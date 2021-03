Vor hundert Jahren, an Ostern 1921, tauchte in Ungarn uner­wartet König Karl IV. wieder auf, der sich knapp drei Jahre zuvor aus den „Staats­ge­schäften“ zurück­ge­zogen hatte und zwischen November 1916 und November 1918 der letzte Herr­scher unseres Landes war. Sein plötz­li­ches Auftau­chen hätte – nach Ansicht der meisten einfluss­rei­chen unga­ri­schen poli­ti­schen Akteure jener Zeit – die Exis­tenz des durch den Frie­dens­ver­trag von Trianon verstüm­melten unga­ri­schen Staates gefährden können. Gleich­zeitig wies er auch darauf hin, dass es eine gewisse Unter­stüt­zung – vor allem unter der katho­li­schen Kirchen­füh­rung und einigen Kreisen der poli­tisch-sozialen Elite sowie unter dem Katho­li­zismus Trans­da­nu­biens – sowohl für den letzten unga­ri­schen König als auch für die Idee des Legi­ti­mismus gab, die den legi­timen Anspruch der Habs­burger Dynastie auf den unga­ri­schen Thron proklamierte.

In seiner Erklä­rung vom 13. November 1918 in Eckartsau erklärte Karl IV.: „Ich ziehe mich daher von jeder Betei­li­gung an der Führung der Staats­ge­schäfte zurück und erkenne von vorn­herein die Entschei­dung an, durch die die künf­tige Regie­rungs­form Ungarns bestimmt werden soll.“ Drei Tage später rief der Unga­ri­sche Natio­nalrat mit Unter­stüt­zung der von Mihály Károlyi geführten Regie­rung, die am 31. Oktober 1918 ihr Amt antrat, unter dem Vorsitz des katho­li­schen Pfar­rers János Hock die Unga­ri­sche Volks­re­pu­blik aus, auf die im März 1919 die Räte­re­pu­blik der kommu­nis­ti­schen Diktatur und ab August die Zeit der Wieder­her­stel­lung des öffent­li­chen Rechts folgte. Ab April 1921 begann die Konso­li­die­rung, die durch den Namen des Minis­ter­prä­si­denten István Bethlen gekenn­zeichnet ist.

In dieser verwor­renen und kriti­schen Situa­tion, im Früh­jahr 1921, vom 27. März bis 5. April, und im Herbst, vom 20. bis 31. Oktober

reiste der letzte unga­ri­sche Monarch zweimal in das Land, um zu versu­chen, seinen Thron wiederzuerlangen.

Diese Ereig­nisse, die in der unga­ri­schen Geschichts­schrei­bung und im öffent­li­chen Diskurs als „Königs­putsch“ bezeichnet werden, führten zur Entthro­nung der Habs­burger-Dynastie und zur Beschleu­ni­gung des Konso­li­die­rungs­pro­zesses in Bethlen.

Am 6. November 1921 erklärte der unga­ri­sche Gesetz­geber, dass „die kaiser­li­chen Rechte von König Karl IV. erlo­schen“ seien und dass „alle anderen Gesetze, die das Recht auf die Thron­folge des Hauses Öster­reich (Domus Austriaca) begründen oder regeln, außer Kraft getreten sind und das Vorrecht der Königs­wahl somit an das Volk zurück­ge­fallen ist“,

und dekre­tierte zugleich, dass die „unga­ri­sche Nation die alte Regie­rungs­form des König­reichs unver­än­dert beibe­hält, die Thron­be­stei­gung aber auf einen späteren Zeit­punkt verschiebt“. So blieb die Staats­form bis zur Ausru­fung der Unga­ri­schen Repu­blik Anfang 1946 ein König­reich, mit dem am 1. März 1920 gewählten Miklós Horthy als Staats­ober­haupt, der bis zur gewalt­samen rechts­ge­rich­teten Macht­über­nahme durch die Pfeil­kreuzler im Oktober 1944 mit Unter­stüt­zung des Deut­schen Reichs im Amt blieb.

Karl IV. begab sich Ostern 1921 zunächst zu einem seiner wich­tigsten Unter­stützer in Ungarn, Bischof János Mikes von Szom­bathely, und begann in enger Zusam­men­ar­beit mit ihm am Sitz des Erzbi­schofs seine innen­po­li­ti­schen Akti­vi­täten. Dies war das dritte Mal, dass er das Land besu­chen wollte. Bei den beiden vorhe­rigen Gele­gen­heiten war er verhaftet worden. Er versuchte es zuerst unter dem Pseud­onym Gáspár Kovács, das zweite Mal unter dem Pseud­onym Miskei, aber sein dritten Versuch gelang: Er verließ die Schweizer Emigra­tion mit dem Pass seines spani­schen Gärt­ners Sanchez, mit Ruck­sack, schwarzer Sonnen­brille, ange­maltem Schnurr­bart und Haaren. In der Nähe von Szom­bathely hielt sich zum Zeit­punkt der Rück­kehr des ehema­ligen Königs der legi­ti­mis­ti­sche Poli­tiker Pál Teleki, Minis­ter­prä­si­dent von Ungarn, auf dem Gut von Antal Sigray in Ivanc auf, und der katho­li­sche Priester József Vass, Minister für Reli­gion und Volks­bil­dung, hielt in den Tagen vor dem größten Fest der Chris­ten­heit im Bischofs­pa­last eine Seel­sor­ge­klausur ab.

