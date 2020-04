Eine Leserin aus Dort­mund schreibt uns:

„Ich dachte ich seh nicht richtig als ich gestern im Kauf­land war. Es gibt dort wieder einen Rama­dan­ka­lender, und ganz dick prangt ein verschlei­teres Kind vorne drauf. Die Rechte der Frau und Rechte der Kinder werden hier für eine Reli­gion mit Füssen getreten. Und niemand steht auf?“

Was unserer Leserin beson­ders störend ins Auge fiel ist, dass am Kalender ein Kind bereits verschleiert herum­tollt. Kein Kopf­tuch, sondern im Hidschāb wird das Mädchen präsen­tiert. Also bereits in einer Hard­core-Version isla­mi­scher Adjus­tie­rung.

Und das ist aus folgendem Grund bedenk­lich:

Selbst bei strengster Islamaus­le­gung ist es nicht vorge­sehen, dass Kinder sich verschleiern müssen. Diese Form der Frau­en­feind­lich­keit wird erst dann schla­gend, wen das Mädchen „zur Frau“ wird. Vorzei­tige Verhül­lungen stem­peln Mädchen demnach bereits im Kindes­alter als Sexu­al­ob­jekt ab.

Warum legen radi­kale Islam-Anhänger im Moment denn großen Wert auf die Kindes­ver­schleie­rung und warum laufen sie Sturm wenn in Schulen diese mittel­al­ter­liche Verhül­lung für Kinder verboten wird?

Die Antwort ist klar:

Hier geht es primär nicht um, wie oben erklärt, um Reli­gion, hier geht es darum „Flagge zu zeigen“ für eine Ideo­logie, die ihr Anders­sein und ihre vermeint­liche Über­le­gen­heit uns gegen­über demons­trativ zur Schau stellt. Und damit Mädchen ja nicht vom „rechten Weg“ abkommen, müssen Kinder bereits daran gewöhnt werden, sich wie streng­gläu­bige Muslims zu verhalten – nicht erst später nach Beginn der Geschlechts­reife. Und der Inte­gra­tion ist eine derar­tige Verhül­lung auch nicht gerade förder­lich.

Und wenn selbst ein Rama­dan­ka­lender für Kinder derar­tige ideo­lo­gi­sche Vorgaben zu trans­por­tieren hat, kann man nur sagen: Hier wird eine Paral­lel­ge­sell­schaft gera­dezu gezüchtet.