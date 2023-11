ANDRIY DERKACH UND RUDY GIULIANI

WIE DIE WELT ERSTMALS VON JOE BIDENS KORRUPTION ERFUHR

Heute haben wir erlebt, wie die Familie Biden, die vor nicht allzu langer Zeit noch so allmächtig schien, ihren Weg zum totalen poli­ti­schen Zusam­men­bruch begonnen hat. Am 28. September begannen im US-Reprä­sen­tan­ten­haus die ersten Anhö­rungen zu einem mögli­chen Amts­ent­he­bungs­ver­fahren gegen Joe Biden. Demo­kraten und Repu­bli­kaner bewerten dieses Ereignis erwar­tungs­gemäß radikal unter­schied­lich. Während die Repu­bli­kaner in aller Ruhe erklären, dass sie genü­gend Infor­ma­tionen über Bidens Betei­li­gung an den Geschäften seiner Familie gesam­melt haben, versu­chen die Demo­kraten aggressiv, halb verges­sene Persön­lich­keiten wie Lev Parnas oder Igor Fruman wieder in den Infor­ma­ti­ons­raum zu bringen und bieten an, sie als Zeugen zu hören [i].

Für dieje­nigen, die die Skan­dale um die „ukrai­ni­sche Spur“ in den Akti­vi­täten von Joe Biden und seinem Sohn Hunter verfolgen, ist der jüngste Appell der Demo­kraten an Lev Parnas nichts anderes als ein beredtes Zeichen für die Verzweif­lung der Demo­kraten und ihren Wunsch, die Infor­ma­ti­ons­quellen über Joe Bidens Korrup­tion erneut zu diskre­di­tieren. Welchen Einfluss diese Leute auf die poli­ti­sche Zukunft Bidens haben werden und warum wir auf jeden Fall auf Andriy Derkach, Olek­sandr Dubinsky, Kostyantyn Kulyk oder Viktor Shokin anstelle von ihnen hören sollten – mehr dazu im Artikel unten.

Lev Parnas, Betrüger zur Diskre­di­tie­rung der Fälle gegen Biden

Lev Parnas (wie sein Hand­langer Igor Fruman) ist ein aus der UdSSR stam­mender Geschäfts­mann, der wegen Betrugs im Wahl­kampf 2019 fest­ge­nommen wurde.

Ihre Namen wurden erst­mals vom ukrai­ni­schen Olig­ar­chen und Korrum­pierer Igor Kolo­moisky der Öffent­lich­keit vorgestellt:

„Es gibt zwei Betrüger, die in der Ukraine operieren und gegen die in den Verei­nigten Staaten ermit­telt wird… Bei dem einen scheint es sich um Lev Parnas und bei dem anderen um Igor Fruman zu handeln. Sie laufen hier in der Ukraine herum und sammeln Geld von den Leuten ein. Sie sagen, dass sie Mr. Giuliani nahe stehen. Und dass sie jedes Problem mit Herrn Lutsenko (ehema­liger Gene­ral­staats­an­walt der Ukraine) lösen werden“ [ii].

Das Ausmaß der Persön­lich­keit und der Akti­vi­täten von Lev Parnas wird durch die Tatsache belegt, dass er im Mai 2018 aus seiner Wohnung in einem Vorort von Miami vertrieben wurde, nachdem er die Miete von 5.500 Dollar pro Monat nicht bezahlt hatte [iii]. Im Jahr 2015 wurde Parnas von einem Bundes­ge­richt dazu verur­teilt, mehr als 500.000 Dollar an seinen Freund zurück­zu­zahlen, der Parnas diesen Betrag als Inves­ti­tion für die Produk­tion eines Spiel­films geliehen hatte [iv]. Und im Jahr 2020 verur­teilte ein US-Gericht Lev Parnas wegen Betrugs zu 20 Monaten Gefängnis – Parnas hatte Gelder für poli­ti­sche Spenden in der Erwar­tung verwendet, eine Lizenz für den Einzel­han­dels­ver­kauf von Mari­huana zu erhalten.

