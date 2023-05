Der letzte König auf Erden

Von HANS-JÜRGEN GEESE | Im Jahre 2002 wollte es die „BBC“ ganz genau wissen und veran­stal­tete daher eine umfas­sende Anfrage an das Volk, mit dem Ziel, heraus­zu­finden: „Wer ist der größte Brite aller Zeiten?“

Winston Leonard Spencer Chur­chill gewann das Rennen um die Gunst seiner Lands­leute. Obwohl Experten auf einige Makel von Sir Chur­chill aufmerksam gemacht hatten. So galt er zum Beispiel als ein ausge­wie­sener Rassist, sagte Dinge, die uns heute aufregen, die aller­dings zu seiner Zeit sozu­sagen den Stand der Wissen­schaft ausdrückten: Die angelsächsische Rasse galt als die wahre Krönung der Schöpfung. Und das Briti­sche Empire regierte die Welt. Jeder wusste das. Und wehe, da regte sich jemand auf Erden, um diesen harmo­ni­schen Zustand der gott­ge­wollten Ordnung zu stören. Jemand wie Mahatma Gandhi. Den bezeich­nete Sir Chur­chill folgen­der­maßen: „Ein aufwieg­le­ri­scher Fakir, der halb­nackt die Stufen zum Palast des Vizekönigs aufsteigt, um dort, auf gleich­be­rech­tigter Ebene, Verhand­lungen mit dem Vertreter des Königs führen zu wollen.“

Gandhi wollte die Unabhängigkeit Indiens. Das brachte den fana­ti­schen Anhänger des Empires, den Herrn Chur­chill, völlig in Rage. Inder waren Menschen zweiter Klasse für ihn. Einschließ­lich Gandhi. Der Gandhi musste doch seinen ihm zuge­wie­senen Platz in der Rang­ord­nung dieser Welt kennen. Indien war eine Kolonie. Groß­bri­tan­nien war der Besitzer von Indien und Herr­scher über alle Inder. Wie konnte der Gandhi es wagen? Nun, der Gandhi wagte es dennoch, Groß­bri­tan­nien heraus­zu­for­dern. Und bald änderten sich die Zeiten.

Wenn Winston Chur­chill damals gewusst hätte, dass im Jahre 2023 ein Mann indi­scher Abstam­mung seinen Posten als Premier­mi­nister von Groß­bri­tan­nien einnehmen würde. Und es kommt noch schlimmer. Selbst im erzkon­ser­va­tiven Schott­land herrscht jetzt ein Mann, der aus Paki­stan stammt, damals noch Teil von Indien. Wie würde Chur­chill das nennen? Eine Invasion?

Aber auch das ist noch nicht alles. Es kommt noch viel schlimmer: Bis vor kurzem war Rupert Soames, ein Enkel von Sir Chur­chill, der CEO der Firma SERCO, die von der briti­schen Regie­rung beauf­tragt ist, das Immi­gran­ten­pro­blem in den Griff zu bekommen. Während der Herr­schaft von Rupert kamen hundert­tau­sende von ille­galen Flüchtlingen auf die Insel. Dabei hatte doch sein Groß­vater geschworen, dass die Briten diese Insel mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bis zum letzten Mann vertei­digen würden: „Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden auf den Landungs­plätzen kämpfen, wir werden auf den Feldern und Strassen kämpfen…“ Die Ironie der Geschichte kann grausam sein.

Der Abge­sang des Empires

Wir alle wissen, dass das engli­sche Empire längst Geschichte ist, trotz oder gerade wegen Winston Chur­chill. Groß­bri­tan­nien hat gute Aussichten, es gar zum Armen­haus in Europa zu schaffen. Selbst von der einst mächtigsten Militärmacht der Welt ist nicht mehr viel übrig geblieben. Experten räumen der derzei­tigen briti­schen Armee in einem Kampf gegen die russi­sche Armee eine Überlebensdauer von maximal zwei Wochen ein. Nun, das ist immerhin mehr als man der Bundes­wehr zutraut, diesem zusammengewürfelten Haufen von Söldnern aus aller Welt. Trotz der Unterstützung der Damen in Uniform. Im Westen regiert jetzt die Herr­schaft von „woke“. Der Rest der Welt krümmt sich vor Lachen.

