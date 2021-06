Die Sterb­lich­keits­rate der Delta-Vari­ante von COVID ist sechsmal höher bei denje­nigen, die voll­ständig geimpft wurden, als bei denje­nigen, die nichr geimpft wurden, so die am vergan­genen Freitag von Public Health England veröf­fent­lichten Daten.

Sechs­und­zwanzig Menschen starben unter den 4.087, die 14 Tage oder länger vor dem posi­tiven Test auf die COVID-Delta-Vari­ante voll­ständig geimpft waren. Das entspricht einer Sterb­lich­keits­rate von 0,00636 %, die 6,6‑mal höher ist als die Rate von 0,000957 Todes­fällen – oder 34 Todes­fällen unter 35.521 Delta-posi­tiven Fällen unter den Unge­impften, entspre­chend den Daten, die in einem Bericht vom 18. Juni mit dem Titel „SARS-CoV‑2 vari­ants of concern and vari­ants under inves­ti­ga­tion in England, Tech­nical Brie­fing 16″ veröf­fent­licht wurden.

Die Sterb­lich­keits­raten unter Unge­impften und Geimpften sind extrem niedrig (weniger als ein Prozent aller posi­tiven Tests) für eine Vari­ante, die Public Health England als die „domi­nante Vari­ante“ in Groß­bri­tan­nien beschreibt, die „91 Prozent der sequen­zierten Fälle“ umfasst.

In einer am Freitag veröf­fent­lichten Risi­ko­be­wer­tung der Delta-Vari­ante des pande­mi­schen Coro­na­virus wird beschrieben, dass sie sich leichter von Mensch zu Mensch ausbreitet, aber auch als Vari­ante mit geringer Infek­ti­ons­schwere“ beschrieben wird.

Die Main­stream-Medien haben sich auf die Möglich­keit konzen­triert, dass die Delta-Vari­ante in Teilen von Schott­land und England zu höheren Hospi­ta­li­sie­rungs­raten führt als die „erste Welle“ der Alpha-Vari­ante, aber laut dem briti­schen Gesund­heits­be­richt basiert dies auf „verfrühen Annahmen“ und „begrenztem Verständnis des klini­schen Verlaufs der Krankheit“.

Höhere Hospi­ta­li­sie­rung bei geimpften Personen

Proble­ma­tisch ist, dass voll­ständig geimpfte Personen in Groß­bri­tan­nien häufiger ins Kran­ken­haus einge­lie­fert werden als unge­impfte Personen. Laut dem jüngsten tech­ni­schen Brie­fing-Bericht zeigen Daten des öffent­li­chen Gesund­heits­we­sens, dass 2,0 % der geimpften Personen (84 von 4.087), die positiv auf die Delta-Vari­ante getestet wurden, ins Kran­ken­haus einge­lie­fert wurden (einschließ­lich derje­nigen, die bei Eintritt ins Kran­ken­haus aus einem anderen Grund getestet wurden), vergli­chen mit 1,48 % der unge­impften Personen (527 von 35.521).

Die aktu­ellen Daten stimmen mit den Daten überein, die letzte Woche von Public Health England veröf­fent­licht wurden. Diese zeigten eben­falls eine sechs­fach höhere Sterb­lich­keits­rate bei voll­ständig geimpften Menschen als bei unge­impften und eine Kran­ken­haus­ein­wei­sungs­rate von 2,3 Prozent bei den voll­ständig Geimpften im Vergleich zu nur 1,2 Prozent bei den Ungeimpften.

Anti­körper-abhän­gige Verbesserung?

„Dies erin­nert an das ADE-Phänomen (Anti­körper-abhän­gige Verbes­se­rung), das bei anderen Impf­stoffen beob­achtet wurde und von vielen Wissen­schaft­lern als Besorgnis für COVID-Impf­stoffe geäu­ßert wurde“, sagte Stephanie Seneff, eine leitende Forscherin am Computer Science and Arti­fi­cial Intel­li­gence Labo­ra­tory des Massa­chu­setts Insti­tute of Technology.

ADE hat frühere Versuche mit Coro­na­virus-Impf­stoffen zunichte gemacht und oft zu einer erhöhten Anzahl von Lungen­er­kran­kungen bei geimpften Labor­tieren geführt . Dies veran­lasste Forscher im Jahr 2012 dazu, bei jedem Impf­stoff gegen humane Coro­na­viren zur „Vorsicht“ zu raten, da dieser zu vermehrten Lungen­er­kran­kungen führen könnte.

Stephanie Seneff sagte, dass die Forschung gezeigt hat, dass Coro­na­virus-Impf­stoffe die Art und Weise verän­dern, wie das Immun­system auf eine Infek­tion reagiert und andere ruhende Infek­tionen in der geimpften Person akti­vieren können, wie z. B. das Herpes-Virus, wodurch Symptome der Bell-Lähmung oder Gürtel­rose entstehen.

„Ich halte es für denkbar, dass die Laser­strahl-Spezi­fität der indu­zierten Anti­körper durch eine gene­relle Schwä­chung der ange­bo­renen Immu­nität ausge­gli­chen wird“, sagt Forscherin Stephanie Seneff.

„Ich vermute auch, dass massive Impf­kam­pa­gnen die Geschwin­dig­keit beschleu­nigen können, mit der mutierte, impf­stoff­re­sis­tente Stämme unter allen SARS-Co-V2 [Coronavirus]-Stämmen domi­nant werden.“

