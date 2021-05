Die Labore selbst räumen ein, dass die Impfung die Über­tra­gung des Virus nicht verhin­dert, sondern nur vor den schweren Formen von Covid-19 schützt.

Die fran­zö­si­sche Regie­rung hat unlängst die Aufhe­bung der Lock­down-Bedin­gungen und der Ausgangs­sperre im Falle eines geimpften Acht­zig­jäh­rigen mit dem Argu­ment der „parti­ellen Wirk­sam­keit“ des Impf­stoffs abge­lehnt, einer „Wirk­sam­keit, die mit der Ankunft neuer Vari­anten beson­ders anfällig dafür geworden ist, dass „geimpfte Personen auch dieje­nigen sind, die im Falle einer anfäng­li­chen Unwirk­sam­keit des Impf­stoffs oder einer Reinfek­tion nach der Impfung oder der Viru­lenz einer Vari­ante am stärksten von schweren Formen der Krank­heit und vom Tod bedroht sind“ und schließ­lich, dass „der Impf­stoff eine Über­tra­gung des Virus auf Dritte nicht verhin­dert.“ Der Einfluss der Impfung auf die Ausbrei­tung des Virus ist noch nicht bekannt. Der Richter des Staats­rates, der von dem 83-jährigen Mann ange­rufen worden war, folgte in einem Beschluss vom April 2021 der Vertei­di­gung der Regie­rung und lehnte den Antrag des Rent­ners ab, indem er zu dem Schluss kam, dass die geimpften Personen Träger des Virus sein können und somit zu seiner Verbrei­tung in einem Ausmaß beitragen, das heute noch nicht bekannt ist.

Mit diesen Hinweisen soll betont werden, dass die Impfung nicht das „Wunder­mittel“ gegen Covid-19 und seine Verbrei­tung ist, wenn Sie zu den gefähr­deten Personen gehören, d.h. zu den Menschen in einem bestimmten Alter, die über 75 Jahre alt sind und für die Covid gefähr­lich werden könnte.

Deutsch­land hingegen ist bereit, die Einschrän­kungen für Geimpfte aufzu­heben, während sie für Nicht­ge­impfte beibe­halten werden. Deutsch­land plant, einige Einschrän­kungen für geimpfte Personen aufzu­heben, wie z.B. die Anfor­de­rung, einen nega­tiven Test vorzu­legen oder die Einschrän­kung von privaten Treffen. Auch die kürz­lich einge­führte 22-Uhr-Sperr­stunde soll für sie nicht mehr gelten.

„Geimpfte Menschen brau­chen künftig keinen nega­tiven Test mehr, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen, sich die Haare schneiden lassen oder einen bota­ni­schen Garten besu­chen wollen“, sagte die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Justiz­mi­nis­terin Chris­tine Lambrecht in einer Stel­lung­nahme. Am Donnerstag, den 6. Mai, haben die deut­schen Abge­ord­neten mit großer Mehr­heit eine Verord­nung der Regie­rung von Angela Merkel ange­nommen, die Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind, sowie dieje­nigen, die sich in den letzten sechs Monaten mit dem Virus ange­steckt haben, von einer Reihe von Einschrän­kungen befreit, und sie als immun gegen das Virus gelten lässt.

Ab Samstag müssen diese Personen keinen nega­tiven Test mehr vorweisen, um nicht lebens­not­wen­dige Geschäfte oder Friseure zu besu­chen, werden nicht mehr auf das Kontin­gent der Gäste ange­rechnet, die zu Hause empfangen werden können, unter­liegen nicht mehr der Quaran­täne, wenn sie aus dem Ausland anreisen, und unter­liegen nicht mehr der Ausgangs­sperre. Bis zur EU-weit für diesen Sommer geplanten Einfüh­rung des digi­talen „grünen Zerti­fi­kats“ wird die Vorlage eines Impf­aus­weises ausrei­chen, um ein Museum oder ein Geschäft zu betreten oder auch im Falle einer Polizeikontrolle.

Indem Reibung und Eifer­sucht geschaffen wird, „drohe es die Gesell­schaft zu spalten“, befürch­tete Innen­mi­nister Horst Seehofer. Die Vorsit­zende des Deut­schen Ethik­rates begrüßte zwar die Beschlüsse der Regie­rung, befürchtet aber, dass der Erlass die Gesell­schaft spalten wird. „Solange nicht alle den glei­chen Zugang zu Impfungen haben, besteht die Gefahr von Span­nungen, vor allem bei der jüngeren Genera­tion“, warnte Alena Michaela Buyx gegen­über der Rhei­ni­schen Post.

„Wenn die einen raus dürfen und die anderen nicht, könnten wir Probleme bekommen“, warnte Andreas Boven­schulte. Der SPD-Bürger­meister von Bremen, einer der ärmsten Städte Deutsch­lands, war einer der wenigen gewählten Vertreter, die im Bundesrat gegen die Verord­nung stimmten:

„Wie wollen Sie den Leuten erklären, dass manche Leute die ganze Nacht im Park grillen können, während andere ihr Haus nicht verlassen dürfen? “

„Es ist möglich, dass es zu Szenen der Rebel­lion kommt, wie wir sie in den Nieder­landen oder Brüssel gesehen haben, wo Poli­zei­ein­sätze in Krawalle umschlagen“, sagt der Sozio­loge Dieter Rucht, emeri­tierter Professor an der Freien Univer­sität Berlin.

Im Januar von Seehofer als „Vorzugs­be­hand­lung“ bezeichnet, schafft diese Maßnahme in Wirk­lich­keit eine „sani­täre Apart­heid“, eine echte Diskri­mi­nie­rung, inner­halb der deut­schen Gesellschaft.

Quelle: MPI