Der 20. Juli 1944 und der angli­ka­ni­sche Wider­stand

Am 20. Juli 1944 jährt sich das fehl­ge­schla­gene Attentat auf Adolf Hitler. An jenem Tag eska­lierten die Gegen­sätze zwischen bedeu­tenden Wehr­machts­füh­rern und den Spitzen des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Regimes – ein Konflikt, der sich schon in den beiden Jahren davor immer deut­li­cher abzeich­nete. Claus Graf Schenk von Stau­fen­berg, Henning von Treskow, Werner Karl von Haeften sowie eine Viel­zahl Ihrer Mitver­schwörer fühlten sich den Tradi­tionen des preu­ßi­schen Staats- und Mili­tär­we­sens verpflichtet und waren bereit ihr Leben für den als erfor­der­lich erach­teten Umsturz einzu­setzen. Das Ergebnis ist bekannt. Der von Stau­fen­berg im Führer­haupt­quar­tier ‘Wolfs­schanze’ plat­zierte Spreng­satz kam zur Explo­sion, doch einmal mehr über­lebte der Führer. Der fühlt sich danach von seiner Vorse­hung erst recht bestä­tigt. Zehn Monate Krieg unter immer größer werdenden Verlusten mussten folgen. Zugleich kam es zu rund 7000 Verhaf­tungen und den absto­ßenden Auftritten des Präsi­denten des Volks­ge­richts­hofes, Roland Freisler. Die Zahl der Hinge­rich­teten belief sich auf 4980 Opfer.

Persön­lich­keiten, die sich gegen die Nazi-Diktatur gestellt haben, in der Gedenk­stätte Deut­scher Wider­stand in Berlin.

Der Schock fuhr nicht nur so manchen NS Granden tief in die Glieder. Blanker Schre­cken machte sich auch unter den führenden Kreisen in Groß­bri­tan­nien breit. Der Gedanke der Besei­ti­gung Hitlers und seines Regimes von Innen heraus schien uner­träg­lich. Das Ereignis verlei­tete die angli­ka­ni­sche Presse gegen den deut­schen Wider­stand Partei zu ergreifen. Die ansonsten in gewohnt angel­säch­si­scher Diszi­plin zur Schau gestellte Maske drohte, wenigs­tens für den Moment, gehörig zu verrut­schen. Der Manchester Guar­dian konnte seine Freude über das miss­glückte Attentat nur schwer unter­drü­cken und schrieb:

„Um der Zukunft willen mag es gut sein, dass die Verschwö­rung statt­fand – und besser viel­leicht noch, dass sie fehl­schlug.“

Das briti­sche Infor­ma­ti­ons­mi­nis­te­rium wird noch deut­li­cher:

„Hitlers Stra­tegie stellt einen der größten Vorteile der Alli­ierten dar. Wir haben alles Inter­esse daran, ihn und seine Insti­tu­tion uns bis Kriegs­ende zu erhalten.“

Doch damit nicht genug. Wie Joachim Fest in einer histo­ri­schen Abhand­lung eindrucks­voll darlegte, gibt der briti­sche Rund­funk die Namen einiger mutmaß­li­chen Verschwörer preis. Darüber hinaus wird es Roland Freisler ermög­licht, ein briti­sches Flug­blatt als zusätz­li­ches Beweis­mittel den solcherart bloß­ge­stellten Ange­klagten trium­phie­rend entge­gen­zu­halten und diese ihrem sicheren Todes­ur­teil zu über­ant­worten.

Hitlers stille Helfer in Groß­bri­tan­nien

Hitlers stille Helfer in Groß­bri­tan­nien hatten einmal mehr ganze Arbeit geleistet. Nicht umsonst begegnen hohe briti­sche Würden­träger dem deut­schen Wider­stand, schon vor Kriegs­aus­bruch und auf briti­schem Boden viel­fach nur mit schroffer Zurück­hal­tung oder eisiger Ableh­nung. Als ein für die briti­sche Haltung typi­scher Vertreter agierte Sir John Wheeler-Bennett, der noch vor dem Krieg vermeint­lich freund­schaft­liche Kontakte zur inner­deut­schen Oppo­si­tion pflegte, diese dann leug­nete und zum Attentat vom 20. Juli zu guter Letzt nur noch folgendes zu sagen hatte:

„Die Gestapo und die SS haben uns einen aner­ken­nens­werten Dienst erwiesen, indem sie eine Anzahl von Leuten besei­tigen, die nach dem Krieg als ‘gute’ Deut­sche posiert hätten… Es ist deshalb zu unserem Nutzen, dass die Säube­rung weiter­geht.“

