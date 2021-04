In Deutsch­land werden jedes Jahr Tausende von undo­ku­men­tierten Migranten zu Gesprä­chen mit auslän­di­schen Dele­ga­tionen vorge­laden, um ihre Iden­tität festzustellen.

Ziel ist es, Reise­do­ku­mente für Migranten ohne Papiere auszu­stellen, deren Asyl­an­trag in Deutsch­land abge­lehnt wurde. Alle Vorge­la­denen sind also abschiebbar, werden aber – oft für mehrere Jahre – auf deut­schem Boden geduldet, weil eine Abschie­bung ohne Ausweis­pa­piere tech­nisch nicht möglich ist.

Diese Iden­ti­fi­ka­ti­ons­ge­spräche werden von allen deut­schen Regionen durch­ge­führt. Nach Angaben der Bundes­re­gie­rung haben zwischen 2019 und 2020 Dele­ga­tionen aus Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria, Guinea, Sudan, Togo, Ägypten, die Elfen­bein­küste oder Uganda eine solche Befra­gung durch­ge­führt. Neben dem afri­ka­ni­schen Konti­nent entsandten auch Vietnam und Afgha­ni­stan in diesem Zeit­raum Dele­ga­tionen. Insge­samt wurden im Jahr 2019 fast 3.500 undo­ku­men­tierte Migranten zu diesen Inter­views gerufen. Aufgrund von Reise­be­schrän­kungen im Zusam­men­hang mit der Coro­na­virus-Pandemie sank diese Zahl auf fast 500 Personen im Jahr 2020.

Die Geschichte von Adama Dieng

Für den Senegal finden seit 2017 regel­mäßig Inter­views in Bayern statt. In diesem Jahr gehörte Adama Dieng zu den ersten, die eines dieser Iden­ti­fi­ka­ti­ons­ge­spräche durch­liefen. Ein Jahr später wurde er schließ­lich in den Senegal abgeschoben.

Heute, mit 35 Jahren, lebt er in Niodor, einer Küsten­stadt im Süden Sene­gals, wo er ursprüng­lich herkommt. Ein kleiner Job als Maler würde ihm erlauben, seinen Lebens­un­ter­halt zu verdienen. Er könnte sich eine Rück­kehr nach Deutsch­land vorstellen, aber nur auf legalem Weg.

Da das Verfahren nicht neu ist, „wissen die meisten von ihnen, dass sie nicht direkt abge­schoben werden“, stellt Astrid Schreiber fest. „Aber man droht ihnen mit Gefängnis, einer Geld­strafe von 3.000 Euro oder damit, dass die finan­zi­elle Unter­stüt­zung auf das Nötigste redu­ziert wird, wenn sie nicht auftau­chen. Das ist der Moment, in dem einige Leute sagen, dass es besser ist, zu gehen, dass es jetzt an der Zeit ist, die Koffer zu packen und weiter­zu­ziehen, damit sie nicht ins Gefängnis gehen oder nur ein paar Euro Hilfe im Monat bekommen.

Die Akti­vistin erklärt, dass einige dann nach Frank­reich, Belgien, Italien, Portugal oder in andere euro­päi­sche Länder auswan­dern, auch wenn das bedeutet, dass sie ein paar Jahre später nach Deutsch­land zurück­kehren, ohne sich bei den Behörden zu melden.

Quelle: infomigrants.net