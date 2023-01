Die Welt­de­mo­grafie befindet sich im Umschwung. Überall auf der Erde sinkt die Ferti­li­täts­rate, bis sie unter die 2,1 Kinder pro Frau fällt, die für die Erneue­rung der Gene­ra­tionen erfor­der­lich sind. In Europa liegt der Durch­schnitt bei 1,53. Frank­reich hält sich mit 1,86 (unter­halb der Repro­duk­ti­ons­rate) eher besser als die anderen euro­päi­schen Länder, während Deutsch­land bei 1,54 liegt. Es wird daher geschätzt, dass Deutsch­land im Jahr 2045 weniger Einwohner haben wird als Frank­reich. Bis 2060 wird Deutsch­land voraus­sicht­lich 15 Millionen Einwohner verlieren und eine Bevöl­ke­rung von 66 Millionen Einwoh­nern haben, im Vergleich zu den derzei­tigen 80,5 Millionen.

Dieses Phänomen ist jedoch nicht nur auf Europa beschränkt. Die Ferti­li­täts­rate liegt in China bei 1,6, in den USA bei 1,87 und in Brasi­lien bei 1,75. Auch in Ländern, die tradi­tio­nell viele Kinder haben, sinkt die Ferti­li­täts­rate rapide. In Alge­rien sank sie in den letzten 50 Jahren von 7,57 auf 2,66, in Indien von 5,41 auf 2,40. Nur Schwarz­afrika hält dagegen, aber selbst in Niger, dem Land mit der höchsten Ferti­li­täts­rate der Welt, ist ein bislang beschei­dener Rück­gang zu verzeichnen (von 7,60 auf 6,35 in 50 Jahren).

Unter diesen Umständen wird die Bevöl­ke­rung für viele Länder zu einer immer knap­peren und wert­vol­leren Ressource werden. Diese „mensch­liche Ressource“ ist übri­gens am begehr­testen, wenn sie jung, akade­misch gebildet, reich (was die Jugend ausglei­chen kann) und leicht in das Gast­land inte­grierbar ist. Dies wird zu einem verschärften Wett­be­werb zwischen den Staaten und sogar zu Kriegen führen.

Der Krieg in der Ukraine kann übri­gens als einer der ersten „demo­gra­fi­schen Kriege“ ange­sehen werden. Trotz einer nata­lis­ti­schen Politik hat Russ­land eine sehr nied­rige Ferti­li­täts­rate (1,61) und eine Bevöl­ke­rung von nur 143,4 Millionen Menschen, um das größte Land der Welt zu bevöl­kern. Abge­sehen vom geostra­te­gi­schen Aspekt ist ein Anstieg seiner Bevöl­ke­rung das Wert­vollste, was Russ­land in diesem Krieg gewinnen kann. Dem Land mangelt es nämlich nicht an Rohstoffen oder Acker­land, sondern viel­mehr an Arbeits­kräften, die sich darum kümmern. Durch die Anne­xion der Krim im Jahr 2014 hat es bereits zwei Millionen Einwohner hinzu­ge­wonnen, und derzeit sollen sich fast drei Millionen ukrai­ni­sche Flücht­linge in Russ­land aufhalten, ohne die Bevöl­ke­rung der neu annek­tierten Gebiete mitzuzählen.

Ungarn hat seiner­seits eine weitaus fried­li­chere Politik verfolgt. Nach dem Trianon-Vertrag von 1920, in dem die Grenzen neu fest­ge­legt wurden, fanden sich viele Ungarn außer­halb ihres Landes wieder. Das sind etwa zwei Millionen Menschen, von denen mehr als die Hälfte in Rumä­nien lebt. Die unga­ri­sche Politik besteht darin, diesen Ländern finan­zi­elle Unter­stüt­zung für die Aufrecht­erhal­tung der unga­ri­schen Kultur und Sprache zu gewähren, und sie ermög­licht es diesen Bevöl­ke­rungs­gruppen und ihren Nach­kommen, die unga­ri­sche Staats­bür­ger­schaft zu erlangen. Dies ermög­licht es Ungarn, über eine leicht assi­mi­lier­bare Bevöl­ke­rungs­re­serve zu verfügen, ohne auf fremde Zuwan­de­rung zurück­greifen zu müssen.

Was Frank­reich betrifft, so ist eine Aussor­tie­rung der Zuwan­de­rung derzeit ausge­schlossen. Es ist jedoch möglich, dass das Gegen­teil eintritt. In Frank­reich gibt es nämlich Gemein­schaften, die ihrem Herkunfts­land nahe geblieben sind und mit denen sich die Nach­kommen noch immer iden­ti­fi­zieren. So leben beispiels­weise 1,7 Millionen Marok­kaner und 2,6 Millionen Alge­rier in unserem Land. Man kann sich vorstellen, dass es zu einer massiven Remi­gra­tion kommen könnte, wenn sich die wirt­schaft­liche Lage in Frank­reich weiter verschlech­tert, während sich die Lage in den Herkunfts­län­dern verbes­sert, wenn man bedenkt, dass beispiels­weise drei Viertel der im Ausland lebenden Marok­kaner davon ausgehen, dass sie eines Tages nach Marokko zurück­kehren werden. Diese Aussicht würde von einigen fran­zö­si­schen Poli­ti­kern begrüßt werden. Ande­rer­seits würde sie den wirt­schaft­li­chen Nieder­gang mate­ria­li­sieren und sogar noch verstärken, da es immer die am besten ausge­bil­deten Akade­miker und Unter­nehmer sind, die zuerst abwan­dern. Dieses Phänomen ist bereits bei der jüdi­schen Bevöl­ke­rung in Frank­reich zu beob­achten, die von 530.000 im Jahr 1970 auf 449.000 heute gesunken ist. Die meisten von ihnen sind nach Israel gezogen, das diese Einwan­de­rung begünstigt.

In den kommenden Jahren wird es daher zu einem verstärkten Wett­be­werb zwischen den Ländern der Welt um immer knapper werdende Arbeits­kräfte kommen. Die Diaspora wird beson­ders im Fokus stehen, da sie häufig gebildet und schnell in das Herkunfts­land inte­grierbar ist.