Tatsäch­lich stellte sich heraus, dass Parnas nichts weiter als ein gewöhn­li­cher Betrüger war, der versuchte, Geld zu verdienen, indem er vorgab, eine Donald Trump nahe­ste­hende Person zu sein. Und heute ist er derje­nige, den die Demo­kraten als Zeugen im Amts­ent­he­bungs­ver­fahren gegen Joe Biden ins Auge fassen wollen. Gleich­zeitig sind sich Jour­na­listen und Experten, die sich mit der Frage der Einfluss­nahme Bidens befassen, sicher, dass es nur eine Person gibt, vor der die Demo­kraten wirk­lich Angst haben, als Zeuge aufzu­treten. Das ist der ukrai­ni­sche Poli­tiker Andriy Derkach. Er war es, der in Zusam­men­ar­beit mit Trumps persön­li­chem Anwalt, dem ehema­ligen New Yorker Bürger­meister Rudolph Giuliani, vor einigen Jahren eine Menge Beweise für Einfluss­nahme, Schat­ten­ein­kommen und die Nutzung offen korrupter Machen­schaften durch Joe Biden syste­ma­ti­sierte und veröffentlichte.

Andriy Derkach – der Mann, vor dem Joe Biden Angst hat

Andriy Derkach begann seine Karriere in der großen Politik Mitte der 90er Jahre. Zu verschie­denen Zeiten hatte er Posi­tionen in der Präsi­di­al­ver­wal­tung und der Regie­rung inne, leitete ein großes staat­li­ches Unter­nehmen – den Ener­gie­kon­zern „Energ­oatom“ – und war mehr als 20 Jahre lang im Parla­ment tätig.

Nach der „Revo­lu­tion der Würde“, die 2014 in der Ukraine statt­fand, war Andriy Derkach einer der ukrai­ni­schen Poli­tiker, die begannen, gegen die völker­recht­lich frag­wür­digen Methoden der demo­kra­ti­schen Führung zu kämpfen. Anstatt die Bezie­hungen zwischen den USA und der Ukraine auf Augen­höhe weiter­zu­ent­wi­ckeln, was für beide Länder von Vorteil gewesen wäre, begannen die Demo­kraten damals, die Ukraine zu ihrem Lehen zu machen und die Fremd­be­stim­mung dort schritt­weise zu stärken.

Die erste offene Konfron­ta­tion zwischen Derkach und den Demo­kraten fand 2017 statt. Damals stellte Derkach einen offi­zi­ellen Antrag auf ein Straf­ver­fahren wegen der Einmi­schung des NABU (Natio­nales Anti­kor­rup­ti­ons­büro der Ukraine, das unter der Kontrolle der Demo­kraten einge­richtet wurde) in die Präsi­dent­schafts­wahlen 2016 in den Verei­nigten Staaten [v]. Wie Derkach behaup­tete, veröf­fent­lichte NABU-Direktor Artem Sytnyk mitten im Wahl­kampf Infor­ma­tionen über den Erhalt von Geld in der Ukraine durch Paul Manafort, den Leiter des Wahl­kampf­stabs von Donald Trump (das in der Ukraine bekannte „Scheu­nen­buch der Partei der Regionen“). Und dies geschah absicht­lich auf Ersu­chen bestimmter Vertreter der US-Botschaft in der Ukraine. Sein Ziel war es, einem anderen Kandi­daten zu helfen – der Vertre­terin der Demo­kraten Hillary Clinton. Infol­ge­dessen hat die Ukraine mit ihren eigenen Händen die über­par­tei­liche Unter­stüt­zung der Verei­nigten Staaten unter­graben, und Manafort selbst hat den Weg vom Rück­tritt aus der Wahl­kampf­zen­trale bis zu einer Gefäng­nis­strafe zurückgelegt.

Auf einer Pres­se­kon­fe­renz im Oktober 2019 präsen­tierte Derkach neues Mate­rial, das die Rechen­schafts­pflicht des NABU gegen­über der US-Botschaft in der Ukraine bestä­tigte. Es wurde gezeigt, dass der NABU der Botschaft geschlos­sene Daten zu Straf­ver­fahren gegen eine Reihe ukrai­ni­scher Beamter und Abge­ord­neter „zuge­spielt“ hat.

