In einem Bericht vom 21. November wird fest­ge­stellt, dass „die reli­giös moti­vierten Angriffe paläs­ti­nen­si­scher Muslime auf Christen in Beth­lehem deut­lich zuge­nommen haben“, und es werden folgende Beispiele angeführt:

„Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde ein musli­mi­scher Mann beschul­digt, junge christ­liche Frauen in der ortho­doxen Kirche der Vorväter in Beit Sahour nahe Beth­lehem beläs­tigt zu haben. Kurz darauf wurde die Kirche von einem großen Mob paläs­ti­nen­si­scher Männer ange­griffen, die das Gebäude mit Steinen bewarfen, während die Gläu­bigen im Inneren kauerten. Mehrere Gemein­de­mit­glieder wurden bei dem Angriff verletzt.

Die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde, die für die Sicher­heit in dem Gebiet zuständig ist, unter­nahm nichts.

Im Oktober schossen Unbe­kannte auf das in christ­li­chem Besitz befind­liche Beth­lehem Hotel, nachdem ein Video in den sozialen Medien das Hotel mit einer Ausstel­lung in Verbin­dung brachte, die Papp­aus­schnitte eines David­sterns und einer Menora enthielt. …

Es gab keine Verhaf­tungen im Zusam­men­hang mit der Schießerei.

Der viel­leicht größte Schock für die Gemeinde kam im April, als der paläs­ti­nen­si­sche evan­ge­li­sche Pastor Johnny Shahwan von den Sicher­heits­kräften der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde unter dem Vorwurf der ‚Förde­rung der Norma­li­sie­rung‘ mit Israel verhaftet wurde. …

Im Januar griff eine große Gruppe maskierter Männer mit Stöcken und Eisen­stangen die christ­li­chen Brüder Daoud und Daher Nassar auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Beth­lehem an. Die paläs­ti­nen­si­schen Gerichte bemühen sich um die Beschlag­nah­mung des Hofes, der sich seit dem Osma­ni­schen Reich im Besitz der Familie befindet.“

Die Verfol­gung der paläs­ti­nen­si­schen Christen ist in der Tat ein seit langem bestehendes Problem, so Rabbi Pesach Wolicki, Direktor des Zentrums für jüdisch-christ­liche Verstän­di­gung und Zusammenarbeit:

„Diese jüngsten Angriffe auf Kirchen sind leider nichts neues. Christen werden in Beth­lehem schon seit vielen, vielen Jahren ange­griffen. Es hat Bomben­an­schläge gegeben. Es gibt fast ständig physi­sche Angriffe auf Christen. Sie finden regel­mäßig statt, seit die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde die Macht über­nommen hat.“

Kamal Tarazi, ein Christ, der 2007 aus dem von der Hamas kontrol­lierten Gaza­streifen geflohen ist, sagt: „In dem Moment, in dem sie [die Hamas] die Kontrolle [über den Gaza­streifen] über­nahmen, begannen sie, uns zu verfolgen, unsere Kirchen zu zerstören und die Christen zu zwingen, zum Islam zu konver­tieren“. Vor seiner Flucht versuchte Tarazi, sich der isla­mis­ti­schen Macht­über­nahme zu wider­setzen, und rief Muslime und Christen auf, sich gegen die Hamas zu vereinen. Daraufhin „wurde ich mehr­mals ins Gefängnis geworfen“, sagte er. „Wissen Sie, was ein Hamas-Gefängnis ist? Es ist die reine Folter.“

Zahlen bestä­tigen, dass Christen, die unter der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde (PA) leben, stän­digen Miss­hand­lungen ausge­setzt sind, die Muslime nicht erleiden. Im Jahr 1947 machten die Christen 85 % der Bevöl­ke­rung von Beth­lehem aus, einer alten christ­li­chen Hoch­burg. Im Jahr 2016 war ihr Anteil auf nur noch 16 % gesunken.

„In einer Gesell­schaft, in der arabi­sche Christen keine Stimme und keinen Schutz haben, ist es keine Über­ra­schung, dass sie das Land verlassen“, so Justus Reid Weiner, ein mit der Region vertrauter Anwalt.