Selbst die Ameri­kaner haben mitt­ler­weile Probleme, für Ruhe und Ordnung und Diszi­plin und Respekt vor ihrer Allmacht auf Erden zu sorgen. Da wagte es der türkische Innen­mi­nister letzte Woche zu sagen, was wir doch ohnehin alle wussten, was aber keiner zu sagen wagte: Die ganze Welt hasst Amerika. Was können die Ameri­kaner auch anderes erwarten, wenn sie mit 900 Militärbasen den Rest der Welt einzuschüchtern versu­chen? Nun, selbst Amerika würde heute nicht mehr gegen die Russen militärisch bestehen können. Die Ameri­kaner finden nicht einmal mehr genug Soldaten, die diesen Job machen wollen. Und ihre hoch gelobte Super­ra­kete, die mit Russ­land auf dem Gebiet der Tech­no­logie gleich­ziehen sollte, die plumpste vor kurzem bei einem Versuch ins Meer.

Im Land der ehema­ligen Welt­macht und im Land der derzei­tigen Welt­macht plagt die Menschen die Sorge, die Familie mit den Grund­lagen des Lebens zu versorgen. Um das heraus­zu­finden, braucht man nicht einmal mehr Bücher zu lesen. Wahr­heiten dieser Art, Nach­richten über das Elend dieser Welt, können Sie heut­zu­tage, als moderner Weltenbürger, in Echt­zeit, live, von ihrem Handy abrufen. Haben Sie das gewusst? Man nennt das Fortschritt.

König Charles III.

In diese Welt des Unge­mach tritt nun ein neuer Welten­lenker auf die Bühne, Charles Philip Arthur George, geboren am 14. November 1948. Sage und schreibe 74 Jahre lang hatte der Mann Zeit, sich auf diesen Job vorzu­be­reiten. Endlich ist sein großer Augen­blick gekommen, seinen Einfluss auf den Lauf der Welt auszuüben. Falls Sie Zweifel an dieser Absicht hegen, kann ich Sie beru­higen: Wenn eines fest steht, dann der Drang dieses Mannes, Geschichte durch Taten zu schreiben. Es ist unwahr­schein­lich, dass seine majestätische Durch­laucht nach 74 Jahren plötzlich zu radikal neuen Erkennt­nissen gelangt, die seinen geplanten Weg entschei­dend beein­flussen werden. Charles weiß ganz genau was er will.

Wenn Sie mir gestatten, will ich kurz anmerken, dass es unfair ist, einen Mann aufgrund weit­ge­hend oberflächlicher Bemer­kungen aus den Medien zu beur­teilen. Einer­seits ist sein Privat­leben eben genau das. Und geht mich einen feuchten Kehricht an. Ande­rer­seits hat der Mann tatsächlich einige beein­dru­ckende Taten vorzu­weisen, die tausenden von Menschen auf ihrem Lebensweg geholfen haben. Zyniker könnten behaupten, dass, wenn man hunderte von Millionen für Wohltätigkeitsorganisationen ausgibt, sich ein gewisser Segen nicht vermeiden lässt. Nun, ich bin sicher, die betrof­fenen Menschen sind dankbar.

Da ich persönlich dem König nie begegnet bin, muss ich mit meiner Beur­tei­lung des Herrn ein wenig vorsichtig sein und halte mich daher lieber erst einmal an die vorhan­denen Fakten, bevor ich mich dann, am Schluss, zwangsläufig, trotz bester Absichten, wohl dennoch auf ein wenig Speku­la­tion einlassen muss. Denn die Zukunft auf Erden ist noch nicht geschrieben.

Das briti­sche Königreich

Wie lebt ein König? Nun, er lebt nicht wie Sie und ich. Der Mann hat andere Sorgen als der gemeine Bürger. Und er hat Privi­le­gien. Sein Wecker bimmelt nicht um 6.00 Uhr morgens. Fürs Wecken hat er einen Butler. Richtig arbeiten braucht er nicht. Charles hat nie in seinem Leben richtig gear­beitet. Er lässt arbeiten. Er lässt sich sogar beim Anziehen helfen. Von seinem Butler. Dann hat er noch zwei weitere Diener, einen Koch, einen Fahrer, einen Body­guard. Mindes­tens 6 Autos. Wie Sie wissen, will er die Umwelt retten. Sonst hätte er noch mehr Autos. Der ganze Laden mit Namen Königshaus beschäftigt über 1.000 Leute. Das ist eine rich­tige Firma. Daher spricht man auch von „The Firm“. Es geht also vor allem um Geld. Um Geld und Macht. Ich muss das leider sagen. Sie könnten sonst falsche Vorstel­lungen bekommen. Pro Jahr gab Charles als Prinz etwa 15 Millionen aus. Er gilt als äußerst verschwen­de­risch. Nur das Beste ist für ihn gerade gut genug. Man gönnt sich ja sonst nichts. Steuern zahlt er so gut wie keine.

