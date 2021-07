Przy­wódcy szes­nastu partii poli­ty­cz­nych w Unii Euro­pe­js­kiej, w tym Fideszu i Prawa i Spra­wi­ed­li­wości (PiS), wydali w piątek wspólne oświad­czenie, w którym popierają ideały UE, ale odrzu­cają euro­pe­jskie super­państwo. Prze­c­zytaj pełny tekst tutaj:



„Debata na temat przy­szłości Europy, która właśnie się rozpo­c­zęła, nie może wykluczać głosów partii repre­zen­tu­ją­cych obyw­ateli przy­wią­z­anych do tradycji euro­pe­js­kich i oddanych wolności narodów i tradycji ludów europejskich.

Burz­liwa historia Europy naznac­zona była wieloma nies­zc­zęściami, zwłaszcza w ostatnim stuleciu.

W obliczu państw-agre­sorów narody i państwa doznały niewyo­brażal­nych cier­pień w obronie swojej suwe­ren­ności i inte­gral­ności tery­to­ri­alnej. Po drugiej wojnie świa­towej niek­tóre kraje euro­pe­jskie musiały przez dzie­sięciolecia zmagać się z tota­li­tarnym ucis­kiem Związku Radzieckiego, zanim odzys­kały niepodległość.

Ta niepod­le­głość, sojusz atlan­tycki UE i NATO oraz pokój między współ­pra­cu­ją­cymi naro­dami jest dla wielu Euro­pe­jc­zyków wielkim osią­g­nięciem, dającym trwałe poczucie bezpie­c­zeństwa i idealne warunki do rozwoju. Proces inte­gracji w znacznym stopniu przy­c­zynił się do stwor­zenia ponad­cza­so­wych struktur współ­pracy, utrzy­mania pokoju oraz rozwoju zrozu­mi­enia i dobrych stosunków między państ­wami. Prace te powinny być konty­nuo­wane, gdyż stanowią one kamień milowy.

Jednak seria poważnych kryzysów w ciągu ostat­nich dzie­sięciu lat wstrząs­nęła współ­pracą euro­pe­jską, powo­dując jej osła­bienie, głównie dlatego, że narody czują, iż powoli pozbawia się je możli­wości korzy­stania z ich suwe­ren­nych praw.

Unia Euro­pe­jska wymaga grun­townej prze­bu­dowy, ponieważ zamiast bronić Europy i jej dzied­zictwa, zamiast zapew­niać swobodny rozwój narodów Europy, stała się obecnie źródłem problemów, obaw i braku bezpieczeństwa.

UE w coraz większym stopniu staje się instru­mentem sił ekstre­mis­ty­cz­nych, które chcą przeksz­tałcić Europę pod względem kultur­owym i reli­gi­jnym, a ostatecznie zbudować Europę bez narodów. Ich celem jest stwor­zenie euro­pe­js­kiego super­państwa, zniszczenie lub znie­sienie euro­pe­js­kich tradycji, zmiana podsta­wo­wych insty­tucji społecz­nych i zasad moralnych.

Istnieje uzasad­niony opór wobec wykor­zy­sty­wania struktur poli­ty­cz­nych i prawa w celu stwor­zenia euro­pe­js­kiego super­państwa i nowego porządku społecz­nego. Wska­zuje to na niebez­pie­czną i brutalną inży­nierię społeczną, z którą mieliśmy do czyni­enia w przes­złości. Moralne ekscesy insty­tucji unijnych w ostat­nich latach dopro­wad­ziły do niebez­pie­cznej tendencji do narzucania ideo­lo­gicz­nego monopolu.

Jesteśmy prze­konani, że podstawą współ­pracy między naro­dami euro­pe­js­kimi jest tradycja, szacunek dla historii i kultury państw euro­pe­js­kich, szacunek dla judeo­ch­rześci­jańs­kiego dzied­zictwa Europy i wspól­nych wartości, które łączą nasze narody, a nie ich niszczenie. Potwier­dzamy nasze prze­konanie, że rodzina jest podsta­wową komórką naszych narodów. W czasie, gdy Europa stoi w obliczu poważ­nego kryzysu demo­gra­ficz­nego z niską stopą urodzeń i star­ze­jącym się społec­zeństwem, odpo­wiedzią musi być poli­tyka prorod­zinna, a nie masowa migracja.

