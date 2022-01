Dass Corona (oder ist es die Impfung?) wohl vor allem das Gehirn angreift haben viele Menschen bereits vermutet. Doch wie drama­tisch sich das Virus auswirkt war den Meisten gar nicht klar. Dabei ist Corona nur noch die vorläufig letzte Station auf dem Weg unserer Zivi­li­sa­tion in den Irrsinn eines links-grünen Spass-Parks.

Ein untrüg­li­ches Zeichen für den Unter­gang einer Zivi­li­sa­tion ist unter anderem auch der Verfall seiner Kultur. Was das Kolos­seum für das Alte Rom, ist das Dschun­gel­camp für die Euro­päi­sche Zivi­li­sa­tion. Doch nicht nur die seichte Unter­hal­tung zwischen Frau­en­tausch und Shop­ping Queen zeigt die Deka­denz des Zerfalls – auch in den ernsten „Kultur­pro­grammen“ wimmelt es inzwi­schen davon.

„Kultur trotz(t) Corona“ – und das nicht nur um den (impf­freien) Menschen, die derzeit nicht zu Konzerten, ins Theater oder zu Ausstel­lungen gehen dürfen, den Kunst­ge­nuss via 3Sat ins Wohn­zimmer zu liefern. Auch an die Tiere wird bei den Fern­seh­ma­chern des öffent­lich-recht­li­chen Kultur­sen­ders, den die Gebüh­ren­zahler aus Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz finan­zieren, gedacht. Um die Vier­beiner zu unter­halten strahlte die „Kultur­zeit“ ein Unter­hal­tungs­pro­gramm für Haus­tiere aus. 1.) Was viele nicht-tieri­sche Zuschauer verstörte (die Reak­tion der Tiere wurde nicht erhoben, viele waren danach wohl zu verschreckt oder verhielten sich aggressiv) hätte man früher als Faschings­scherz eines bekifften Künst­ler­pär­chens belä­chelt. Heut­zu­tage ist das ernst gemeine Programmgestaltung.

Künstler gestalten Unter­hal­tungs­sen­dungen für Hund und Katz

„Perfor­mances for Pets“ 2.) der Perfor­mance-Künstler Krööt Juurak und Alex Bailey soll die von den Corona-Beschrän­kungen so heftig trau­ma­ti­sierten Haus­tiere unter­halten und ihnen die Lock­downs versüßen. Schließ­lich leiden auch Hunde darunter, wenn ihnen ohne Maul­korb der Zutritt in die Hunde­zone verweht wird und an Frei­gang gewohnte Katzen unter den Einschrän­kungen durch die Pandemie in ihrem Bewe­gungs­drang gehin­dert werden. Auch kann „die Geschichte der Domes­ti­zie­rung nicht mehr als eine einsei­tige Entwick­lung, sondern als eine gegen­sei­tige Zähmung betrachtet werden“, wie die Künstler erklären. Viel­leicht ein Erklä­rungs­ver­such für die affigen Darbietungen.

Ihre Perfor­mances führen die Künstler für Haus­tiere auf. Deren Besitzer sind nur zuge­lassen um danach mit jemanden disku­tieren zu können (ohne dabei gebissen zu werden).

Dabei ist aller­dings ein offen­sicht­li­cher Rassismus zu erkennen, wenn sie auf Ihrer Website nur Hunde und Katzen als Publikum anspre­chen und nicht nur Wild­tiere und Zootiere von ihren Auffüh­rungen ausschließen, sondern auch andere Fell­nasen wie Hamster, Kanin­chen und Ratten, unsere gefie­derten Freunde aus den Volieren und all unsere anderen tieri­schen Wegbe­gleiter wie Schlangen, Geckos oder Vogel­spinnen nicht in den Genuss ihrer Kunst kommen lassen wollen.

Den Ausschluss gewisser Tiere kann man natür­lich verstehen – so manches von ihnen würde ausschlagen, treten, zubeißen, stechen, seine Stink­drüse akti­vieren oder die Künstler auf die Hörner nehmen, wenn sie ihre „Unter­hal­tung“ performen.

Schweine erobern den Kunstmarkt

Dabei sind doch unsere Nutz­tiere nicht nur äußerst kunst­in­ter­es­siert, es finden sich selbst in den Sauställen wahre Meister, wie erst unlängst wieder bewiesen wurde. „Wild and Free“, das Kunst­werk der südafri­ka­ni­schen Sau „Pigcasso“, wurde um 27.000,- US$ an einen deut­schen Kunst­sammler verstei­gert 3.). Damit hat sie den bishe­rigen Rekord­halter tieri­scher Kunst, den 1964 an Tuber­ku­lose (so hießen damals Lungen­krank­heiten) verstor­benen Schim­pansen „Congo“ 4.) , für dessen drei Werke 2005 ein ameri­ka­ni­scher Kunst­mäzen um 21.000,- € den Zuschlag erhielt 5.), klar übertroffen.

