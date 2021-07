Die sizi­lia­ni­sche Insel stöhnt unter einer neuen Welle von ille­galen Migranten

212 ille­gale Einwan­derer kamen gestern mit 10 verschie­denen Booten in Lampe­dusa an. Am Hotspot in Contrada Imbria­cola befinden sich derzeit 967 ille­gale Einwan­derer, obwohl dessen maxi­male Kapa­zität eben für 250 reicht.

Um Mitter­nacht spürte eine Patrouille der Guardia di Finanza 17 Tune­sier, darunter zwei Frauen, direkt am Molo Madon­nina auf. Sie waren gerade mit einem 5‑Meter-Gummi­boot von Bord gegangen, das beschlag­nahmt wurde. Eine Stunde später, 5 Meilen vor der Küste, spürte das Patrouil­len­boot G119 ein Boot mit 13 Tune­siern auf, während zur glei­chen Zeit das Patrouil­len­boot V2067 ein 8‑Meter-Boot mit 12 Personen stoppte. Südlich der Küste wurden um 2.15 Uhr weitere 13 Tune­sier fest­ge­nommen, während 4 Meilen weiter südlich zwei Boote mit jeweils 14 Migranten an Bord gestellt wurden. Um 3.15 Uhr arre­tierte die Finanz­po­lizei 15 Tune­sier, darunter 6 Frauen, in der Via Madonna, und im Morgen­grauen spürten die Cara­bi­nieri am Madon­nina-Pier 12 Personen auf, die gerade von Bord gegangen waren. Um 6.00 Uhr morgens schiffte das Patrouil­len­boot V2067 Roan der Guardia di Finanza 13 Männer am Pier von Fava­rolo aus, und kurz darauf nahm die G119 Roan, eben­falls von der Guardia di Finanza, 74 Subsa­ha­raner auf, darunter 3 Frauen und ein Minder­jäh­riger. Schließ­lich stoppte eine Streife der Finanz­po­lizei 15 Sub-Saha­raner in der Via Madonna, denen es gelang, ohne Alarm und Rettung von Bord zu gehen. Ihr Boot ist in diesem Fall noch nicht gefunden worden.

Einhun­dert ille­gale Einwan­derer werden auf der Lini­en­fähre Sanso­vino einge­schifft, die am Abend in Porto Empe­docle (Sizi­lien) ankommen soll. Inmitten von Touristen. Die Präfektur von Agri­gento orga­ni­siert zudem den Transfer von etwa 150 „Gästen“ aus dem Hotspot Lampe­dusa mit Patrouil­len­booten, die sie nach Pozzallo bringen sollen. Im Moment gibt es keine Pläne für Quaran­tä­ne­schiffe, da die Azzurra, auf der gestern 100 der in den letzten Stunden ange­lan­deten ille­galen Einwan­derer an Bord genommen wurden, nach Augusta ausge­laufen ist.

Die italie­ni­sche Regie­rung will die Italiener zum Green Pass zwingen, lässt aber ande­rer­seits ille­gale Migranten ohne jedliche Kontrollen ins Land.

Die Delta-Vari­ante wurde bereits bei mehreren Einwan­de­rern aus Bangla­desch entdeckt, die auf Lampe­dusa gelandet sind. Man muss kein Souve­rä­nist sein, um das Para­doxon zu erkennen, dass ille­gale Einwan­derer freier sind als Italiener und dass die Ankunft irre­gu­lärer Einwan­derer – die aus offen­sicht­li­chen Gründen viel weniger kontrol­liert werden – die Gefahr birgt, nicht nur den Green Pass zu verei­teln, sondern auch die Anstren­gungen, die italie­ni­sche Arbeiter und Unter­nehmer in den letzten Monaten unter­nommen haben.

Quelle: VoxNews