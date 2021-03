Unter dem Hashtag #harter­Lock­down­Jetzt formiert sich derzeit in den sozialen Medien der harte Kern der Corona-Jünger, also jener Bürger, die pani­sche Angst vor gefähr­li­chen Corona-Muta­tionen haben und ihre Frei­heiten so rasch wie möglich zum Eigen­schutz abgeben möchten. Der skur­rile Haufen an Impf­be­fü­wor­tern, Pharma- und Medi­zingläu­bigen sowie teil­weise auch Gewalt­be­für­wor­tern will nun sogar eine eigene Demons­tra­tion FÜR einen harten Lock­down in Deutsch­land abhalten. Denn es gelte die „NoCovid-Stra­tegie“ radikal und ohne Rück­sicht umzusetzen.

Kinder für die Corona-Propaganda

Und auch hier bedient man sich der Kinder, um für die perfide Corona-Politik Propa­ganda zu betreiben. Während man einer­seits Kinder als poten­ti­elle Todes­bringer, weil Viren­über­träger, dämo­ni­siert, wird ande­rer­seits unter dem Hashtag #harter­Lock­down­Jetzt das Bild eines Kindes tausend­fach geteilt, welches ein selbst­ge­maltes Plakat mit den Worten „macht bitte einen echten lock­down #harter­Lock­down­Jetzt“ in die Kamera der Mutter hält. Diese betont wiederum, das Kind hätte auf eigenen Wunsch an der Aktion mitge­wirkt und seine eigene Meinung repräsentiert.

Demo FÜR harten Lockdown

Und an Ironie kaum zu über­bieten, hat nun eine junge Sozi­al­de­mo­kratin auf Twitter sogar ange­kün­digt, eine eigene Demons­tra­tion FÜR einen harten Lockdwon in Deutsch­land ange­meldet zu haben:

Diese soll am 10. April um 13 Uhr in Düssel­dorf statt­finden. Ob es dort zu einem „Super-Spreader-Event“ kommen wird, wie man uns seit Wochen von den Corona-Demons­tra­tionen einreden möchte? Natür­lich nicht, denn es werden immerhin strengste Hygie­ne­vor­schriften und Abstands­re­geln einge­halten, wie die Dame weiter betont: