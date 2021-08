Dieje­nigen in der unga­ri­schen Linken, die behaupten, Viktor Orbán sei in der inter­na­tio­nalen Politik isoliert, sehen den euro­päi­schen Prozess nicht richtig

Von Imre Csekő

Wie Balázs Orbán, der Staats­mi­nister im Büro von Minis­ter­prä­si­dent Orbán, der vor kurzem zum poli­ti­schen Direktor des Minis­ter­prä­si­denten ernannt wurde, betonte, sei es das Ziel der unga­ri­schen Regie­rung, die euro­päi­sche Rechte zur stärksten poli­ti­schen Forma­tion auf dem Konti­nent zu machen. Er fügte hinzu, dass die Tatsache, dass die unga­ri­schen Wähler zu Fragen des Kinder­schutzes konsul­tiert werden, welt­weit einzig­artig sei.

- Zusätz­lich zu seinem Amt als Staats­se­kretär haben Sie von Viktor Orbán eine neue Aufgabe erhalten. Was erwartet der Minis­ter­prä­si­dent von Ihnen?

- Der Minis­ter­prä­si­dent hat mich gebeten, sein poli­ti­scher Direktor zu sein, was bedeutet, dass ich ihn vor allem in poli­ti­schen, sozialen und wirt­schaft­li­chen Fragen berate und die Arbeit der Berater koor­di­niere, die bereits in bestimmten Berei­chen mit ihm zusammenarbeiten.

- Warum ist dieses Amt notwendig?

- Für den Erfolg des Landes und den Wohl­stand der Menschen ist es uner­läss­lich, dass die Poli­tiker die Welt um uns herum verstehen. Wenn wir auf die letzten zehn Jahre zurück­bli­cken, wird die Geschwin­dig­keit und das Ausmaß der Verän­de­rungen in der Welt deutlich.

In den letzten zehn Jahren wurden wir von einer inter­na­tio­nalen Finanz­krise, Massen­mi­gra­tion und einer Pandemie heim­ge­sucht. Die Ereig­nisse der letzten Wochen, der Zusam­men­bruch Afgha­ni­stans, haben auch viele neue Fragen aufge­worfen. In einer modernen, globa­li­sierten Welt wirkt sich alles auf alles aus, und wer das nicht erkennt, bleibt zurück. Außerdem können sich Groß­mächte den Luxus leisten, einige Jahre oder Jahr­zehnte lang keine Führungs­rolle zu über­nehmen. Die Verei­nigten Staaten zum Beispiel sind jetzt sehr gespalten, was manche sagen, dass ihre Regier­bar­keit unter­graben wird, aber die Größe spielt eine Rolle, wir spre­chen hier von der größten Großmacht.

Kleine Länder können es sich jedoch nicht leisten, Führungs­per­sön­lich­keiten zu wählen, die keine Analysen durch­führen, keine Stra­te­gien entwi­ckeln und keine großen natio­nalen Programme umsetzen. Ein solcher Fehler gefährdet direkt und unmit­telbar die Zukunft der Nation.

- Der Minis­ter­prä­si­dent war Ende der Woche in Rom. Für welches Ereignis sind Sie in die Ewige Stadt gereist?

- Christ­liche Gesetz­geber, Kirchen­führer, Leiter von NGOs und Jour­na­listen aus der ganzen Welt – Afrika, Asien, Europa und Übersee – kamen zu einer Konfe­renz zusammen, um über die Chancen und Heraus­for­de­rungen christ­li­cher Politik im 21. Wir haben auch an einem Treffen der italie­ni­schen Partei teil­ge­nommen, bei dem es um die Neuor­ga­ni­sa­tion der euro­päi­schen Rechten ging.

- Welche Punkte wurden auf der Konfe­renz vereinbart?

- Wir hatten eine sehr unter­schied­liche Gruppe von Denkern, aber es gab einen Konsens darüber, dass der Westen seine christ­li­chen kultu­rellen Grund­lagen im 21. Alle unsere zivi­li­sa­to­ri­schen Schwie­rig­keiten sind das Ergebnis unserer Abkehr von unseren Grund­werten, der Schwä­chung statt der Stär­kung unserer tradi­tio­nellen Gemein­schaften, der Familie, unserer kirch­li­chen und natio­nalen Gemeinschaften.

Die unga­ri­sche Regie­rung vertritt eine Posi­tion, die diesem Prozess, der leider nicht nur in Einzel­fällen, sondern syste­ma­tisch und tenden­ziell statt­findet, diame­tral entge­gen­steht. Viele Aspekte unserer Politik – unsere Fami­li­en­po­litik, unsere Maßnahmen zum Schutz von Kindern, unser huma­ni­täres Programm zur Unter­stüt­zung verfolgter Christen – sind daher ein Beispiel, dem viele Teil­nehmer folgen sollten.

- Die Linke behauptet, Viktor Orbán sei in Europa isoliert. Wird dies durch das Treffen in Rom widerlegt?

