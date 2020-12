Die welt­weit anlau­fenden Corona-Impfungen werden zu einem bestens insze­nierten Medi­en­spek­takel auf Trasch-TV-Niveau. Offenbar, um auch die letzten Klein­geister von der „wich­tigen Impfung“ zu über­zeugen. Bekannt­lich lassen sich Eliten (u.a. Prinz Charles) und Chef von Impf­stoff-Hersteller vorerst nicht impfen, wir berich­teten. Doch die mediale Insze­nie­rung ist bei genauerem Hinsehen ein einziger Schwindel. Sehen Sie selbst:

Verschwin­dende Nadeln, leere Spritzen?

So tauchen immer mehr Videos auf, die zeigen, dass angeb­lich Geimpfte in Wirk­lich­keit gar nicht geimpft wurden. Etwa durch plötz­lich verschwin­dende Nadeln an den Spritzen oder über­haupt leere Spritzen:

Disap­pearing needles!! There soo despe­rate, come on!! pic.twitter.com/TgJ7yrcY6a

You’re a profes­sional but don’t know when you have an empty syringe?

Alle­gedly, this is the first COVID-19 vacci­na­tions at UMC this week. pic.twitter.com/E6yMYplnfk

— Hotep Jesus (@HotepJesus) December 17, 2020