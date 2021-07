Młyn plotek aż huczy. Czy po odejściu Viktora Orbana z Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej dojdzie do prze­ta­sowań sił konser­wa­tywnych w Parla­mencie Euro­pe­jskim? Już teraz poja­wiają się infor­macje o inten­sywnych rozmo­wach między Orbánem, Jaros­ławem Kaczyńskim i Matteo Salvinim. Czy ta trójka i ich partie stworzą rdzeń nowej grupy UE – i być może pozostawią wielu anty­eur­o­pe­js­kich popu­listów na lewo (lub prawo)?



Praw­do­pod­obnie jest jeszcze za wcześnie na jakie­kol­wiek prog­nozy, ale jedno jest już pewne: rozłam między popu­lis­ty­cz­nymi narodo­wymi libe­r­ałami a konser­wa­tywnymi zachod­nimi patrio­tami (termin, który nies­tety w niewie­lkim stopniu odnosi się do EPP) pogłębia się. Zasługą krajów Europy Środ­kowo-Wschod­niej jest w szcze­gól­ności to, że opano­wały one trudną czasami sztukę balan­so­wania pomiędzy obroną Zachodu a krytyką UE. Udało im się udowodnić, że konser­wa­tyzm wartości i nacjo­na­lizm nieko­nie­cznie są synoni­mami i że można trwać przy włas­nych trady­c­jach chrześci­jańs­kich, być dumnym ze swojej narodowej przes­złości i nadal popierać ścisłą współ­pracę między naro­dami europejskimi.

To przesłanie jest coraz bard­ziej słys­zalne w reszcie Europy i podzielane przez hiszpański Vox czy Legę Salvi­niego, która stop­niowo alie­nuje się od swoich eurosce­pty­cz­nych part­nerów z grupy Tożsa­mość i Demo­kracja (ID) w PE. Nawet Marine Le Pen rozumie teraz, że jej żądanie „Frexitu“ – nieza­leżnie od tego, jak bardzo było ono zrozu­miałe pod względem fakto­gra­ficznym lub psycho­lo­gicznym – kosz­to­wało ją wybory prezy­denckie i nie ma żadnych perspektyw na przy­szłość. Czy nie powinno być możliwe rozwią­zanie trudnej kwestii euro­pe­js­kich konser­wa­ty­stów skła­nia­ją­cych się ku Zacho­dowi lub Wscho­dowi w duchu doktryny „Europe first“? Szcze­gólnie dla tych Euro­pe­jc­zyków, którzy przez pół wieku musieli żyć pod rosy­jską okupacją, jest to główne pytanie, które wciąż stoi na drodze do paneuro­pe­js­kiego konser­wa­tyw­nego sojuszu od Madrytu po Warszawę.

W środku tego możli­wego sojuszu jest jednak deli­katna luka. W środku negoc­jacji między Włochami, Węgrami i Polską nadeszła wiado­mość o decyzji AfD, która w swoim mani­feście wybor­czym zawarła postulat „Dexitu“ i zastą­pienia UE co najwyżej luźnym sojuszem gospod­ar­czym. W odnie­si­eniu do tej stra­te­gicznie i poli­ty­cznie błędnej decyzji należy jedynie powied­zieć, że w innych częściach Europy, przede wszystkim na wschodzie, w żaden sposób nie popra­wiła ona i tak już w najlepszym razie ambi­wal­ent­nego wrażenia, jakie AfD wywiera swoim wewnę­trznym rozdź­wię­kiem, często wątpliwą histo­ryczno-poli­ty­czną reto­ryką i bard­ziej wartościowo-libe­ralną niż wartościowo-konser­wa­tywną orien­tacją. Szcze­gólnie dzisiaj, kiedy konfe­rencja w sprawie przy­szłości Europy powinna połączyć wszystkie siły, jest to godny pożało­wania rozwój wypadków.

Źródło: www.cato-magazin.de / Twitter