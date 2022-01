Hören die Deut­schen die Alarm­glo­cken noch immer nicht schrillen? Oder weshalb schläft der Deut­sche Michel immer noch fried­lich, während sich die Anzei­chen der Impf­pflicht auch für alle Deut­schen häufen?

Während am Samstag in Wien wieder etwa mindes­tens 40.000 Teil­nehmer (offi­ziell genannte Zahl – nach Angaben der Veran­stalter waren es jedoch deut­lich mehr) fried­lich gegen den für Februar geplanten Impf­zwang demons­trierten, fanden sich in Berlin lt. Medi­en­an­gaben gerade einmal 200 Teil­nehmer zu einem Auto-und Fahrrad-Korso ein.

Auch in anderen deut­schen Städten wurde zwar gegen die Corona-Maßnahmen protes­tiert, doch ange­sichts der unfass­baren Gesetzes-Plänen der Regie­rungen, die auch Deutsch­land drohen, wirken die Zahlen der Teil­nehmer gera­dezu lächer­lich. Ledig­lich in Hamburg (14.000), Frank­furt / M. (8.000), Düssel­dorf und Frei­burg (je 6.000) kamen größere Demons­rt­an­ten­zahlen zusammen, um Haltung gegen die Einschrän­kungen durch die Regie­rung zu zeigen. In Schwerin, Regens­burg, Ansbach, Magde­burg, Wetzlar und Trier zählte man noch Teil­neh­mer­zahlen zwischen ein- und drei­tau­send Menschen. In Summe also gingen am Samstag in ganz Deutsch­land kaum mehr Personen auf die Straßen als allein in Wien.

Noch weniger Hunde lockten die Gegen­demos der Impf­be­für­worter hinter dem warmen Ofen hervor – In Schwerin waren gerade einmal 23 Gegner der „Quer­denker“ zu mobi­li­sieren und auch sonstwo waren kaum mehr als ein paar Dutzend bei Gegen­demos auf den Beinen. Ledig­lich in Minden trafen sich erwäh­nens­werte 2500 um sich als „Gläu­bige Zeugen Coronas“ zu outen. Mehr­heit­lich waren die Gegen­de­mons­tranten wohl die Antifas, die damit ironi­scher­weise dem neuen Faschismus Vorschub leisten wollen.

Anders in Österreich.

Neben der großen Demons­tra­tion in Wien wurde auch in vielen anderen Städten gegen das Corona-Diktatur der türkis-grünen Regimes demons­triert. Die wich­tigste davon fand mit 6000 Teil­neh­mern in Tirols Landes­haupt­stadt Inns­bruck statt, bei der FPÖ-Chef Herbert Kickl zum „Tiroler Neujahrs­kon­zert der Frei­heit“ rief, um der „Falotten-Regie­rung“, die eine „Polit-Löwin­ger­bühne“ aufführen den Marsch zu blasen. In seiner Rede freute sich Kickl schon darauf der „schönen Leich“ beizu­wohnen, nachdem sich die „eigenen Toten­gräber“ in der Regie­rung gerade „ihr eigenes Grab schaufeln“.

Auch in Inns­bruck ließen es sich zwei bis drei Dutzend Ange­hö­rige der „linken Szene“ nicht nehmen, um gegen die Impf­skep­tiker und die FPÖ zu krakeelen – von einer „Gegen­demo“ wollte die Polizei zwar nicht spre­chen, nahm aber zehn Linke vorüber­ge­hend fest und erstat­tete fast 60 Anzeigen gegen die Pöbler, wie der Stan­dard berichtet.

Vom Wider­stand der Alpen­re­pu­blik können sich die Deut­schen also noch eine gewal­tige Scheibe abschneiden. Wenn in Deutsch­land kein nennens­werter Protest aufflammt kann man davon ausgehen, dass die „Ampel“ auch dort für die Impf­pflicht auf grün stehen wird: Ganz nach der Vorgabe & Sala­mi­taktik der EU, die der ehema­liger Präsi­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion, Jean-Claude Juncker schon 1999 so beschrieben hat: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter — Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt“ — (Trans­da­nu­bier)

Für Bestel­lungen unseres neuen Aufkle­bers „Impf­zwang“ klicken Sie hier.

Wandere aus, solange es noch geht – Finca Bayano, Panama.