Umso unver­ständ­li­cher ist die Diskri­mi­nie­rung der Nutz­tiere durch die beiden Haus­tier-Performer – oder fürchten sie gar Frei­land­hühner könnten ihnen die Show stehlen?

Fahr­schule für Goldfische

Ja, selbst Gold­fi­sche könnten ein Trauma erleben, wenn sie nicht wie gewohnt mit ihrem Aqua­rium durch die Einkaufs­zen­tren bummeln können. Wir denken zwar Fische leiden stumm – aber ist das wirk­lich so? In Israel (das ist das Land in dem man schon die vierte Impfung hinter sich hat und sich auf die 5. Boos­te­rung freut) bringen Forscher den Fischen das Fahren bei, wie die Bild 6.) berichtet und der Stern im Video 7.) zeigt. Bei anhal­tendem Lock­down können Fische (die vorerst noch von der Masken­pflicht befreit sind) selb­ständig ins Zooge­schäft fahren um sich Futter zu besorgen.

Deka­denz – Jubelnd in den Untergang

Imad Karim, den wir mit seiner Arbeit hier bereits einmal vorge­stellt haben, zeigt in seinem viel beach­teten Film „Deka­denz – Jubelnd in den Unter­gang“ auf, wie es so weit kommen konnte.

Den Ursprung dieses Wahn­sinns verortet der TV-Jour­na­list, der vor 44 Jahren aus dem Libanon als Student nach Deutsch­land kam, ebenso wie der Autor Werner Reichel 8.) , frei nach dessen Text „Linker Ideo­logie-Fun-Park vor der Pleite“ 9.) Karims Film entstand, in den 68ern. Nachdem das Wirt­schafts­wunder die entbeh­rungs­rei­chen Nach­kriegs­jahre abge­löst hatte, konnte sich eine links-grüne Spass­ge­sell­schaft entwi­ckeln, die sich einen Frei­zeit­park geschaffen hat, in dem Jeder Narren­frei­heit genießt und alles sein kann was ihm gerade beliebt – solange er nur nicht zu der arbei­tenden Gesell­schafts­schicht gehört, die den Jahr­markt der Linken Bobos am Laufen halten und finan­zieren muss.

In seinem Film, der bei YouTube 10.) bereits mehr als 446.000 Mal ange­sehen und tausend­fach kommen­tiert wurde, zeigt Imad Karim eindrucks­voll Europas Weg in den Unter­gang: indem es die „Besu­cher“ des Frei­zeit­parks, vor allem die Neuan­kömm­linge, hofiert und sie zu den wahren Helden erhebt, während die gesichts- & recht­losen Tech­niker dieses Parks im Unter­grund schuften müssen damit die „Opfer“ ihrer Arbeit kosten­losen Spaß haben. Wo die Narren das Ruder über­nehmen, die sich lieber mit konstru­ierten Problemen beschäf­tigen, statt reale Dienste zu verrichten und konkrete Lösungen zu erar­beiten. Das ist der offenen, bunten und ach so tole­ranten Spaß­ge­sell­schaft zu nieder und zu trivial.

Statt­dessen beschäf­tigt man sich lieber auf akade­mi­schem Niveau mit Gender-Fragen, dem Toilet­ten­pro­blem derer, die noch nicht wissen, welches Geschlecht sie heute auf dem Jahr­markt annehmen werden und der Unter­hal­tung von Haus­tieren während eines Lock­downs, der dem Karus­sell so viel Sand ins Getriebe streut, dass es wohl früher oder später zum Still­stand kommen wird. Erst wenn die die Wirt­schaft einen so schweren Schaden erlitten hat, dass selbst die eifrigsten Macher hinter den bunten Kulissen der Jahr­markt­buden den Betrieb nicht mehr am Laufen halten können, werden wohl wieder so triviale Probleme des Über­le­bens wie Lebens­mit­tel­pro­duk­tion, Ener­gie­ver­sor­gung, Geld­wirt­schaft, Infla­tion, Völker­wan­de­rungen, Sicher­heit, Isla­mi­sie­rung, Zerfall des Rechts­staats und ähnlich essen­ti­elle Themen auf dem Plan stehen.

Doch bis es so weit ist erscheint es den linken Ideo­logen wich­tiger, sich um den Rassismus in ehema­ligen Kolo­nien, die Poli­zei­ge­walt gegen krimi­nelle Afro­ame­ri­kaner in den USA oder die Frage, wie man die Deut­schen Frauen an den musli­mi­schen Mann bringt, zu kümmern. Denn so lange das Werkel (dank der reak­tio­nären und „rechts­ra­di­kalen“ Arbei­tenden, die dem Fort-Schritt in den Unter­gang entge­gen­stehen) noch läuft, gibt es für die links-grüne Narren­ge­mein­schaft keinen Grund sich mit anderen Themen als der Bespas­sung von Perser­katzen zu widmen. (Trans­da­nu­bier)

