiten. Es bedurfte weiterer krea­tiver Methoden, um die benö­tigte Pandemie-Hysterie glaub­haft herbeizuschreiben.

Auch in den USA spie­geln die Covid-Morta­li­täts­raten die ungleiche Alters­ver­tei­lung zu Lasten betagter Menschen einmal mehr wieder, was gegen bishe­rige Lock­down-Maßnahmen spricht:

81% sind bereits 65 Jahre und älter

16.5% sind zwischen 45 und 65 Jahre alt

2.5% sind jünger als 45 Jahre

Quelle: www.cdc.gov/nchs/covid19/mortality-overview.htm

Der in den USA am 27 März 2020 zum Gesetz erho­bene CARES Act regelt unter Sektion 3710 die Entlas­tung der Spitäler durch eine 20% höhere finan­zi­elle Entschä­di­gung für alle Covid-Fälle und Pati­enten, die entweder durch Medi­care oder nicht kran­ken­ver­si­chert sind. Es führte dazu, dass nur 6%(!) der Ster­be­ur­kunden Covid-19 als die einzige Todes­ur­sache ausweisen. Die rest­li­chen 94% der betagten Verstor­benen hatten alle­samt unter den verschie­densten Vorer­kran­kungen mit oder ohne Covid-19 schon gelitten.

Quelle: CDC (US Centers for Disease Control and Preven­tion)

www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities%5B/caption%5D

Jene finan­zi­elle Rege­lung moti­viert US-Kran­ken­häuser die Viel­zahl der Alten und Kranken, die an multi­plen Erkran­kungen versterben, nach ihrem Hinscheiden, vorzugs­weise nur als Covid-19 Todes­fälle amtlich und statis­tisch erfassen zu lassen. Nur so war es möglich ausrei­chend hohe Opfer­zahlen für die benö­tigte Pandemie dank statis­ti­scher Mani­pu­la­tion aus dem Zylinder zu zaubern. Zugleich versteht man, warum in Deutsch­land Obduk­tionen an soge­nannten Covid-Toten als nicht zweck­mäßig erachtet werden.