In ähnli­chem Kontext antwor­tete Anthony Eden dem Bischof George Bell von Chichester, der vergeb­lich anregte, bedrängten deut­schen Wider­ständ­lern Flucht­hilfe ange­deihen zu lassen:

„Ich kann nicht sehen, dass für uns nur irgend­eine Verpflich­tung besteht, denen zu helfen, die in den jüngsten Anschlag verwi­ckelt waren.“

Als beson­ders unan­ge­nehm muss den Propa­gan­disten auf den briti­schen Inseln der Umstand erschienen sein, dass die maßge­benden Köpfe des Wider­stands ausge­rechnet Wehr­machts­kreisen und Vertre­tern des preu­ßi­schen Adels zuzu­ordnen waren. Dies drohte die briti­sche Kriegs­pro­pa­ganda in ihrem Kern zu erschüt­tern. Sie trach­tete schon seit dem ersten Welt­krieg, einzig und allein das Preu­ßentum als größtes Übel dieser Welt zu stig­ma­ti­sieren. Am Ende schien sich diese Agita­tion zumin­dest bei ihren eigenen Urhe­bern zu verfangen. In seinem Buch ‘Failure of a Mission’ (Geschei­terte Mission) fasst der ehema­lige briti­sche Botschafter, Sir Neville Henderson, seine Tätig­keit in Berlin während den Jahren 1937 bis 1939 zusammen. Nach einer abstrus anmu­tenden Rassen­theorie erläu­tert er schon auf der vierten Seite, dass zwischen den ‘real enemies’ (‘echten Feinden’), gemeint sind die Preußen und den ‘reineren (rassisch zu verstehen; Anm. d. Red.) Deut­schen vom Nord­westen, Westen und Süddeutsch­land’ zu unter­scheiden sei. Gerade und nur mit den Letz­teren verbände einen ‘Englishman on his travels such natural sympathy’ (‘einen Engländer auf Reisen solch natür­liche Sympa­thie’). Zuvor räso­niert er über den mögli­chen Zusam­men­hang zwischen der hohen ‘Slavic blood mixture’ (slawi­schen Blut­mi­schung) beson­ders bei den Preußen und deren ausge­prägten Mili­ta­rismus.

Somit ist es verständ­lich, dass selbst Jahr­zehnte nach jenen Ereig­nissen so mancher ‘true Englishman’ wird befürchten müssen, an jene unlieb­samen Bege­ben­heiten und Fehl­ein­schät­zungen erin­nert zu werden. Dies zwingt die bewährte Desin­for­ma­ti­ons­po­litik fort­zu­setzen und beispiels­weise zu verbreiten, dass London seine Kriegs­ar­chive geöffnet hätte, woraus hervor­ging, dass der briti­sche Nach­rich­ten­dienst einst ernst­haft an Atten­tats­plänen gegen Adolf Hitler gear­beitet hätte.

Mit etwas Phan­tasie lässt sich ausmalen, was passieren könnte, wenn sich ein solch geklit­tertes Geschichts­bild in der Öffent­lich­keit veran­kern ließe: Es würde sich aufdrängen in das Kunter­bunt der Gedenk­stätte des Deut­schen Wider­stands (GDW) im Bend­ler­block in Berlin, nicht nur das Bild von Walter Ulbricht, wie bereits in der Vergan­gen­heit geschehen, anzu­bringen, sondern gege­be­nen­falls auch eine Gedenk­tafel zur Erin­ne­rung an den Wider­stand des briti­schen Geheim­dienstes zu errichten. War jener für oder gegen den Natio­nal­so­zia­lismus gerichtet? Das ist die Frage.

Der russi­sche Histo­riker Nikolay Starikov hat jene brisante Frage durch­leuchtet und ans Tages­licht gebracht, wer die NSDAP finan­zierte, ihrem Führer zur Macht verhalf, seine Außen­po­litik vorgab und die Haupt­stoß­rich­tung gegen Osten fest­setzte. Doch dieses für den Westen höchst pein­liche Kapitel ist eine andere Geschichte.

Zum Autor: Fried­rich P. Ost beschäf­tigt sich mit Fragen der Politik und Zeit­ge­schichte. Er ist Autor von Publi­ka­tionen und Analysen über globale Entwick­lungen, Hinter­gründe sowie poli­ti­sche Trends.