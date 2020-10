Von unserem Korre­spon­denten in der Bretagne/Breizh

Das Bundesamt für Verfas­sungs­schutz (BfV) ist ein bundes­weit tätiger deut­scher Nach­rich­ten­dienst, dessen Haupt­auf­gabe in der Über­wa­chung verfas­sungs­wid­riger Hand­lungen besteht. Jedes der sech­zehn deut­schen Bundes­länder hat zudem ein eigenes Verfas­sungs­schutzamt, das ihm unter­stellt ist. Natio­na­lis­ti­sche Struk­turen, sowohl poli­ti­sche wie auch intel­lek­tu­elle, sind dem Druck und den Angriffen dieser Orga­ni­sa­tion ausge­setzt.

Verfol­gung der AfD

So steht die deutsch-patrio­ti­sche poli­ti­sche Partei Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) unter dem Druck des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz.

So wird 2019 der natio­nale Flügel der AfD vom Verfas­sungs­schutz ebenso wie die Jugend­or­ga­ni­sa­tion der Jungen Alter­na­tive (JA) vom Verfas­sungs­schutz als „Verdachts­fälle“ einge­stuft.

Anfang 2020 stellte sich heraus, dass die Orga­ni­sa­tion in jüngster Zeit drei AfD-Führer mit geheim­dienst­li­chen Methoden ausspio­niert hatte: den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, den bran­den­bur­gi­schen AfD-Chef Andreas Kalbitz und den sachsen-anhal­ti­ni­schen Land­tags­ab­ge­ord­neten Hans-Thomas Till­schneider. Alle drei sind Mitglieder des natio­na­lis­ti­schen Flügels der Partei. In der Presse des Systems wird sogar ange­kün­digt, dass in Zukunft auch andere Poli­tiker, die diesem Flügel ange­hören, über­wacht werden sollen.

Beamte des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz sowie der Verfas­sungs­schutz­be­hörden der betrof­fenen Bundes­länder [d.h. Thüringen, Bran­den­burg, Sachsen-Anhalt] sammelten Mate­rial gegen die drei Betrof­fenen im Zusam­men­hang mit ihren außer­par­la­men­ta­ri­schen Akti­vi­täten und stellten eine Akte zusammen. Unter anderem werden auch private und intime Tele­fon­ge­spräche dieser Personen sowie ihre E‑Mails archi­viert.

Der natio­na­lis­ti­sche Flügel der AfD wurde im März 2020 vom Verfas­sungs­schutz unter Beob­ach­tung gestellt. Die Agentur hält Björn Höcke (Thüringen) und Andreas Kalbitz (Bran­den­burg) für „rechts­ex­trem“. Die Behörden schätzen, dass dieser Flügel 7.000 Mitglieder hat. Unter diesem Druck forderte die AfD-Führung die Selbst­auf­lö­sung ihres natio­na­lis­ti­schen Flügels und setzte diese auch durch.

Mitte Mai 2020 schloss die AfD-Bundes­füh­rung den Vorsit­zenden der bran­den­bur­gi­schen AfD und Leiter der bran­den­bur­gi­schen AfD-Wahl­ver­tre­ter­gruppe Andreas Kalbitz, der hinter Björn Höcke als die Nummer 2 des selbst­auf­ge­lösten natio­na­lis­ti­schen Flügels der AfD gelten kann, mit 7 gegen 5 Stimmen aus der Partei aus, weil er es versäumt hätte, seine während seiner Jugend erfolgte Mitglied­schaft bei der radikal-natio­na­lis­ti­schen Orga­ni­sa­tion „Heimat­treue Deut­sche Jugend“ (HDJ) und seine Mitglied­schaft zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 in der patrio­ti­schen poli­ti­schen Partei „Die Repu­bli­kaner“ zu erklären. Kalbitz hatte in einem fünf­sei­tigen Doku­ment, das auf Druck der Partei­füh­rung erstellt worden war, erklärt, dass er seiner­zeit mögli­cher­weise eine Kund­ge­bung der HDJ besucht habe, die inzwi­schen auf die Unver­ein­bar­keits­liste der AfD gesetzt worden war. Nach einem Bericht des Verfas­sungs­schutzes taucht in der Akte der HDJ eine Ange­le­gen­heit im Zusam­men­hang mit der „Familie Andreas Kalbitz“ auf.

Im Mai 2020 verglich AfD-Ko-Chef Tino Chru­palla den Verfas­sungs­schutz mit der Stasi, der poli­ti­schen Polizei der ehema­ligen kommu­nis­ti­schen DDR.

Im Juni 2020 wird die bran­den­bur­gi­sche AfD zum Beob­ach­tungs­ge­gen­stand des Verfas­sungs­schutzes, nachdem eine einge­hende Prüfung zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Voraus­set­zungen für den Erlass dieser Maßnahme erfüllt sind. Der Verfas­sungs­schutz kann nun den „Rechts­ex­tre­mismus“ der bran­den­bur­gi­schen AfD durch Abhör- oder Spio­na­ge­ak­tionen bestä­tigen.

Ende August 2020 bestä­tigte der Chef des Bundes­amtes für Verfas­sungs­schutz, Thomas Halden­wang, offi­ziell, dass der ehema­lige Leiter der Volks­ver­tre­tung der AfD im Bran­den­burger Landtag, Andreas Kalbitz, auf einer Mitglie­der­liste der inzwi­schen verbo­tenen radi­kalen Orga­ni­sa­tion „Heimat­treue Deut­sche Jugend“ (HDJ) stehe.

Verfol­gung gegen das IfS

In der Zeit­schrift Sezes­sion – Ausgabe 97 – vom August 2020 pran­gert der Schrift­steller Götz Kubit­schek (vgl. unser-mitteleuropa.com/interview-mit-goetz-kubitschek/) die Angriffe auf das Institut für Staats­po­litik, einen Think Tank der Neuen Rechten in Schnell­roda, Sachsen-Anhalt, an, der vom Verfas­sungs­schutz als Verdachts­fall einge­stuft wurde und unter Beob­ach­tung steht:

„Bei der Vorstel­lung des Berichts des Verfas­sungs­schutzes für das Jahr 2019 erwähnte der Präsi­dent dieser Behörde, Thomas Halden­wang, Anfang Juli unter anderem das Institut (und damit uns, die Verant­wort­li­chen) als einen Super­ver­breiter von Hass und Gewalt.“

„Der Begriff Super-Diffusor stammt aus der Viro­logie und bezieht sich im Zusam­men­hang mit Epide­mien auf infi­zierte Menschen, die eine unge­wöhn­lich hohe Anzahl von Orga­nismen mit patho­genen oder viralen Erre­gern konta­mi­nieren.“

Thomas Halden­wang stellt daher dieje­nigen, die anders denken, als Verbreiter einer Krank­heit und als Indi­vi­duen dar, vor denen der soziale Körper geschützt werden müsse.

Umpo­lung des BfV

Die ursprüng­liche Funk­tion des BfV zur Über­wa­chung verfas­sungs­wid­riger Hand­lungen wird dadurch ein eine völlig neue Rich­tung gelenkt. Das BfV wird zu einer Agentur, welche die Parteien des bestehenden poli­ti­schen Systems vor der Konkur­renz von poli­ti­schen Forma­tionen schützen soll, die andere als die vom System vertre­tenen Ideen vertreten.

Dieser Beitrag erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Breizh-Info.