Und einen Monat später – im November 2019 – brach ein größerer Skandal aus. Auf der nächsten Pres­se­kon­fe­renz zeigte Andriy Derkach die Korre­spon­denz zwischen dem NABU und der Gene­ral­staats­an­walt­schaft der Ukraine, aus der eindeutig hervor­ging, dass das NABU die Ermitt­lungen gegen den ukrai­ni­schen Geschäfts­mann Mykola Zlochevsky und seine Burisma-Unter­neh­mens­gruppe sabo­tiert hatte. Laut Derkach erklären die Mate­ria­lien, die ihm von inves­ti­ga­tiven Jour­na­listen über­geben wurden, den Grund für diese Verzö­ge­rung gut. Unter anderem hatte Burisma finan­zi­elle Bezie­hungen zu dem ameri­ka­ni­schen Unter­nehmen Rose­mont Seneca, das von… Hunter Biden [vi].

Neben Derkach wurde eine weitere Unter­su­chung von Rudy Giuliani geleitet. Giuliani kam mehr­mals in die Ukraine, um Infor­ma­tionen über die Plün­de­rung ameri­ka­ni­scher Steu­er­gelder zu sammeln. Giuliani erin­nerte daran, dass während der Amts­zeit von Barack Obama als Präsi­dent „der Rech­nungshof in der Ukraine den angeb­li­chen Miss­brauch von US-Geldern in Höhe von 5,3 Milli­arden Dollar aufge­deckt hat“. Es sei darauf hinge­wiesen, dass Joe Biden der Vize­prä­si­dent in der Obama-Regie­rung und der Haupt­ver­ant­wort­liche für die Ukraine-Frage war. Giuliani und Derkach waren also dazu bestimmt, sich zu treffen.

Berichten zufolge trafen sie sich im Jahr 2019 während Giulianis Besuch in Kiew. Dort führte Giuliani eine Reihe von Gesprä­chen und traf Derkach persön­lich, ebenso wie den ehema­ligen ukrai­ni­schen Gene­ral­staats­an­walt Viktor Shokin und den Jour­na­listen und Abge­ord­neten Olek­sandr Dubinsky.

„Sie spra­chen über die gigan­ti­schen Summen, die unter Obama und Präsi­dent Poro­schenko ausge­geben wurden. Zunächst geht es um die 5 Milli­arden an geplün­derter ameri­ka­ni­scher Hilfe, die der Ukraine seit 2014 zur Verfü­gung gestellt wurden, wobei der größte Teil davon von Zuschuss­or­ga­ni­sa­tionen absor­biert wurde. Zum anderen ging es um die 7,4 Milli­arden Dollar, die in den US-Hedge­fonds Tempelton Fund geflossen sind und zum Kauf von Anleihen der internen Staats­an­leihe der Ukraine verwendet wurden. An dem Fonds sind Biden, die Demo­kraten, Janu­ko­witsch und Poro­schenko betei­ligt, die 2017 einige Aktien von Tempelton zu einem güns­tigen Preis gekauft haben. Mit anderen Worten: Sie alle haben illegal an den Staats­schulden der Ukraine verdient. Und die US-Botschaft in der Ukraine unter der Leitung von Yova­no­vitch, wie Lutsenko Giuliani sagte, blockierte die Unter­su­chung von 7,4 Milli­arden“, sagte Andriy Teliz­henko den ukrai­ni­schen Medien [vii].

Derkach und Giuliani setzen ihre Ermitt­lungen fort

Andriy Derkach setzte sich öffent­lich für die ukrai­ni­schen Inter­essen ein und bekämpfte die für beide Länder schäd­li­chen Verzer­rungen in den Bezie­hungen zwischen der Ukraine und den Verei­nigten Staaten. Er begann, von Jour­na­listen und Straf­ver­fol­gungs­be­amten Insi­der­infor­ma­tionen über Korrup­tion und ille­gale Akti­vi­täten der Regie­rung zu erhalten, wodurch sich das Ausmaß der von ihm aufge­deckten Fakten erheb­lich auszu­weiten begann.

