Von Álvaro Peñas

Inter­view mit Jorge Garris Mozota, Doktor der Geschichte und Absol­vent der Poli­tik­wis­sen­schaften und Sozio­logie. Er verfasste zahl­reiche Forschungs­ar­tikel und hielt Vorträge zu geopo­li­ti­schen und migra­ti­ons­po­li­ti­schen Themen.

Migra­tionen sind ein perma­nentes Phänomen in der Geschichte und werden es auch in Zukunft sein.

Migra­tionen wirt­schaft­li­cher Art sind auf die Verän­de­rungen der Entwick­lungs­pole im Laufe der Geschichte und die damit einher­ge­hende Verla­ge­rung der Produk­tion zurück­zu­führen. Diese Verän­de­rungen erzeugen solche Migra­ti­ons­ströme, aber es gibt auch solche, die durch Krieg, reli­giöse, ethni­sche und poli­ti­sche Verfol­gung sowie durch klima­ti­sche Einflüsse verur­sacht werden. Zu bestimmten Zeiten, wie z. B. seit 2015, ist jedoch ein erheb­li­cher Anstieg der irre­gu­lären Migra­tion in bestimmte geogra­fi­sche Rich­tungen zu verzeichnen, und dies aus bestimmten Gründen, die berück­sich­tigt werden müssen.





Waren Migra­tionen auch eine Kriegs­waffe, und können Sie uns einige Beispiele dafür nennen?

Das Konzept der irre­gu­lären Migra­tion als Kriegs­waffe bezieht sich auf die Tatsache, dass ein oder mehrere Staaten bestimmte irre­gu­läre Migra­ti­ons­ströme in Rich­tung Nach­bar­staaten erleich­tern oder kata­ly­sieren, mit dem Ziel, nega­tive Auswir­kungen auf deren Sicher­heit, soziale Stabi­lität und Wirt­schaft zu erzeugen.

Deut­liche Beispiele dafür waren die Rolle der Türkei während des Syri­en­kriegs und in Bezug auf die Migra­ti­ons­ströme in die EU; sie vari­ierte ihre Kontrolle darüber je nach ihren Verhand­lungen mit der EU. In Amerika wird die Rolle Mexikos als Nadelöhr und Zwangs­pas­sage aller Migra­ti­ons­ströme aus dem Süden und der Mitte des Konti­nents in die USA tradi­tio­nell als Schwä­chung der USA verstanden, obwohl das Phänomen sehr komplex ist, weil viele interne und externe Faktoren mitspielen. Erin­nern wir uns auch an den so genannten „grünen Marsch“, der 1975 auf Befehl von Marokkos König Hassan II. statt­fand, um die Kontrolle über die West­sa­hara zu übernehmen.

Die Kriege in Libyen und Syrien haben eine Migra­ti­ons­welle nach Europa ausge­löst, aller­dings in vielen Fällen von Menschen, die nicht wirk­lich aus den Konflikt­län­dern stammen. Sollten nicht die Länder, die die Konflikte geschürt haben, die Verant­wor­tung für diese huma­ni­tären Krisen übernehmen?

Was die Kriege in Libyen und Syrien verur­sacht haben, ist die Eröff­nung von zwei großen Abflüssen von irre­gu­lärer Migra­tion in die EU, abge­sehen von Migranten aus den Ländern selbst. Diese Migra­ti­ons­ströme werden von Mafias kana­li­siert, die sich auf den Menschen­handel, aber auch auf Waffen, Drogen und ille­gale Waren spezia­li­siert haben.

Für Länder, die sich in einem Konflikt befinden, ist es schwierig, eine Politik der Migra­ti­ons­kon­trolle zu entwi­ckeln, und ebenso für dieje­nigen, die direkt oder indi­rekt dafür verant­wort­lich sind, da in vielen Fällen beab­sich­tigt ist, durch unkon­trol­lierte Ströme den Status quo eines bestimmten geogra­phi­schen Gebietes zu beein­flussen und abzu­leiten. Tatsäch­lich ist eine der Haupt­folgen, die sich auf die Logistik und die Gesund­heit in jedem Konflikt auswirken, die Wande­rungs­be­we­gung von Flüchtlingen.

Viele euro­päi­sche Länder folgen dem von der UN vorge­ge­benen Modell, das die Ankunft von Millionen von Einwan­de­rern vertei­digt, und im Gegen­satz zu diesem Modell haben wir Ungarn, das es schafft, seine Gebur­ten­rate zu erhöhen. Warum hat West­eu­ropa den Weg des demo­gra­fi­schen Selbst­mords gewählt?

Der Begriff des demo­gra­phi­schen Selbst­mords bezieht sich auf die Tatsache, dass die als ethnisch euro­pä­isch ange­se­henen Völker in der Zukunft nicht nur auf der Ebene des Konti­nents, sondern welt­weit eine Minder­heit sein werden, da sie am Ende des 21. Jahr­hun­derts voraus­sicht­lich nicht mehr 6–7% der Welt­be­völ­ke­rung ausma­chen werden. Dies wurde durch die Anti-Geburts- und Abtrei­bungs­po­litik hervor­ge­rufen, die in vielen euro­päi­schen Ländern um die 60er Jahre des letzten Jahr­hun­derts herum entstanden ist. Sie wurde in fort­ge­schrit­tene Prozesse des sozialen Wandels einge­fügt, die das Konzept der Familie und der sozialen Rollen tief­grei­fend verän­derten, mit einer Entwick­lung des Denkens in Rich­tung post­mo­derner Formen zusammen mit einem gewissen Nihi­lismus. Die Natur nimmt ihren Lauf, und im Jahr 2050 wird fast die Hälfte der Welt­be­völ­ke­rung aus Ländern südlich der Sahara stammen. Offen­sicht­lich hat man seit dem Zweiten Welt­krieg keine euro­päi­sche Gebur­ten­po­litik mehr verfolgt.

Die meisten west­li­chen Länder haben den Marra­kesch-Pakt unter­schrieben, China, die USA, Italien, Öster­reich und Ungarn jedoch nicht. Was sind die Auswir­kungen dieses Paktes?

Dieser Pakt ist ein sehr wich­tiger und entschei­dender Meilen­stein in der Geschichte der Mensch­heit, da er die Begriffe Einwan­de­rung und Auswan­de­rung abschafft und sie durch den Begriff der Migra­tion ersetzt. Sie betont, dass es ein Menschen­recht ist, in jeden Teil der Welt zu migrieren, und dass es eine Verant­wor­tung der Durch­zugs­staaten sei, dies zu erleich­tern und dem Migranten sogar lebens­not­wen­dige wirt­schaft­liche Hilfe zu gewähren. Zu den Zielen gehört die jedoch auch die Bekämp­fung und Kontrolle unkon­trol­lierter Ströme und des Menschen­han­dels. Er wird als ein für den Unter­zeich­ner­staat recht­lich nicht bindender Pakt darge­stellt, obwohl er aus poli­ti­scher Sicht sehr wohl verbind­lich ist. Eines der Hand­lungs­in­stru­mente des Paktes ist die UN-Agenda, die Migra­tionen und Migranten als einen kultu­rellen, sozialen und wirt­schaft­li­chen Wert für die Aufnah­me­länder darstellt.

Es ist offen­sicht­lich, dass diese Konzepte, die sich im Marra­kesch-Pakt wider­spie­geln, unter anderem für die oben genannten Länder gegen ihre natio­nalen Inter­essen verstoßen

Seit 2005 hat Europa eine Agentur, Frontex, zur Kontrolle der euro­päi­schen Grenzen. Es bedurfte jedoch nur einer Kampagne einer NGO, damit Frontex Ungarn aufgab.

Frontex wurde als Agentur zur Koor­di­nie­rung der euro­päi­schen Zoll­po­lizei, insbe­son­dere in Südeu­ropa, konzi­piert, um unkon­trol­lierte Migra­ti­ons­ströme sowie Drogen und ille­gale Waren zu kontrol­lieren. Sie ist in hohem Maße von den ihr zuge­wie­senen Mitteln abhängig, um über effek­tive Kontroll­mittel und quali­fi­ziertes Personal zu verfügen. Die Tatsache, dass bestimmte Länder wie Ungarn den Eindruck haben, dass ihre Grenzen nicht ausrei­chend geschützt werden, führt zu poli­ti­schen Inter­pre­ta­tionen und Posi­tionen, die die Wirk­sam­keit der Agentur in Frage stellen. Einige Staaten sind der Meinung, dass die poli­zei­li­chen und sicher­heits­po­li­ti­schen Maßnahmen von Frontex nicht im Einklang mit den poli­ti­schen Maßnahmen der EU stehen, geschweige denn mit denen der UN. Nicht alle Regie­rungen sehen das Migra­ti­ons­phä­nomen auf die gleiche Art und Weise, insbe­son­dere dieje­nigen mit einer kleinen Bevöl­ke­rung, wie z.B. Ungarn.

Welche Konflikte werden wahr­schein­lich den prognos­ti­zierten Anstieg der Migra­tion auslösen?

Die Zunahme der Migra­ti­ons­ströme auf regio­naler oder globaler Ebene kann unvor­her­seh­bare Auswir­kungen zusätz­lich zu den bereits bekannten und unter­suchten haben. Die einhei­mi­sche Bevöl­ke­rung der Aufnah­me­staaten kann auf unter­schied­liche Weise auf die Zunahme der auslän­di­schen Bevöl­ke­rung in ihrer Gesell­schaft reagieren. Es ist klar, dass die Inte­gra­tion in der Aufnah­me­ge­sell­schaft, wenn es eine domi­nante Kultur gibt, nicht das gleiche Ausmaß erreicht, wenn sie gemein­samer oder ähnli­cher Natur sind, als wenn sie einander gegen­über­stehen. Dies erzeugt immer soziale Brüche, unab­hängig von staat­li­chen Maßnahmen und offi­zi­eller Migrationspolitik.

Im euro­päi­schen Fall haben sich bereits als iden­titär bezeich­nete Forma­tionen und Gruppen heraus­ge­bildet, die, ohne in Ideo­logie und Reprä­sen­ta­tion homogen zu sein, gegen natio­nale und inter­na­tio­nale gesetz­ge­be­ri­sche Maßnahmen in diesem Bereich auftreten. Der neue UN-Pakt zielt darauf ab, die Distanzen zwischen den verschie­denen Kulturen und Reli­gionen zu begrenzen, um die Inter­kul­tu­ra­lität in den Gesell­schaften zu erleich­tern, aber um dies zu errei­chen, verlangt er den Verzicht auf Charak­tere, die in ihnen als grund­le­gend ange­sehen werden, und die Annahme neuer und gemein­samer Charak­tere, die darauf abzielen, alle Völker der Welt zu vereinen. Niemand ist sich darüber im Klaren, dass es bei all diesen gestal­teten Prozessen sehr schwierig ist, es allen recht zu machen, und es ist mehr als wahr­schein­lich, dass einige mehr verlieren oder gewinnen werden als andere. Kurz gesagt, es geht darum, eine Welt­ge­sell­schaft zu schaffen, die sich aus Kompo­nenten eines Konzepts des Neuen Menschen zusammensetzt.