Da Charles nie gear­beitet hat, aber trotzdem als König jetzt als Multimilliardär gelten muss, stellt sich die Frage, woher die ganze Kohle stammt. Nun, er hat geerbt und das Erbe, auch das muss ich leider sagen, wurde größtenteils zusam­men­ge­klaut. Natürlich nicht von Charles. Ein König klaut nicht. Ein König lässt klauen. So verein­nahmte zum Beispiel nach der Refor­ma­tion die Krone sämtliche Ländereien der Kirche und ernannte sich selbst zur Kirche. Und dann gab es da die gute alte Zeit der Erobe­rungen. Hunderte von lukra­tiven Jahren. Die glit­zernden Steine in der Krone des Königs: alle geklaut. Sorry, ich werde diese aufmüpfige Sprache jetzt beiseite legen. Reden wir daher lieber von Investitionen.

Erin­nern Sie sich an die Panama Papiere, die im Jahre 2016 Steu­er­hin­ter­zie­hungen aufdeckten? Das engli­sche Königshaus stand auch auf der Liste, obwohl das Königshaus weit­ge­hend steu­er­be­freit ist. Warum? Ich habe keine Ahnung. Das sind eben Privi­le­gien, die Leute erhalten, die sie eigent­lich nicht brauchen.

Ach ja, der Skla­ven­handel war auch sehr einträchtig. Tausenden dieser von Afrika stam­menden Sklaven wurde sogar das Gütesiegel „DY“ (Duke of York) der Krone ins Fleisch einge­brannt. Später aber, das weiß jeder Brite, später aber hat sich Groß­bri­tan­nien stark für die Abschaf­fung von Skla­verei einge­setzt und das auch durch­ge­zogen. Natürlich mit einer Scham­frist und unter Bezah­lung von Millionen an die Skla­ven­halter. Als Entschädigung. Frage: Was meinen Sie, was so ein Sklave anschlie­ßend tat, nachdem er seine Frei­heit geschenkt bekommen hatte? Nun, er arbei­tete meis­tens weiter als Sklave. Aber er war jetzt frei.

So wie heute die meisten Briten auch frei sind. Sie können sich zwar immer mehr immer weniger leisten, aber sie haben immerhin noch ihre Frei­heit. Das ist doch schön. Es wird sich bald heraus­stellen, wie lange man davon leben kann.

Der engli­sche König und die Politik

König Charles gilt als ein ehrgei­ziger Mensch. Und das ist sicher­lich eine Unter­trei­bung. Stellen Sie sich vor, Sie seien König, das heißt, dass Sie dereinst in die Geschichtsbücher eingehen werden. Ob Sie wollen oder nicht. Die große Frage ist natürlich, was da wohl stehen mag. Charles wird Himmel und/oder Hölle in Bewe­gung setzen, um in diesem Buch so viele Seiten wie möglich zu füllen. Und damit haben wir sogleich den Konflikt beim Schopf gepackt: Himmel oder Hölle?

Laut Verfas­sung (die es zwar nicht schrift­lich gibt, aber das ist ein anderes Thema) darf der König sich nicht in die Politik des Landes einmi­schen. Diese Vorgabe hatte die Frau Mutter, Königin Eliza­beth, tadellos einge­halten. Niemand wusste, was die Frau wohl wirk­lich dachte. Sie kennen doch die Sphinx. Die Sphinx ist ein rätselhaftes Wesen. Das war die Queen. Charles ist nicht rätselhaft.

Bei Charles weiß die ganze Welt, was der Mann denkt, denn er redet dauernd darüber. Und jetzt, auf einmal, muss er den Mund halten? Das wird schwierig sein. Das wird wohl unmöglich sein. Der Mann ist drauf und dran, Tabus reihen­weise umzu­schmeißen. Positiv ausge­druckt: Er will ein moderner König sein. Was immer das letzten Endes auch bedeuten mag. Wir werden es wohl bald heraus­finden. Ich erin­nere Sie an die große Frage: Himmel oder Hölle?

Der Ausweg aus den Einschränkungen seines Taten­dranges in der Rolle des Prince of Wales waren die vielen Chari­ties (Wohltätigkeitsorganisationen), mit denen Charles Einfluss nahm. Der Trick ist, Leute mit viel Geld dazu zu bewegen, ein wenig von dem Geld in einen großen Topf zu werfen und dann mit diesem einge­sam­melten Geld Gutes zu tun. Mit hunderten von Millionen Euros. Und das hat Charles bisher in seinem Leben auch getan. Ein Leben als Wohltäter. Das kann ihm niemand abspre­chen. Die pein­liche Frage ist natürlich, warum das überhaupt notwendig ist. Aber auch das ist ein anderes Thema.

Charles, der Weltenverbesserer

Wenn Sie der Vater von 25 Wohltätigkeitsorganisationen sind, dann können Sie kein schlechter Mensch sein. Wenn Sie der Vater von 25 Wohltätigkeitsorganisationen sind, dann ist klar, dass Sie sich nicht in glei­chem Masse um alle ihre 25 Kinder kümmern können. Und Sie haben Ihre Lieb­lings­kinder. Bei Charles sind das vor allem Bildung, Gesund­heit, Archi­tektur, Umwelt und Landwirtschaft/Gartenanbau.

Jeder kann etwas zu Bildung sagen, vor allem heute in dieser verrückten Welt. Bei Gesund­heit wird es kompli­zierter und daher kontro­vers. Vor allem wenn man alter­na­tive Medizin predigt, doch dann die Spritze bei Covid empfiehlt und sich verpassen lässt, dann kommen da unan­ge­nehme Fragen auf. Reden wir also lieber über Charles Taten in der realen Welt, in der Welt der Gärten, denn da, das wird ihm niemand abspre­chen können, da hat der Mann groß­ar­tiges geleistet. Und der Vorteil hinsicht­lich der Früchte des Feldes ist, die kann man tatsächlich essen, von denen kann man tatsächlich leben. Das zählt. Also, passen Sie mal auf:

Charles ist einer der größten Land­be­sitzer in Groß­bri­tan­nien. Über Jahr­zehnte hat er ein orga­ni­sches Anbau­kon­zept entwi­ckelt, das er auf drei großen Gütern prak­ti­ziert: Birk­hall, Clarence House und vor allem auf dem Vorzei­ge­pro­jekt High­grove in Glouces­ter­shire, welches der Öffentlichkeit zugänglich ist. Gestatten Sie, dass ich den König zitiere: „Unsere Nach­fahren werden uns nicht danken, wenn sie heraus­finden, dass wir schuldig waren, die Natur ledig­lich als Labor zu behan­deln und nicht als riesigen, inte­grierten, leben­digen Orga­nismus.“ Und er predigt von der Harmonie in unserer Lebens­weise, die in den ewigen natürlichen Gesetzen der Natur und in dem Rhythmus der Natur inte­griert sein muss. Hier spricht jemand, der sich intensiv auf das wahre Leben einge­lassen hat und Weis­heit besitzt. Nein, der Mann ist kein Spinner auf diesem Gebiet.

Übrigens, damit Sie heute Abend klüger als gestern Abend zu Bett gehen: Der Unter­schied zwischen einem orga­ni­schen und einem konven­tio­nellen Garten ist, dass das Haupt­au­gen­merk beim orga­ni­schen Garten auf der Qualität der Erde liegt, wohin­gegen sich der konven­tio­nelle Gärtner mehr auf die Pflanzen konzen­triert. Charles Konzept ist holis­tisch, kümmert sich um die Gesund­heit des gesamten Ökosystems. Das ist keine Theorie. Das ist bewiesen. Sie können das selbst überprüfen. Was Sie tun sollten. Meine Empfeh­lung daher: Besu­chen Sie High­grove. Eine Art Para­dies auf Erden. Ich verspreche es Ihnen.