- Die Welt spaltet sich in zwei Teile. Es gibt Kräfte, die sagen, dass das jüdisch-christ­liche zivi­li­sa­to­ri­sche Erbe in Verges­sen­heit geraten muss, weil es genau das ist, was die Probleme der Welt verur­sacht, und dass eine neue Welt­ord­nung entwi­ckelt werden muss, die auf einem anderen Menschen- und Gesell­schafts­bild und einem anderen Wirt­schafts­system beruht. Wir sind nicht mit all dem einver­standen, und natür­lich finden wir unsere poli­ti­schen Verbün­deten unter denen, die wie wir denken. Leider leben wir in Zeiten zuneh­mender Konfron­ta­tion und Pola­ri­sie­rung in der inter­na­tio­nalen Politik, und wenn wir für das eintreten wollen, woran wir glauben und was Ungarn in den letzten zehn Jahren Erfolg gebracht hat, müssen wir uns den daraus resul­tie­renden Konflikten stellen. Es ist sehr wichtig, dass es in jedem Land poli­ti­sche Kräfte gibt, die wie wir denken und auf die wir uns in schwie­rigen Situa­tionen verlassen können. Dies und mehr haben wir erreicht. Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán ist in den letzten Jahren zu einem inter­na­tio­nalen Faktor geworden, und ich glaube, dass dies vor allem darauf zurück­zu­führen ist, dass er trotz des Tsunamis an inter­na­tio­naler Kritik im Nach­hinein bewiesen hat, dass wir mit unserer Einschät­zung zu einer Reihe von spal­tenden gesell­schaft­li­chen Fragen richtig lagen.

Damit verfügt Ungarn nun über eine Auto­rität und einen Hand­lungs­spiel­raum, den wir seit vielen Jahr­zehnten nicht mehr hatten. Wer auf der Grund­lage der Kritik einiger schrul­liger libe­raler Poli­tiker an unserer bürger­li­chen Ideo­logie und ihrer Unkenntnis der Tatsa­chen von unserem Isola­tio­nismus spricht, stellt sich ein Armuts­zeugnis aus.

- Wurde das unga­ri­sche Kinder­schutz­ge­setz in Rom diskutiert?

- Auch der Heilige Vater empfing die Dele­ga­tion und sprach über die Heraus­for­de­rungen, die die moderne Tech­no­logie für die Mensch­heit darstellt, und ermu­tigte sie, gegen den Fort­schritt zu kämpfen, der sich selbst aushöhlt. Er forderte Maßnahmen gegen Kinder­por­no­gra­phie und Desin­for­ma­tion und suchte gemeinsam mit den Teil­neh­mern nach Antworten auf diese Heraus­for­de­rungen auf christ­lich-poli­ti­scher Grund­lage. In diesem Zusam­men­hang besteht kein Zweifel, dass der Schutz unserer Kinder eine der wich­tigsten Aufgaben der Politik ist. Und die konkrete Frage, wann und in welcher Form die sexu­elle Aufklä­rung und Sensi­bi­li­sie­rung unserer Kinder rele­vant ist, müssen nicht die Poli­tiker, sondern die unga­ri­schen Wähler entscheiden. Noch nie hat jemand diese Frage den Wählern über­lassen. Die Verän­de­rungen, die in den letzten Jahr­zehnten im Westen durch den Aufstieg der Gender-Ideo­logie, vermit­telt durch links­li­be­rale NGOs und Medien, statt­ge­funden haben, sind ohne Rück­sprache mit der Bevöl­ke­rung erfolgt. Ungarn ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet, wo die Wähle­rinnen und Wähler sagen können, womit sie einver­standen sind und womit sie nicht einver­standen sind.

In den Augen derje­nigen, die die Demo­kratie schätzen, ist es ein begrü­ßens­werter und respekt­voller Schritt, die Menschen frei über so wich­tige Fragen entscheiden zu lassen.

- Minis­ter­prä­si­dent Orbán hat wieder­holt von der Notwen­dig­keit gespro­chen, eine neue euro­päi­sche Rechte zu schaffen. Wie läuft dieser Prozess ab? Haben Sie das auch schon diskutiert?

- Zurzeit gibt es eine sehr inten­sive Kommu­ni­ka­tion zwischen den Parteien der Rechten. Wir wollen, dass die euro­päi­sche Rechte die stärkste poli­ti­sche Grup­pie­rung auf dem Konti­nent wird, und dazu müssen die Kräfte, die uns trennen, früher oder später zusam­men­ge­führt werden. Das Ideal einer auf Nationen basie­renden Euro­päi­schen Union, die Ableh­nung von Massen­mi­gra­tion, die Bedeu­tung von Fami­li­en­för­de­rung und Kinder­schutz sowie ein wirt­schafts­po­li­ti­scher Ansatz, der auf Arbeit und unter­neh­me­ri­scher Frei­heit beruht, sind die gemein­samen Grund­lagen, auf denen die Zusam­men­ar­beit orga­ni­siert werden kann. Ange­sichts der bevor­ste­henden Wahlen in Deutsch­land und Frank­reich ist derzeit keine Eile geboten. Jetzt ist ein hervor­ra­gender Zeit­punkt für die Netz­werk­ar­beit, die eine notwen­dige Voraus­set­zung für den Erfolg ist. Deshalb sind inter­na­tio­nale Treffen wie das, das wir in Rom abhalten konnten, so wichtig.

Quelle: Magyar Nemzet