Wier­zymy, że suwe­ren­ność w Europie jest spra­wo­wana przez narody Europy, teraz i w przy­szłości. Narody te stworzyły Unię Euro­pe­jską, aby za jej pośred­nictwem mogły działać skutecz­niej w osią­ganiu pewnych celów, niż byłoby to możliwe w przy­padku poje­dy­n­c­zych państw człon­kow­skich. Upra­w­ni­enia UE określa jednak zasada decen­tra­li­zacji: Wszystkie upra­w­ni­enia, które nie zostały prze­ka­zane Unii, należą do państw człon­kow­skich, z zastrzeże­niem zasady pomocniczości.

W ostat­nich dzie­sięciole­ciach insty­tucje Unii Euro­pe­js­kiej wielok­rotnie doko­ny­wały rein­ter­pret­acji trak­tatów euro­pe­js­kich, w wyniku czego granice tych upra­w­nień uległy przes­un­ięciu ze znaczną szkodą dla państw człon­kow­skich. Jest to niez­godne z podsta­wo­wymi wartościami Unii i osłabia zaufanie narodów euro­pe­js­kich i ich obyw­ateli do insty­tucji UE. W celu zatrzy­mania i odwrócenia tego procesu istnie­jąca zasada dekon­cen­tracji musi zostać uzupeł­niona o stwor­zenie kata­logu nien­a­rus­zal­nych kompe­tencji państw człon­kow­skich UE oraz usta­no­wi­enie odpo­wied­niego mecha­nizmu ochrony kompe­tencji krajo­wych poprzez inter­wencję krajo­wych sądów konsty­tu­cy­jnych lub równo­ważnych insty­tucji. Każda próba podpor­ząd­ko­wania krajo­wych organów konsty­tu­cy­jnych organom euro­pe­jskim wpro­wadza chaos, podważa intencje trak­tatów, kwes­ti­o­nuje funda­men­talną rolę konsty­tucji państw człon­kow­skich, a powstałe spory kompe­ten­cyjne są w istocie rozstrzy­gane poprzez brutalne narzucanie woli silnie­js­zych poli­ty­cznie podmiotów. Niszczy to podstawy funk­c­jo­no­wania Europy jako wspól­noty wolnych narodów.

Uważamy, że konsensus musi pozostać drogą do osią­g­nięcia wspól­nego stano­wiska w Unii. Ostatnie próby obejścia tej proce­dury lub znie­si­enia insty­tucji konsen­susu grożą wyklucze­niem niek­tó­rych krajów z procesu decy­zy­j­nego, a tym samym przeksz­tałce­niem Unii w szcze­gólną olig­ar­chię. Prowad­ziłoby to do fakty­cznej blokady krajo­wych organów konsty­tu­cy­jnych, takich jak rządy i parla­menty krajowe, ogra­nic­zając w ten sposób krajowy proces decy­zyjny do zatwier­d­zania decyzji już podję­tych przez innych.

W krajach człon­kow­skich nadal panuje ogromna wola współ­pracy, a duch wspól­noty i przy­jaźni prze­nika narody i społec­zeństwa naszego konty­nentu. To jest nasze prawd­ziwe źródło siły. Zrefor­mo­wana Unia może czerpać z tego zasobu, nato­miast Unia, która odrzuca reformę, tylko go roztrwoni.

Dlatego apelu­jemy do wszyst­kich partii i ugru­powań poli­ty­cz­nych, które podzielają nasze poglądy – niech ten doku­ment będzie podstawą do wspólnej pracy kultu­ralnej i poli­ty­cznej, z uwzględ­nieniem roli obecnych ugru­powań politycznych.

Odnówmy Unię razem, dla przy­szłości Europy.“

Źródło: Magyar Nemzet