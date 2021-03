Ungarn: Fidesz verlässt die EVP

Von Ferenc Almássy *

Nach jahre­langem Tauziehen ist es nun soweit. Der Fidesz des christ­de­mo­kra­ti­schen unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orbán hat, nachdem vor seiner Absicht noch­mals gewarnt hatte, nun beschlossen, die Euro­päi­sche Volks­partei (EVP), die Mitte-Rechts-Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment, zu verlassen.

Die Epidemie als Katalysator

„Während Hunderte und Tausende von Euro­päern im Kran­ken­haus liegen und unsere Ärzte daran arbeiten, Leben zu retten, sind wir empört, dass die EVP durch ihre internen admi­nis­tra­tiven Probleme gelähmt ist und versucht, unsere demo­kra­tisch gewählten Abge­ord­neten zum Schweigen zu bringen und zu blockieren“, heißt es in dem Brief von Viktor Orbán an den Vorsit­zenden der EVP-Frak­tion, Manfred Weber, am heutigen 3. März 2021.

„Die Ände­rungen der EVP-Frak­ti­ons­re­geln sind eindeutig feind­lich gegen­über Fidesz und unseren Wählern“, heißt es in dem Brief weiter, der sich auf die hinter­häl­tigen Methoden des EVP-Appa­rats bezieht, um Fidesz zu verdrängen.

„Die Einschrän­kung der Fähig­keit unserer Euro­pa­ab­ge­ord­neten, ihre Pflicht zu erfüllen, beraubt die unga­ri­schen Wähler ihrer demo­kra­ti­schen Rechte. Das ist unde­mo­kra­tisch, unge­recht und inak­zep­tabel. Deshalb hat das Fidesz-Regie­rungs­kol­le­gium beschlossen, die EVP-Frak­tion ohne weitere Verzö­ge­rung zu verlassen“, so der konser­va­tive Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán in seinem Brief.

„Unsere Euro­pa­ab­ge­ord­neten werden weiterhin im Namen derer spre­chen, die sie vertreten, also unserer Wähler, und die Inter­essen des unga­ri­schen Volkes vertei­digen“, heißt es in dem Brief abschließend.

Ein Aufsehen erre­gender Ausflug mit Folgen

Die Euro­päi­sche Volks­partei ist im Laufe der Jahre zur Mitte und dann zur progres­siven Linken gedriftet, während die Fidesz seit 2010 eine Verschie­bung von der Mitte zur christ­li­chen Rechten erlebt hat. Diese Entwick­lungen passen nicht gut zusammen. Die regel­mä­ßigen Angriffe auf Ungarn seit der Migran­ten­krise 2015 und die Stär­kung der Visegrád-Gruppe auf Kosten Berlins waren die Quelle vieler wieder­keh­render Span­nungen zwischen der zuneh­mend progres­siven EVP und den Fidesz-Abge­ord­neten, die sich an Viktor Orbáns konser­va­tiver Linie orientieren.

Nach einer seit zwei Jahren andau­ernden Seifen­oper zwischen den EVP-Gremien, die in den Händen der progres­siven Strö­mungen liegen, und dem Fidesz, der den rechten Flügel der EVP vertritt, kam die Sache zu einem Ende, nachdem sich der Fidesz frontal und kompro­misslos gegen die Regel­än­de­rungen der EVP gestellt hatte.

Während das Tauziehen zwischen Fidesz und der EVP schon seit Jahren andauert, kann dieser Austritt aus der Frak­tion viele Folgen haben. Zunächst einmal ist es eine erheb­liche Schwä­chung für die ohnehin schon schrump­fende EVP – daher auch die große Zurück­hal­tung der EVP, Fidesz aus ihren Reihen auszu­schließen –, da Fidesz 13 Abge­ord­nete von den derzeit 187 Abge­ord­neten in die Frak­tion stellte – obwohl sie immer noch die größte Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment ist (174 Abge­ord­nete von 705 nach Abzug der Fidesz-Abgeordneten).

Die Entschei­dung Viktor Orbáns, ob er einer anderen Frak­tion beitritt oder nicht, wird nicht ohne Folgen bleiben. Würde Fidesz beispiels­weise der Frak­tion der Euro­päi­schen Konser­va­tiven und Refor­misten (EKR) beitreten, in der auch die polni­sche PiS Mitglied ist, hätte diese oft als euro­skep­tisch bezeich­nete Frak­tion mehr Abge­ord­nete als die Grünen (derzeit 73) und so viele (75) wie die Frak­tion Iden­tität und Demo­kratie (ID) – in der auch Le Pens fran­zö­si­scher Rassem­ble­ment National Mitglied ist. Sollte sich Fidesz hingegen der ID-Gruppe anschließen, käme diese auf 88 Abge­ord­nete, nur 9 Sitze hinter Renew Europe, der progres­siven und euro­pä­isch orien­tierten Gruppe, zu der die fran­zö­siche Regie­rungs­partei LREM gehört.

Aber abge­sehen von diesen Über­le­gungen wird der Austritt von Fidesz auch zu mehr Angriffen auf die unga­ri­sche Regie­rung führen, da sich die ehema­ligen EVP-Partner in Zukunft nicht mehr zurück­halten werden.

Die einzige Gewiss­heit ist, dass Viktor Orbán die EVP nicht ohne Plan verlassen hat.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