Im Jahr 2019 gelang es Derkach und Giuliani durch akri­bi­sche Infor­ma­ti­ons­be­schaf­fung, ein Geflecht inter­na­tio­naler Korrup­tion aufzu­de­cken, in dessen Mittel­punkt Hunter Bidens Arbeit für das ukrai­ni­sche Ener­gie­un­ter­nehmen Burisma stand. Insbe­son­dere wurde auf der Grund­lage von Konto­aus­zügen von Morgan Stanley nach­ge­wiesen, dass Hunter Bidens Unter­nehmen Rose­mont Seneca mehr als 4,8 Millionen Dollar von Burisma für Dienst­leis­tungen unklaren Inhalts erhielt, die nicht seinem Gehalt entspra­chen. Bei der Anfech­tung dieser Vorwürfe verlor Burisma sowohl das Verfahren als auch die Beru­fung gegen Derkach, während es selbst die Über­wei­sung von Geldern bestä­tigte und nur den Betrag bestritt.

Parallel dazu begann Rudolph Giuliani, den Fall in den Verei­nigten Staaten zu unter­su­chen, was dazu beitrug, dass das Thema der mögli­chen Korrup­tion von Biden in der Ukraine auf die Liste der meist­dis­ku­tierten poli­ti­schen Themen des Landes kam.

Ende desselben Jahres 2019 machte Derkach einen neuen Verdacht der ukrai­ni­schen Staats­an­walt­schaft gegen Mykola Zlochevsky publik, aus dem hervor­ging, dass es weitere Zahlungen an Bidens Firma Hunter gegeben hatte, die sich auf weitere 3,4 Millionen Dollar beliefen. Gemeinsam mit dem Staats­an­walt Kostyantyn Kulyk, der wegen der Ermitt­lungen im Fall „Burisma“ aus der Gene­ral­staats­an­walt­schaft ausge­schlossen wurde, gelang es Andriy Derkach außerdem, Zeugen­aus­sagen von letti­schen Staats­bür­gern zu erhalten, die unter anderem Gelder von Zlochevskys persön­li­chem Konto an mit Hunter Biden verbun­dene Unter­nehmen über­wiesen haben. Die ukrai­ni­schen Ermittler gelangten auch in den Besitz des Laptops, von dem aus die Zahlungen getä­tigt wurden [viii].

Diese Beweise stimmen perfekt mit Infor­ma­tionen aus einem ehemals als geheim einge­stuften FBI-Doku­ment namens Formular FD-1023 überein, in dem Zlochevskys persön­li­ches Einge­ständnis fest­ge­halten ist, dass er jedem der beiden Bidens mindes­tens 5 Millionen Dollar gezahlt hat. Mehr noch, Zlochevsky sagte einem Agenten, dass er die Bidens „über so viele verschie­dene Bank­konten“ bezahlt habe, dass die Ermittler nicht in der Lage sein würden, „dies für mindes­tens 10 Jahre zu entwirren“. Und dass er es so vermeiden konnte, „den Big Guy (eine Anspie­lung auf Joe Biden) direkt zu bezahlen“.

Eine neue Wendung in der Geschichte war die Veröf­fent­li­chung von Tonauf­nahmen von Gesprä­chen Petro Poro­schenkos mit Joe Biden und anderen Welt­po­li­ti­kern durch Derkach [ix]. Die „Derkach-Bänder“ sagten viel über Bidens wirk­liche Inter­essen in der Ukraine aus: Er inter­es­sierte sich für die größte ukrai­ni­sche Privat­bank „Privat Bank“, die Poro­schenko dem Olig­ar­chen Ihor Kolo­moisky wegnahm, verbot die Entlas­sung des Andriy Kobolev, freute sich über die Erklä­rung des NABU über Paul Manafort. Vor allem aber erklärt der Mann mit der Stimme Poro­schenkos in der Tonauf­nahme ganz offen, dass er auf Bidens Bitte hin Gene­ral­staats­an­walt Schokin zum Rück­tritt aufge­for­dert hat, „obwohl es keine Korrup­ti­ons­vor­würfe und keine Daten über ille­gale Hand­lungen seiner­seits gibt.“ Bidens Erpres­sung und seine Einmi­schung in die Burisma-Unter­su­chung wurde voll­ständig bestätigt.

