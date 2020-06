Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und genau so sieht scheinbar auch die Zukunft Europas aus: Die Staats­ge­walt kapi­tu­liert vor den gewalt­be­reiten Forde­rungen von Migranten und Minder­heiten. Nachdem nun das Nieder­knien vor Schwarzen (als Akt der Unter­wür­fig­keit und Selbst­gei­ße­lung ob des „latenten weißen Rassismus“) scheinbar nicht nur in den USA unter Poli­zisten, Poli­ti­kern und linken Zeit­ge­nossen Schule macht, sondern gemeinsam mit den Rassen­un­ruhen und Denk­mal­schän­dungen auch nach Europa über­schwappt, ist Deutsch­land erneut an vorderster Front wenn es darum geht, Schuld zu bekennen.

Polizei kniet vor Schwarzen, aber verprü­gelt Rentner und Frauen

Jenes Foto, welches derzeit in den Sozialen Medien für reich­lich Diskus­sionen sorgt, zeigt drei deut­sche Poli­zei­be­amte bei einer links­ra­di­kalen Black-Lives-Matter-Demons­tra­tion. Doch anstatt dass sich die Beamten darauf konzen­trieren den Chaoten Einhalt zu gebieten, knien diese bedächtig vor einem Schwarzen, scheinbar als Akt der Soli­da­rität mit den Protes­tie­renden. Der schwarze Mann blickt dabei etwas verächt­lich in Rich­tung der weißen Poli­zisten. Auf seinem T‑Shirt ist zu lesen „No Justice – No Peace“, samt einer geballten Faust. Die Ansage ist somit klar.

Ähnli­ches Szenen gab es übri­gens auch kürz­lich aus Schweden, wo hyste­risch weinende Poli­zis­tinnen unter dem Jubel dutzender Migranten auf die Knie gingen und sich so mit den Demons­tranten „verschwes­terten“.

Was sich wohl die vielen Polizei-Prügel­opfer im Zuge der Anti-Corona-Proteste, darunter Frauen und Rentner, beim Anblick der Beamten denken müssen? Eines dürfte jeden­falls klar sein: Auf die Staats­ge­walt und ihre Vertreter ist offen­sicht­lich kein Verlass mehr. Zumin­dest wenn man ein weißer Euro­päer ist.