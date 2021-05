Die kommu­nis­ti­sche Elite beschlag­nahmte und besetzte die Häuser von Ungarns Aris­to­kraten, hoch­ran­gigen Offi­zieren, Intel­lek­tu­ellen und Industriellen

Vor siebzig Jahren, im Mai 1951, begannen die kommu­nis­ti­schen Polizei- und Geheim­dienste mit der Depor­ta­tion derje­nigen, die als „Feinde der Arbei­ter­klasse“ galten. Fast 14.000 hoch­ran­gige Offi­ziere und Poli­tiker des früheren Regimes sowie Aris­to­kraten, Indus­tri­elle und ihre Fami­lien wurden aus ihren Häusern in der Haupt­stadt vertrieben und in länd­liche Gebiete gebracht, wo sie bei der lokalen Bevöl­ke­rung unter­ge­bracht wurden.

Bis 1948 hatte das sowje­tisch besetzte Ungarn den Über­gang zu einem voll­wer­tigen kommu­nis­ti­schen System abge­schlossen, wobei das Trio der Arbei­ter­partei, Gene­ral­se­kretär Mátyás Rákosi, Innen­mi­nister Ernő Gerő und Vertei­di­gungs­mi­nister Mihály Farkas, als oberste Führer der Nation fungierten.

Im Früh­jahr desselben Jahres verstaat­lichte Ungarn per Regie­rungs­de­kret alle Betriebe mit mehr als 100 Beschäf­tigten. Während einige Aris­to­kraten und ehema­lige Poli­tiker des vorhe­rigen Regimes beschlossen, das Land zu verlassen, hofften viele immer noch, dass die kommu­nis­ti­sche Herr­schaft nur vorüber­ge­hend sein würde und versuchten, sie so gut es ging zu überleben.

Obwohl sie nur niedere Arbeiten finden konnten, besaßen sie immer noch ihre Häuser und ihren Privat­be­sitz und waren dem neuen Regime, beson­ders in Buda­pest, ein Dorn im Auge.

Um ihren Wider­stand zu brechen und ihren Besitz zu beschlag­nahmen, wurden verschie­dene Arten der Depor­ta­tion ange­wandt; es konnten einzelne oder ganze Fami­lien sein, die in verschie­dene Teile des Landes geschickt wurden. Bei der ersten Massen­de­por­ta­tion im Sommer 1950 in Buda­pest waren bereits fast 10.000 Menschen als Inter­nierte in die Arbeits­lager der Hort­o­bágy-Ebene verschleppt worden. Ein Jahr nach den Depor­ta­tionen nach Hort­o­bágy, vom 21. Mai bis 18. Juli 1951, wurden offi­ziell 13.670 Menschen aus den Bezirken der Haupt­stadt in die östli­chen Komi­tate des Landes, in 137 Sied­lungen und Gehöfte deportiert.

Die unga­ri­sche Diktatur wollte sich damals als Präven­tiv­schlag aller Gesell­schafts­schichten entle­digen, die eine poten­ti­elle Bedro­hung für sie darstellten, da sie behaup­teten, sie seien Feinde der Arbei­ter­klasse. Dazu gehörten dieje­nigen, deren Vorkriegs­po­si­tion, mili­tä­ri­scher oder anderer Rang, Reichtum, intel­lek­tu­elles Kapital oder Herkunft als „Verbre­chen“ ange­sehen wurde, ebenso wie dieje­nigen, die nicht mit dem Regime sympathisierten.

Der Kommu­nis­ten­führer József Révai forderte 1946 in der Partei­zei­tung Freie Nation, dass man als Klas­sen­feind „frei und strafbar“ sei. Die Depor­ta­tionen wurden auch als Teil der von Stalin verord­neten schnellen Sowje­ti­sie­rung gesehen.

Die Depor­ta­tionen begannen am 21. Mai 1951 mit einem vom Innen­mi­nis­te­rium unter­zeich­neten Räumungs­be­fehl ohne Gerichts­ver­fahren. Diese wurden in der Regel in den Morgen­stunden zuge­stellt, und die Fami­lien hatten 24 Stunden Zeit, um die erlaubte Menge an Besitz­tü­mern zu sammeln und zu packen – in der Regel nicht mehr als zwei Koffer. Ihre Häuser wurden abge­rie­gelt, sie wurden in länd­liche Sied­lungen gebracht und mussten als Knechte arbeiten – wenn sie Glück hatten. Im Winter gab es keine Arbeit und einige wenige durften in die Städte fahren, um sich etwas zu essen zu besorgen.

Die Depor­ta­tionen endeten mit dem Amnes­tie­ge­setz von 1953 (11. November), aber keiner der Depor­tierten durfte nach Buda­pest oder in andere Städte zurück­kehren. Zu diesem Zeit­punkt waren ihre Häuser bereits beschlag­nahmt und von der kommu­nis­ti­schen Elite besetzt worden.