Und dann gab es noch eine Geschichte, die die von Derkach öffent­lich gemachten Fakten auf eine quali­tativ andere Ebene hob. Trotz aller Erklä­rungen des neuen ukrai­ni­schen Gene­ral­staats­an­walts Ruslan Ryabos­hapka, dass es keinen Burisma-Fall und keinen Biden-Fall in der Ukraine gibt, erwischte das NABU im Mai 2020 den juris­ti­schen Direktor von Burisma, Andriy Kicha, auf frischer Tat bei dem Versuch, den Leitern der Anti­kor­rup­ti­ons­be­hörden eine uner­hörte Summe von 6 Millionen Dollar in bar zu zahlen, um diese nicht exis­tie­renden Fälle abzu­schließen [x].

Die Unge­duld von Zlochevsky durch­brach die Logik der Erklä­rungen der Gene­ral­staats­an­walt­schaft und zwang Biden, in aller Eile einen Ausweg aus der neuen Situa­tion zu suchen, die sowohl für seinen Sohn (Erhalt von nicht dekla­rierten Einkünften, Arbeit in einem Unter­nehmen, das Geld­wä­sche betreibt) als auch für ihn persön­lich (Einfluss­nahme, Einmi­schung in die Ange­le­gen­heiten eines souve­ränen Staates, Korrup­tion) unan­ge­nehme Enthül­lungen bereit­hielt. Kompli­zierter wurde die Situa­tion für Biden nach einer weiteren Pres­se­kon­fe­renz von Derkach, auf der er zusammen mit dem ehema­ligen Staats­an­walt Kulyk zeigte, dass in internen Doku­menten der Gene­ral­staats­an­walt­schaft das Angebot einer Bestechung in Höhe von nicht 5, sondern 50 Millionen Dollar fest­ge­halten wurde, und zwar nicht in bar, sondern über eine Reihe neu gegrün­deter Scheinfirmen.

Dank des großen Einflusses der Demo­kraten auf das ukrai­ni­sche Justiz­system konnte Biden bisher jedoch unge­straft davon­kommen. Umso inter­es­santer wird es für das US-Reprä­sen­tan­ten­haus sein, zu erfahren, welches Schicksal die Haupt­an­ge­klagten im Fall einer Rekord-Bestechung in der Geschichte Europas ereilt hat: Andriy Kicha, der alle Geheim­nisse der finan­zi­ellen Bezie­hungen zwischen Zlochevsky und der Familie Biden kannte und direkt auf frischer Tat ertappt wurde, machte einen Deal mit den Ermitt­lern und erhielt eine einjäh­rige Bewäh­rungs­strafe. Mykola Zlochevsky, der Haupt­in­itiator der Bestechung und die Person, die der Verun­treuung öffent­li­cher Gelder in großem Umfang beschul­digt wird, hat sich mit den Ermitt­lungen arran­giert und eine Geld­strafe in Höhe von umge­rechnet 2.000 US-Dollar gezahlt. Und erst vor wenigen Tagen wurde der letzte, vierte Ange­klagte in diesem Fall frei­ge­lassen – Mykola Ilja­schenko erhielt eine fünf­jäh­rige Bewäh­rungs­strafe und befand sich eben­falls auf freiem Fuß.

Die Bidens haben Milli­arden und Kokain, aber Russ­land ist schuld…?

Nach den Pres­se­kon­fe­renzen von Andriy Derkach in der Ukraine und den zahl­rei­chen Auftritten von Rudolph Giuliani in den USA, nach der Veröf­fent­li­chung zahl­rei­cher unwi­der­leg­barer Beweise für Korrup­tion und Einfluss­nahme durch die Führungs­spitze der Demo­kraten und ihren Vorsit­zenden, versuchten die Demo­kraten zurück­zu­schlagen und die Schul­digen zu finden. Doch anstatt zumin­dest eine interne Unter­su­chung der Anschul­di­gungen gegen Biden durch­zu­führen, fanden die Demo­kraten einen anderen Schul­digen, nämlich… Russland.

