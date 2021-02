Der Covid-Propa­gan­da­front in Deutsch­land läuft aus dem Ruder. Wie Die Welt in einem langen Artikel enthüllt, hätte das deut­sche Innen­mi­nis­te­rium Wissen­schaftler beauf­tragt, alar­mie­rende Sterb­lich­keits­pro­gnosen zu erstellen (bis zu 1 Million Todes­fälle), um „präven­tive und repres­sive Maßnahmen“ zu rechtfertigen.

Die Seite Polémia verbrei­tete mit feiner Häme diesen aufschluss­rei­chen Artikel über die Mani­pu­la­tionen der deut­schen Regie­rung prompt auch im fran­zö­sisch­spra­chigen Ausland (wir bringen eine Rückübersetzung):

Diese „geheimen“ Hoch­rech­nungen wurden vom Minis­te­rium beque­m­er­weise direkt an die Presse weiter­ge­geben, um die Bevöl­ke­rung zu erschre­cken. Die Enthül­lung des Skan­dals könnte die deut­sche Gesund­heits­po­litik ins Wanken bringen und dazu führen, dass viele Lock­down-Einschrän­kungen spätes­tens vor Ostern (und nicht „frühes­tens nach Ostern“) aufge­hoben werden. Für viele Beob­achter ist diese Enthül­lung auf die wach­sende Revolte des deut­schen Mittel­standes zurückzuführen.

Das Innen­mi­nis­te­rium hat Wissen­schaftler benutzt, um die Maßnahmen in Bezug auf Covid-19 zu rechtfertigen.

Nach einem ausführ­li­chen E‑Mail-Austausch in der Sonn­tags­aus­gabe der „Welt“ hat die Regie­rung von Innen­mi­nister Seehofer die Forscher in die erste Brenn­phase der Pandemie einbe­zogen. Daraufhin lieferten sie Ergeb­nisse, die in ein drama­ti­sches „Geheim­do­ku­ment“ des Minis­te­riums einfließen sollten.

Während der ersten Welle der Pandemie im März 2020 hat das Bundes­in­nen­mi­nis­te­rium mehrere Forschungs­in­sti­tute und Univer­si­täten für poli­ti­sche Zwecke einge­bunden. Sie beauf­tragte Forscher des Robert-Koch-Insti­tuts und anderer Insti­tu­tionen mit der Entwick­lung eines mathe­ma­ti­schen Modells, auf dessen Grund­lage die Regie­rung von Innen­mi­nister Horst Seehofer (CSU) harte Corona-Maßnahmen recht­fer­tigen wollte.

Das geht aus einem inten­siven, mehr als 200 Seiten umfas­senden elek­tro­ni­schen Brief­wechsel zwischen der Leitung des Innen­mi­nis­te­riums und den Wissen­schaft­lern hervor, der der Sonn­tags­aus­gabe der „Welt“ vorliegt. Einer Gruppe von Anwälten gelang es nach einem mehr­mo­na­tigen Rechts­streit, diese Korre­spon­denz vom Robert-Koch-Institut zu erhalten.

In einem E‑Mail-Austausch bat Staats­se­kretär Markus Kerber beispiels­weise den Wissen­schaftler, mit dem er sprach, ein Modell zu entwi­ckeln, auf dessen Grund­lage „präven­tive und repres­sive Maßnahmen“ geplant werden könnten.

Laut dieser Korre­spon­denz entwi­ckelten die Wissen­schaftler in nur vier Tagen in enger Abstim­mung mit dem Minis­te­rium den Inhalt eines als „geheim“ dekla­rierten Doku­ments, das in den folgenden Tagen über verschie­dene Medien verbreitet wurde.

Das Doku­ment präsen­tierte die Ergeb­nisse eines „Worst-Case-Szena­rios“, wonach bei einem Fort­be­stand des gesell­schaft­li­chen Lebens in Deutsch­land wie vor der Pandemie mehr als eine Million Menschen sterben würden.

Quelle: MPI