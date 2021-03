Ein neuer polni­scher Tunnel, der die Inseln Usedom (poln. Uznam) und Wollin (poln. Wolin) verbinden soll, wird höchst­wahr­schein­lich den Verkehr und die Zahl der Touristen in der polni­schen Region West­pom­mern erhöhen; die umlie­genden deut­schen Touris­mus­orte fürchten hingegen die mögli­chen Auswir­kungen des Mega­pro­jekts auf ihre eigenen Einnahmequellen.

Der polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki betonte beim Baube­ginn des Mega­pro­jekts: „Es ist unser Traum, eine starke Küsten­re­gion zu haben, die nicht nur ein Fenster zur Welt ist, sondern auch Polen inte­griert und unsere Entwick­lungs­fä­hig­keit stärkt.“

Das neue Tunnel-Mega­pro­jekt unter dem Fluss Swine (poln. Świna) soll eine neue schnelle Kommu­ni­ka­ti­ons­ver­bin­dung in der Region zwischen den Inseln Usedom und Wollin schaffen, auf denen sich die Stadt Swine­münde (poln. Świn­ou­jście) befindet. Bisher mussten die Menschen eine Fähre benutzen, um den Fluss zu über­queren. Ab 2023 soll ein 1,8 Kilo­meter langer Tunnel es Autos ermög­li­chen, direkt auf die andere Insel zu fahren. Die folgende Visua­li­sie­rung zeigt, wie der Tunnel von einer riesigen Bohr­ma­schine gebohrt werden wird.

Experten prognos­ti­zieren, dass die Zahl der Touristen und der gesamte Verkehr in der Region zunehmen werden. Vor allem Lkw-Fahrer könnten die neue Route nutzen, was die Stra­ßen­si­tua­tion in der Region mögli­cher­weise verschlech­tert. Schon jetzt gibt es während der Feri­en­zeit Probleme mit dem Verkehr in Swinemünde.

Die deut­schen Touris­ten­orte fürchten sich jedoch am meisten vor dem neuen Infra­struk­tur­pro­jekt. Das deut­sche Portal Moin.de berichtet, dass deut­sche Touristen in Zukunft Bade­orte in Polen bevor­zugen könnten, da diese viel güns­tiger sind als die auf der deut­schen Seite.

Durch den Tunnel würde zudem die Warte­zeit auf die Fähren entfallen. Nach Fertig­stel­lung des Projekts wird der Tunnel das längste derar­tige Objekt in Polen sein.

Quelle: Forsal.pl