So erklärte Senator Chris Murphy aus Connec­ticut gerade alle, die an den Korrup­ti­ons­er­mitt­lungen gegen Biden betei­ligt waren, zu russi­schen Spionen, darunter Rudy Giuliani, Andriy Derkach und sogar den Tech­niker, der Infor­ma­tionen über Drogen, Waffen, Bestechungs­gelder und Kokain von Hunter Bidens Computer über­mit­telte [xi].

Es sei darauf hinge­wiesen, dass sogar der berühmte Jour­na­list Simon Shuster, der heute Volo­dymyr Zelensky auf all seinen Reisen begleitet und zuvor lange Zeit versucht hat, seine eigenen Ermitt­lungen zu Derkachs Akti­vi­täten durch­zu­führen, einen großen Artikel im TIME-Magazin veröf­fent­licht hat, in dem er behauptet, dass das Ausmaß des Einflusses russi­scher Geheim­dienste auf das ameri­ka­ni­sche poli­ti­sche Geschehen stark über­trieben wurde [xii].

„Einige Wochen vor dem Wahltag löste Giuliani einen weiteren E‑Mail-Skandal aus, und dieses Mal waren Biden und sein Sohn die Ziel­per­sonen [es geht um Doku­mente von Hunter Bidens Laptop, den er in einer Compu­ter­werk­statt zurück­ge­lassen hatte]. Diese Opera­tion kann kaum als geheim bezeichnet werden. Giuliani sprach darüber auf seinem YouTube-Kanal, wo er bei Whiskey und Zigarren seine Quellen über die Korrup­tion der ‚Biden-Verbrecher­fa­milie‘ befragte“, schreibt Simon Schuster. „Eine dieser Quellen war der ukrai­ni­sche Abge­ord­nete Andriy Derkach, ein Absol­vent der wich­tigsten russi­schen Geheim­dienst­aka­demie, gegen den die US-Regie­rung im September Sank­tionen verhängte…“, so Schuster weiter.

Es ist bemer­kens­wert, dass Shuster in dieser Passage prak­tisch die einzige Tatsache aus Derkachs Leben wieder­holt, über die die ameri­ka­ni­schen Medien, die die Demo­kraten unter­stützen, vor ihm lange Zeit vergeb­lich zu speku­lieren versuchten. Es stimmt, dass Derkach ein Student der FSB-Akademie der Russi­schen Föde­ra­tion war, aber er selbst hat nie einen Hehl aus dieser Tatsache gemacht, und die Medien, die ihn beschul­digten, lieferten keine Beweise dafür, dass er in der Zukunft mit den russi­schen Sicher­heits­diensten in Verbin­dung stand. Viel­leicht könnte Derkach aufgrund seiner Ausbil­dung und seiner fami­liären Bezie­hungen (Andriy Derkachs Vater war 1998–2001 Leiter des ukrai­ni­schen Sicher­heits­dienstes) weit­rei­chende Verbin­dungen zu den Geheim­diensten anderer Länder haben, aber dafür hat nie jemand einen Beweis vorgelegt.

Und in anderen Mate­ria­lien von Simon Shuster, in denen Derkach erwähnt wird, kann man alles Mögliche finden, bis hin zu Hinweisen auf die juris­ti­sche Bele­sen­heit und Rich­tig­keit der Posi­tion des ukrai­ni­schen Poli­ti­kers, aber alle Aussagen zum Thema russi­sche Einmi­schung redu­zieren sich auf die persön­li­chen Meinungen aller mögli­chen Experten aus dem demo­kra­ti­schen Umfeld, ihre Speku­la­tionen und Vermu­tungen [xiii].