Charles, der Weltenzerstörer

Selbst wenn Sie nur ein wenig Einblick in den Lebens­ab­lauf aller Kinder der Königsfamilie bekommen, erkennen Sie, dass das alles trau­ma­ti­sierte Kinder sind, die weitest­ge­hend ohne Liebe, abge­schieden von den Eltern, aufwuchsen. Und sie sind es gewohnt, ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Keine Überraschung daher, dass sich Prince Charles vorliebs­weise mit Jasa­gern umgab. König Charles wird glei­ches tun. Er hasst Wider­spruch. Solche Menschen sind leicht zu mani­pu­lieren, denn sie ruhen nicht in sich selbst. Die ihnen zuge­spro­chene Macht und die ihnen gewährten Privi­le­gien übertünchen nur eine tiefe Unsi­cher­heit. Sie brau­chen viel Sex, viel Geld und viel Klimbim, um sich zu beweisen.

Charles ist ein hoch ambi­tio­nierter Mensch mit Kontakten in die Netz­werke der wahren Macht. Und da er als König nicht direkt Macht ausüben darf, wird er sich dieser Netz­werke bedienen. Und diese Netz­werke werden ihn benutzen.

Es hat sich inzwi­schen herum­ge­spro­chen, dass Charles ein begeis­terter Anhänger vom Welt­wirt­schafts­forum, der wohl mächtigsten Denk­fa­brik, dem mächtigsten Macht­zen­trum auf Erden ist. Eigent­lich ein Wider­spruch. Aber Charles ist voller Widersprüche. Denn wenn der Mann auf der einen Seite von Natur und Gesetzen der Harmonie in der Natur spricht und dann ande­rer­seits sich auf diese zwie­lich­tigen Charak­tere der gnaden­losen Machtausübung einlässt, dann könnte man daraus schließen, dass er viel­leicht doch nicht mehr ist als eine Mario­nette der wahr­haft Mächtigen. Das Programm des Welt­wirt­schafts­fo­rums ist veröffentlicht. Deren Tech­no­lo­gie­wahn ist bekannt und wird gnadenlos vorangetrieben.

Das ist prak­ti­zierte Vernich­tung von Leben und Vergötterung von Tech­no­logie. Wie kann Charles das mit seiner obigen Aussage über Natur vereinbaren?

Die Macht eines Königs

Der engli­sche König erhält jeden Tag eine rote Kiste mit Doku­menten von der engli­schen Regie­rung. Jeden Tag. Damit er genau weiß, was in der Welt der Politik passiert. Und einmal pro Woche trifft er sich mit dem Premier­mi­nister. So will es die engli­sche Verfas­sung. Der König ist stets umfas­send infor­miert. Und Wissen ist Macht. Vor allem auf der höchsten Ebene der Macht. Macht wozu?

Gute Frage. Was der gemeine Mensch hinsicht­lich des Segens oder des Fluches von Macht nicht versteht ist eigent­lich auch nicht zu verstehen: Warum haben wir Krieg auf Erden? 99 % der Menschen wollen keinen Krieg. Das kann doch wohl nur daran liegen, dass die Macht­haber, die 1 %, dass die eine andere Perspek­tive auf das Leben haben, dass sie Realität anders wahr­nehmen. Im Zusam­men­hang mit Steve Jobs sprach man von „reality distor­tion field“ (Realitätsverzerrungsfeld). Der Mann akzep­tierte die allge­mein als Realität aner­kannte Realität einfach nicht und forderte das eigent­lich unmögliche. Die Voraus­set­zung für ein Genie. Aller­dings handelte es sich bei ihm um eine tech­ni­sche Welt.

König Charles ist kein Genie. Aber auch er lebt in einem Realitätsverzerrungsfeld, das von einem gigan­ti­schen Ego beherrscht wird, dem zu dienen er sich verschrieben hat. Er kann einfach nicht anders. So ist er aufge­wachsen. Das ist er so gewohnt. Der Klaus Schwab mit seinem Welt­wirt­schafts­forum schmei­chelt seinem Ego und umgarnt ihn mit begehrten Lieb­ko­sungen. Er lässt sich benutzen. Der Lakai, Klaus Schwab, ist in unserer Zeit zum eigent­li­chen König geworden. Charles III. wäre nicht der erste König Charles, der dem Schicksal zum Opfer fiel.

Von Charles I. zu Charles III.

Charles I: „You cannot be without me: you will fall to ruin if I do not sustain you.“ (Ihr könnt ohne mich nicht leben. Ihr werdet in den Ruin fallen, wenn ich euch nicht unterstütze). Es bleibt bis in die heutige Zeit fest­zu­stellen: In 99,9 % der Fälle kommen immer die falschen Leute an die Macht. Man müsste das mal ändern. Denn Größenwahnsinn und Demo­kratie gehen schlecht Hand in Hand durch die Pfade der Heraus­for­de­rungen der Geschichte.