„Die syste­ma­ti­sche Verfol­gung christ­li­cher Araber in den paläs­ti­nen­si­schen Gebieten wird von der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft, Menschen­rechts­ak­ti­visten, den Medien und NROs mit fast völligem Schweigen quittiert.“

Die inter­na­tio­nalen Medien berichten nie über Verfol­gungs­vor­fälle. Ein christ­li­cher Araber, der in Beth­lehem wohnt, betonte unter der Bedin­gung der Anony­mität, dass über alle oben genannten jüngsten Fälle nicht einmal inner­halb Israels selbst berichtet wurde. Dann ergänzte er:

„Dies muss gehört werden, um die jüdi­sche und die christ­liche Welt über den Zustand von Beth­lehem aufzu­klären. Ständig kommt es zu Zwischen­fällen, sei es zwischen Nach­barn oder zwischen Menschen auf der Straße oder sogar zwischen Orga­ni­sa­tionen und Kirchen. Meis­tens ist es so, dass die musli­mi­sche Gemein­schaft die Minder­heit, also die christ­liche Gemein­schaft, überfährt.“

Warum wird über die Verfol­gung von Christen in Beth­lehem und anderen von der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde kontrol­lierten Gebieten so wenig oder gar nicht berichtet? Sicher­lich nicht, weil sie weniger verfolgt werden als ihre Glau­bens­brüder in der musli­mi­schen Welt, wo der Groß­teil der welt­weiten Chris­ten­ver­fol­gung stattfindet.

„Die Angriffe von Muslimen auf Christen werden von der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft und den Medien oft igno­riert, die sich nur zu Wort melden, wenn sie einen Weg finden, Israel dafür die Schuld zu geben“, schrieb der musli­mi­sche Jour­na­list Khaled Abu Toameh.

„Eine weitere beun­ru­hi­gende Situa­tion ist, dass die Führer der christ­li­chen Gemein­schaft im West­jor­dan­land zögern, die Paläs­ti­nen­si­sche Behörde und ihre musli­mi­schen Nach­barn für die Angriffe verant­wort­lich zu machen. Sie haben Angst vor Vergel­tung und ziehen es vor, der offi­zi­ellen Linie zu folgen und Israel allein für das Elend der christ­li­chen Minder­heit verant­wort­lich zu machen.“

Open Doors, eine Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion, die die Chris­ten­ver­fol­gung beob­achtet, berichtet, dass die paläs­ti­nen­si­schen Christen unter einem „hohen“ Grad an Verfol­gung leiden:

„Dieje­nigen, die vom Islam zum Chris­tentum konver­tieren, sind jedoch der schlimmsten Chris­ten­ver­fol­gung ausge­setzt, und es ist schwierig für sie, gefahrlos bei den bestehenden Kirchen mitzu­ma­chen. Im West­jor­dan­land werden sie bedroht und unter großen Druck gesetzt, im Gaza­streifen ist ihre Situa­tion so gefähr­lich, dass sie ihren christ­li­chen Glauben in äußerster Geheim­hal­tung leben… Der Einfluss der radi­kalen isla­mi­schen Ideo­logie nimmt zu, und die histo­ri­schen Kirchen müssen in ihrem Umgang mit den Muslimen diplo­ma­tisch sein.“

Die einzig­ar­tige Situa­tion der paläs­ti­nen­si­schen Christen – die in einem poli­tisch umkämpften Gebiet leben, in dem das „öffent­liche Image“ und damit die öffent­liche Meinung alles ist – erklärt auch den Mangel an Öffent­lich­keit. Ein Bericht von Dr. Edy Cohen doku­men­tiert weitere Fälle der Verfol­gung von Christen. Sie alle ereig­neten sich kurz vor der Veröf­fent­li­chung des Berichts und keiner von ihnen wurde von den so genannten „Main­stream-Medien“ gemeldet:

25. April: „[D]ie verängs­tigten Bewohner des christ­li­chen Dorfes Jifna in der Nähe von Ramallah … wurden von musli­mi­schen Bewaff­neten ange­griffen, … nachdem eine Frau aus dem Dorf bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, dass der Sohn eines promi­nenten, der Fatah nahe­ste­henden Führers, ihre Familie ange­griffen habe. Daraufhin kamen Dutzende von bewaff­neten Fatah-Anhän­gern in das Dorf, feuerten Hunderte von Kugeln in die Luft, warfen unter Flüchen Benzin­bomben und verur­sachten schwere Schäden an öffent­li­chem Eigentum. Es war ein Wunder, dass es keine Toten oder Verletzten gab.

13. Mai: „Vandalen brachen in eine Kirche der maro­ni­ti­schen Gemeinde im Zentrum von Beth­lehem ein, entweihten sie und stahlen teure Ausrüs­tungs­ge­gen­stände der Kirche, darunter auch die Sicher­heits­ka­meras… Das ist bereits das sechste Mal, dass die maro­ni­ti­sche Kirche in Beth­lehem Opfer von Vanda­lismus und Dieb­stahl wurde, einschließ­lich eines Brand­an­schlags im Jahr 2015, der beträcht­li­chen Schaden anrich­tete und die Kirche für längere Zeit zur Schlie­ßung zwang.

16. Mai: „Die angli­ka­ni­sche Kirche im Dorf Aboud, west­lich von Ramallah, war an der Reihe. Vandalen durch­trennten den Zaun, schlugen die Fenster der Kirche ein und brachen ein. Sie entweihten sie, suchten nach wert­vollen Gegen­ständen und stahlen eine große Menge an Ausrüstung.“

Diese Angriffe, die sich im Laufe von drei Wochen ereig­neten, entspre­chen dem glei­chen Muster von Über­griffen, wie sie Christen in anderen musli­mi­schen Mehr­heits­re­gionen übli­cher­weise erleben. Während die Entwei­hung und Plün­de­rung von Kirchen weit verbreitet ist, sind es auch die Aufstände des musli­mi­schen Mobs gegen christ­liche Minder­heiten – die in der Regel als Dhimmis oder „Bürger zweiter Klasse“ unter isla­mi­scher Herr­schaft behan­delt werden, die angeb­lich dankbar sein sollten, über­haupt tole­riert zu werden. Wenn sie es wagen, für ihre Rechte einzu­treten, wie es am 25. April geschah, „forderten die Randa­lierer in [dem Dorf] Jifna die [christ­li­chen] Bewohner auf, die Dschizya zu zahlen – eine Kopf­steuer, die im Laufe der Geschichte von nicht-musli­mi­schen Minder­heiten unter isla­mi­scher Herr­schaft erhoben wurde. Die jüngsten Opfer der Dschizya waren die christ­li­chen Gemeinden im Irak und in Syrien unter der Herr­schaft von ISIS“.

Schlimmer noch, wie so oft, wenn christ­liche Minder­heiten in Ländern mit musli­mi­scher Mehr­heit ange­griffen werden: „Trotz der Hilfe­rufe der [christ­li­chen] Einwohner [in Jifna] griff die Polizei der PA während der Stunden des Chaos nicht ein. Sie hat keine Verdäch­tigen verhaftet.“ Auch bei den beiden Anschlägen auf Kirchen wurden „keine Verdäch­tigen fest­ge­nommen“.

Obwohl die paläs­ti­nen­si­schen Christen unter denselben Verfol­gungs­mus­tern leiden wie ihre Glau­bens­brüder in anderen musli­mi­schen Ländern, einschließ­lich Anschlägen auf Kirchen, Entfüh­rungen und Zwangs­kon­ver­tie­rungen, wurde über die Verfol­gung paläs­ti­nen­si­scher Christen „in den paläs­ti­nen­si­schen Medien nicht berichtet. Tatsäch­lich“, so Cohen weiter, „wurde in vielen Fällen eine voll­stän­dige Nach­rich­ten­sperre verhängt“:

„Das Einzige, was die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde inter­es­siert, ist, dass solche Vorfälle nicht an die Medien durch­si­ckern. Die Fatah übt regel­mäßig starken Druck auf die Christen aus, nicht über die Gewalt­taten und den Vanda­lismus zu berichten, unter denen sie häufig zu leiden haben, da eine solche Publi­zität dem Image der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde als einem Akteur, der in der Lage ist, das Leben und das Eigentum der christ­li­chen Minder­heit unter ihrer Herr­schaft zu schützen, schaden könnte. Noch weniger möchte die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde als radi­kale Orga­ni­sa­tion darge­stellt werden, die reli­giöse Minder­heiten verfolgt. Ein solches Bild könnte sich negativ auf die massive inter­na­tio­nale und insbe­son­dere euro­päi­sche Hilfe auswirken, die die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde erhält.“