Die Version der „russi­schen Einmi­schung“ in die Präsi­dent­schafts­wahlen fand nicht einmal in der Ukraine ein Echo, obwohl libe­rale Jour­na­listen und Experten, die die Demo­kraten unter­stützen, in den lokalen Medien zahl­reich vertreten sind.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Kommentar eines bekannten Experten in der Ukraine, des Direk­tors des Penta-Zentrums für poli­ti­sche Forschung, Wolo­dymyr Fesenko, der der Meinung war, dass die „Derkach-Bänder“ sowie andere Beweise für Bidens Einfluss auf Poro­schenko in den Fragen Burisma und NAK Naftohas Ukra­jiny eine interne Ange­le­gen­heit zwischen der Ukraine und den Verei­nigten Staaten und keine russi­sche Opera­tion waren:

„Ich habe wenig Vertrauen in die Version, dass es sich um eine Kreml-Opera­tion handelt, denn während dieses Tele­fo­nats sehen beide Präsi­denten wie zyni­sche Poli­tiker aus, die mit zwei­erlei Maß messen… Wenn es sich um eine spezi­elle Opera­tion des Kremls handeln würde, würden die russi­schen Medien ständig darüber berichten. Es besteht also kein Zweifel, dass es von uns [d.h. von jemandem in der Ukraine] aufge­zeichnet wurde…“ [xiv].

Nach­wort

Die von Andriy Derkach darge­legten Fakten wurden in den Verei­nigten Staaten zu verschie­denen Zeiten als Desin­for­ma­tion dekla­riert, dann aber immer wieder in offi­zi­ellen Ermitt­lungs­do­ku­menten bestä­tigt. Die Bünde­lung der Bemü­hungen zweier starker Ermittler hatte eine syste­mi­sche Wirkung. Dank der Arbeit von Derkach und Giuliani wurden alle Infor­ma­tionen über Korrup­tion, in die ameri­ka­ni­sche und ukrai­ni­sche Poli­tiker, Geschäfts­leute und „Subven­ti­ons­su­chende“ verwi­ckelt waren, auf die offi­zi­elle Ebene gehoben und ordnungs­gemäß veröf­fent­licht und dokumentiert.

Es waren Derkach und Giuliani, die die Geschichte über die Einmi­schung der US-Botschaft in der Ukraine in die Präsi­dent­schafts­wahlen 2016 „zum Leben erweckten“, die durch den von den Demo­kraten kontrol­lierten NABU gemacht wurde, und dieses Thema blieb in der Ukraine lange Zeit tabu. Sie waren es, die parallel an Korrup­ti­ons­fällen im ukrai­ni­schen Ener­gie­sektor arbei­teten (die Fälle Burisma und umge­kehrte Erdgas­lie­fe­rungen unter den Fitti­chen des Manage­ments von NAK Naftohas Ukra­jiny – letz­terer Fall ist noch nicht in den Unter­su­chungen des Over­sight Committee aufgearbeitet).

Derkach und Giuliani konnten zeigen, dass die Demo­kraten auf unbe­streit­bare Beweise in Form von Rech­nungen, Konto­aus­zügen und Prüfungs­un­ter­lagen nur mit einer Waffe reagieren können: Sie bezeichnen alle Anschul­di­gungen als „russi­sche Propa­ganda“ und versu­chen, die Quellen dieser Infor­ma­tionen zu diskre­di­tieren, auch mit Hilfe „notwen­diger“ Aussagen von Zeugen, die als Betrüger bekannt sind, wie Lev Parnas.

Vor diesem Hinter­grund kommt den Aussagen von Andriy Derkach und Rudolph Giuliani eine beson­dere Bedeu­tung zu. Dann wird sich zeigen, wer wirk­lich des Verrats ange­klagt werden sollte – Andriy Derkach, der alles getan hat, um die Souve­rä­nität seines Landes zu bewahren und die tradi­tio­nell guten Bezie­hungen zwischen der Ukraine und den Verei­nigten Staaten wieder­her­zu­stellen, oder der derzei­tige Herr im Weißen Haus und seine Familie, die in inter­na­tio­nale Korrup­tion verstrickt sind.