Der ehema­lige Monarch verbrachte den 27. März 1921 in der Haupt­stadt, wo er bei seiner Ankunft in der Budaer Burg zunächst um die Eröff­nung seiner könig­li­chen Suite bat und dann dem Reichs­ver­weser Miklós Horthy mitteilte, dass er das Amt des Staats­ober­hauptes über­nehmen wolle, wobei er sich auf die Unter­stüt­zung des fran­zö­si­schen Minis­ter­prä­si­denten Aris­tide Briand berief. Der Reichs­ver­weser verwies auf die mögliche mili­tä­ri­sche Aggres­sion der Entente, sein Mandat aus der Natio­nal­ver­samm­lung und seinen Eid auf die Legis­la­tive; er hielt es für das Inter­esse unseres Landes, die Macht nicht abzu­geben, und bat Karl, nach Szom­bathely zurück­zu­kehren. Zum Abschied über­reichte Karl IV. Horthy das Groß­kreuz des Maria-There­sien-Ordens und verlieh ihm den Titel eines Herzogs von Otranto und Szeged. Der Reichs­ver­weser trug jedoch den Orden nie, noch verwen­dete er jemals den Adelstitel.

Der ehema­lige König – genauer gesagt der Herr­scher, dessen recht­li­cher Status zu diesem Zeit­punkt „unsi­cher“ war, da er noch nicht offi­ziell und eindeutig abge­dankt hatte und auch nicht von der unga­ri­schen Legis­la­tive entthront worden war

brachte mit seiner Rück­kehr im März 1921 nicht nur innen­po­li­ti­sche Unsi­cher­heit über Ungarn, sondern auch außen­po­li­ti­sche Schwierigkeiten.

Vertreter der Sieger­mächte Groß­bri­tan­nien, Frank­reich und Italien sandten am 3. April 1921 eine Note an Minis­ter­prä­si­dent Pál Teleki in Buda­pest, in der sie der unga­ri­schen Regie­rung im Wesent­li­chen mit einer mili­tä­ri­schen Inter­ven­tion im Falle einer Restau­ra­tion der Habs­burger drohten. In diesem Doku­ment lesen wir, dass „selbst der momen­tane Erfolg dieses Versuchs kata­stro­phale Folgen für Ungarn haben würde“. Es wurde hinzu­ge­fügt, dass der Aufent­halt Karls IV. in Ungarn „den Frieden Mittel­eu­ropas“ gefährden würde und dass die Entente-Mächte sich von jegli­cher Verant­wor­tung frei­spre­chen würden, „wenn die unga­ri­sche Regie­rung dieser Auffor­de­rung nicht nach­kommen sollte und dadurch durch ihr eigenes Verschulden schwer­wie­gende Ereig­nisse eintreten sollten“.

Anläss­lich seiner Rück­kehr nach Szom­bathely wurde Karl IV. über die poli­ti­sche Lage in der Heimat infor­miert. In der Über­zeu­gung, dass sein Versuch, die Souve­rä­nität des Staates zu über­nehmen, aussichtslos war, dass er sogar die Inte­grität des bereits durch Trianon verstüm­melten unga­ri­schen Terri­to­riums gefährden und zu einer Inter­ven­tion der Entente oder einem mili­tä­ri­schen Angriff der kleinen Enten­te­staaten führen könnte, verließ er nach wenigen Tagen das Land in Rich­tung Schweiz.

Eine der poli­ti­schen Lehren aus dem geschei­terten Versuch Karls IV., zu Ostern 1921 nach Ungarn zurück­zu­kehren, war, dass der unga­ri­sche Staat möglichst bald eine von den Habs­bur­gern unab­hän­gige Außen­po­litik betreiben musste, um sowohl von den Sieger­mächten des Krieges als auch von den benach­barten Nach­fol­ge­staaten als diplo­ma­ti­scher Partner akzep­tiert zu werden. Die zweite ist, dass die Haupt­ak­teure des unga­ri­schen poli­ti­schen Lebens – mit Ausnahme der Legi­ti­misten – erkannt haben, dass eine poli­ti­sche Konso­li­die­rung notwendig ist. Der geschei­terte „Königs­putsch“ zeigte auch, dass dem ehema­ligen Monar­chen zwar die breite gesell­schaft­liche Unter­stüt­zung fehlte, aber bestimmte einfluss­reiche Persön­lich­keiten des öffent­li­chen Lebens – wie István Rakov­szky, Spre­cher der Natio­nal­ver­samm­lung, Albert Apponyi, Dele­gierter bei den Pariser Frie­dens­ge­sprä­chen, oder Gusztáv Gratz, Minister für auswär­tige Ange­le­gen­heiten – zu seinen Unter­stüt­zern zählten.

Im Oktober 1921 versuchte Karl IV. erneut, diesmal etwas orga­ni­sierter als zu Ostern nach Ungarn zurück­zu­kehren, doch auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Karl wurde unter der Orga­ni­sa­tion und mit Garantie der Entente-Mächte zusammen mit seiner Familie auf der Insel Madeira inter­niert, wo er am 1. April 1922 an der Spani­schen Grippe starb. In Aner­ken­nung u.a. seines Einsatzes für den Frieden während des Ersten Welt­kriegs, seiner demü­tigen Akzep­tanz der mensch­li­chen und mate­ri­ellen Schwie­rig­keiten des Exils und seines fami­li­en­ori­en­tierten katho­li­schen Lebens wurde er am 3. Oktober 2004 von Papst Johannes Paul II. selig gespro­chen. Es ist ein symbo­li­scher histo­ri­scher Rahmen der Insti­tu­tion des Unga­ri­schen König­reichs, dass die katho­li­sche Kirche sowohl König Sankt Stephan, den Gründer des Staates, als auch den letzten unga­ri­schen Herr­scher, den seligen Karl IV. öffent­lich ehrt und beide als Vorbilder ansieht.

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Péter Miklós)