Das Brot und Butter der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde und ihrer Unter­stützer, insbe­son­dere in den Medien, besteht darin, die Paläs­ti­nenser im Allge­meinen als Opfer unge­rechter Aggres­sion und Diskri­mi­nie­rung durch Israel darzu­stellen. Diese Darstel­lung würde in Frage gestellt, wenn die inter­na­tio­nale Gemein­schaft erfährt, dass es paläs­ti­nen­si­sche Muslime sind, die ihre paläs­ti­nen­si­schen Mitchristen verfolgen – allein aufgrund ihrer Reli­gion. Es könnte schwer sein, Mitge­fühl für ein angeb­lich unter­drücktes Volk aufzu­bringen, wenn man fest­stellt, dass es selbst die Minder­heiten in seiner Mitte unter­drückt – und das aus keinem anderen Grund als reli­giöser Bigotterie.

Weil sie so empfind­lich auf diese poten­zi­elle Schwie­rig­keit reagieren, üben Beamte der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde Druck auf die Christen vor Ort aus, damit sie solche Vorfälle nicht melden, die die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde als ein weiteres Regime im Nahen Osten entlarven könnten, das einer radi­kalen isla­mi­schen Ideo­logie anhängt“, so Cohen zum Schluss.

Einige paläs­ti­nen­si­sche Christen sind eben­falls mitschuldig. Mitri Rehab, ein paläs­ti­nen­si­scher Akade­miker und luthe­ri­scher Geist­li­cher, der in Beth­lehem lebt, besteht in seinem kürz­lich erschie­nenen Buch The Poli­tics of Perse­cu­tion („Die Politik der Verfol­gung“) darauf, dass die Verfol­gung von Christen im Nahen Osten nichts mit dem Islam und alles mit west­li­chen oder israe­li­schen Aktionen zu tun hat. In seinem Versuch, die Schuld auf alles andere zu schieben, bietet er in seinem Buch sogar einen Abschnitt über „den Klima­wandel, der seinen Tribut an der christ­li­chen Gemein­schaft fordern wird“.

Schließ­lich unter­drückt die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde nicht nur Nach­richten über die Verfol­gung von Christen, sondern sie verbreitet aktiv ein falsches Bild. Obwohl die Zahl der Christen in Beth­lehem rapide abnimmt, „ist die Tatsache, dass die Paläs­ti­nen­si­sche Auto­no­mie­be­hörde weiterhin dafür sorgt, dass es in Beth­lehem einen christ­li­chen Bürger­meister gibt, nur Augen­wi­scherei“, so Rabbi Wolicki.

„Es ist eine Show, die die Welt davon über­zeugen soll, dass Beth­lehem, der Geburtsort des Chris­ten­tums, immer noch eine christ­liche Stadt ist. Sie ist nicht christ­lich. Sie ist in jeder Hinsicht muslimisch.“

In dieser Weih­nachts­zeit ist es wichtig, sich daran zu erin­nern, dass das Chris­tentum aufgrund der andau­ernden, aber schwei­genden Verfol­gung am Ort seiner Geburt – Beth­lehem, dem Schau­platz der Geburt Christi – zu verschwinden droht. Dieses Schweigen verleiht dem Weih­nachts­lied „Stille Nacht“ eine unheil­volle Bedeu­tung. „Die Verfol­gung“, so der jüngste Bericht, „bedroht die Exis­tenz der ältesten christ­li­chen Gemein­schaft der Welt“.

Raymond Ibrahim, Autor des neuen Buches Defen­ders of the West: The Chris­tian Heroes Who Stood Against Islam („Vertei­diger des Abend­landes: Die christ­li­chen Helden, die dem Islam die Stirn boten“), ist Distin­guished Senior Fellow am Gate­stone Insti­tute, Shillman Fellow am David Horo­witz Freedom Center und Judith Rosen Friedman Fellow am Middle East Forum.

