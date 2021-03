Von Werner Olles *

„Mein Gott, mein Gott, mach sie doch endlich sehend, daß sie begreifen, was hier geschieht, wie hier ein Volk ausge­löscht wird mit all seinen Erin­ne­rungen, seinen Tradi­tionen, seiner Kultur, seiner Reli­gion, seiner Iden­tität und ersetzt wird durch feind­liche Fremde.“

Erin­ne­rungen an ein anderes Deutschland

Seit er seine liebsten Freunde sterben und die Häuser, Straßen und Plätze seiner geliebten Kind­heit und Jugend sich mit tech­ni­schem und mensch­li­chem Unrat füllen sah, verbat er sich Ausflüge in seine Heimat­stadt, die er einst so geliebt hatte, die sein zweites Zuhause gewesen war, und wo er so viel Schönes und so viele Aben­teuer erlebt hatte: den ersten Kuß, die erste Liebe, wunder­bare Freundschaften.

Mit dem Moder­nismus kam die Buntheit

Jeden Platz, jede Ecke, die die seelen­lose, moder­nis­ti­sche Archi­tektur noch übrig gelassen hatte, verband er mit etwas Beson­derem, Unver­geß­li­chem. Das baby­lo­ni­sche Stim­men­ge­wirr der vielen Fremden verwirrte, ja ekelte ihn bisweilen sogar, während seine Mutter­sprache und der heimat­liche Dialekt völlig verschwunden schienen. Als er in die große Halle des Haupt­bahn­hofs trat, und die Reisenden an ihm vorbei hasteten, fiel es ihm plötz­lich wie Schuppen aus den Augen.

Sie alle spürten diese grau­en­vollen Verän­de­rungen nicht, die ihn nieder­drückten, es inter­es­sierte sie einfach nicht! Mein Gott, mein Gott, mach‘ sie doch endlich sehend, daß sie begreifen, was hier geschieht, wie hier ein Volk ausge­löscht wird mit all seinen Erin­ne­rungen, seinen Tradi­tionen, seiner Kultur, seiner Reli­gion, seiner Iden­tität und ersetzt wird durch feind­liche Fremde.

Diaspora in der eigenen Heimat

Er wollte schreien, aber seine Stimme versagte, es hörte ihm ja ohnehin niemand zu. Laß´ es nicht zu, mein Gott, das ist das Werk Satans, schoß es ihm durch den Kopf. Die Menschen, seine eigenen Lands­leute, eilten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten.

Waren sie denn mit Blind­heit geschlagen? Verstanden sie denn nicht, was da mit rück­sichts­loser Macht aus den Steppen und Slums Asiens und Afrikas in das Land drängte, das einmal sein Vater­land war; die Heimat seiner Vorväter und Ahnen, die jetzt von den Fremden frech in Anspruch genommen und verun­staltet wurde. Dann endlich begriff er: Dies war das Werk des Fürsten der Welt, des Fürsten der Dunkelheit.

Mutlo­sig­keit trotz kleiner Hoffnungszeichen

Er war mutlos geworden. Es war doch alles sinnlos, dieses Volk, das seine eigenen Kinder eiskalt tötete, wollte sterben, jeder Wider­stand war verge­bens. Er nahm die kleine Gruppe junger Männer und Frauen nicht mehr wahr, die mit Fahnen und Trans­pa­renten die Bahn­hofs­halle betraten. Er hörte ihre Sprech­chöre nicht mehr, mit denen sie die natio­nale Soli­da­rität und Iden­tität hoch­leben ließen, Heimat, Frei­heit und Tradi­tion feierten. Als ihre Rufe ihn schließ­lich doch erreichten, liefen Tränen über seine Wangen.

Dann sah er, wie Bundes­po­li­zisten die jungen Leute mit ihren Fahnen und Trans­pa­renten abführten, weil sie die Reisenden störten und „frem­den­feind­liche“ Parolen gerufen hatten. Lange sah er ihnen nach, und seine Gedanken waren bei diesen Jungen, die sich der dämo­ni­schen Macht nicht beugen wollten. Er trat aus der Halle des Bahn­hofs, um zu sehen, wie sie abtrans­por­tiert wurden. Dann fiel warmer Regen.

Dieser Artikel erschien zuerst (51. Jahr­gang, Nr. 1, Februar 2021) in der von Dr. Eber­hard Heller heraus­ge­ge­benen Zeit­schrift Einsicht – credo ut intel­ligam. Wir über­nehmen diesen Beitrag von PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

*) Der Autor Werner Olles (Jahr­gang 1942) ist Biblio­thekar im Ruhe­stand und freier Publi­zist. Er hat eine facet­ten­reiche Vita. Zunächst war er in der west­deut­schen Studen­ten­be­we­gung der 1960er Jahre aktiv, so u.a. im Sozia­lis­ti­schen Deut­schen Studen­ten­bund (SDS), später sogar Mitglied links­ra­di­kaler Grup­pie­rungen wie dem „Rothen Panter“. Er vollzog dann bis in die 1990er Jahren einen poli­ti­schen Wandel. Unter anderem schrieb er für die Junge Frei­heit, Der Eckart, Criticón, Sezes­sion und eigen­tüm­lich frei.