Am 27. Januar 1649 wurde Charles I. geköpft. Der Mann redete viel und gern und konnte auch kurz vor seinem Tod nicht die Klappe halten, erklärte sich sogar zum Märtyrer des Volkes. Nun, zumin­dest wurden seine Worte fest­ge­halten, und nach 374 Jahren lesen Sie jetzt davon. Das ist doch was. Was meinen Sie, was die Menschen in 374 Jahren über Charles III. lesen werden? Ich wage eine Prognose.

Himmel oder Hölle?

Himmel oder Hölle? Meine Befürchtung ist, dass Charles seine Seele dem Teufel verkauft hat und mit dazu beitragen wird, die Hölle auf Erden zu schaffen.

Es gab dereinst das Herr­scher­haus der Roma­nows in Russ­land, der Habs­burger in Österreich, der Bour­bonen in Frank­reich und der Hohen­zol­lern in Deutsch­land. Der Zar in der Not hatte England um Asyl gebeten. Das Gesuch wurde abge­lehnt. Warum? Geblieben unter den großen Königshäusern ist also ledig­lich das Herr­scher­haus der Wind­sors. Sie haben alle anderen Konkur­renten abge­ar­beitet. Aber jetzt sind sie selbst dran. Sie werden nämlich nicht mehr gebraucht. Eliza­beth II. wusste das. Sie wusste auch, wie man Majestät im 21. Jahr­hun­dert spielt: Gesehen werden im Prunk und den Mund halten. Sie gab nie ein Interview.

Charles wird das nicht schaffen. Charles hat sich nicht in der Beherr­schung. Zudem gibt es so viele Fettnäpfchen in Groß­bri­tan­nien, dass die Verführung einfach zu groß sein wird, in diesen Fettnäpfchen ausge­lassen zu plan­schen und dann zu klagen, dass er nass ist. Der Mann ist größenwahnsinnig.

Armes England

Auf dem Wappen des Prinzen von Wales steht auf Deutsch: „Ich dien“. Charles wird alles daran setzen, um dieses „ich dien“ in „ich herr­sche“ umzu­wan­deln. Und wird damit seinen Unter­gang besie­geln. Und eines Tages, in nicht allzu ferner Zukunft, wird ein Mann aus Afrika Premier­mi­nister von Groß­bri­tan­nien werden. Und Chur­chill da oben wird sich ernst­haft fragen, wer denn wohl 1939 recht hatte. Denn die überwiegende Mehr­heit des engli­schen Adels und auch des Königshauses wollte sich mit Deutsch­land arran­gieren. Deutsch­land hätte das Empire respek­tiert. Und Groß­bri­tan­nien hätte Deutsch­land in Ruhe gelassen.

Ganz große Fragen: Warum war das Königshaus pro Deutsch­land? Und auch der Adel? Und warum konnten weder Adel noch König sich durch­setzen. Warum?

Die engli­sche Armee, jeder Soldat, jeder Offi­zier, musste einen Eid auf den König schwören. Was wohl geschehen wäre, wenn George VI. den Befehl gegeben hätte, sich aus dem Krieg heraus­zu­halten? Und die größte Frage lautet: Wie konnte so ein Versager wie Chur­chill auf einmal solche Macht bekommen? Und dann zum Lieb­lings­briten aller Zeiten werden? Obwohl er das Empire verlor. Obwohl er England in den Unter­gang führte und es zum Armen­haus Europas machte.

Wenn die doch endlich die Archive in London öffnen würden. So viele Fragen sind noch offen.

Charles III. lebt in einer Zeit ohne Chur­chill. Das Personal um ihn herum in der Politik ist alles dritt­klassig. Er weiß das und wird daher der Versu­chung nicht wider­stehen können, richtig König zu spielen, wie dereinst. Und damit seinen Unter­gang besie­geln. Noch einmal: der Mann wird nicht mehr gebraucht. Er ist ledig­lich ein wohl­wol­lender Clown, der die Welt als Theater sieht. Arran­giert nur für ihn. Er ist der Star. Er liebt das. Charles III., der letzte König auf Erden. Daher wollen wir mit beson­derer Inbrunst in die Welt rufen: „Long live the King!“