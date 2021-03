Von Guglielmo Picchi *

Der Mittel­meer­raum und die Diver­si­fi­zie­rung und Sicher­heit der Ener­gie­quellen sind wesent­liche Elemente der italie­ni­schen Außen­po­litik. Die Green­stream-Gaspipe­line aus Libyen und die TTPC-Pipe­line aus Algerien/Tunesien, die das Mittel­meer in Rich­tung Sizi­lien durch­quert, zeugen von der italie­ni­schen Ener­gie­po­litik und Präsenz im Mittel­meer­raum; es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Italien seine Fähig­keit verloren hat, die wich­tigsten Dossiers, von der Einwan­de­rung bis zur Energie, zu beein­flussen, was eine Einschrän­kung der poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Einfluss­sphäre Italiens zur Folge hat und was sowohl auf eine schuld­hafte und redu­zierte Dynamik Italiens als auch auf den Akti­vismus anderer (siehe Türkei, Russ­land oder Ägypten) zurück­zu­führen ist.

Wenn einer­seits die jüngste Verdop­pe­lung des Suez­ka­nals das östliche Mittel­meer und seine Häfen im Zentrum des Welt­han­dels bestä­tigt hat und das indo-pazi­fi­sche System und das euro-atlan­tisch-medi­ter­rane System mit Handels‑, Energie- und Mili­tär­routen verbindet, auf die sich die Aufmerk­sam­keit vieler Länder richtet (nicht zuletzt China mit den neuen Seiden­straßen), so hat ande­rer­seits die Entde­ckung riesiger Gasfelder – Tamar (2009) und Levia­than (2010) vor der Küste Israels, Aphro­dite (2011) in den Gewäs­sern Zyperns und schließ­lich Zohr (2015) in ägyp­ti­schen Gewäs­sern – die stra­te­gi­sche Bedeu­tung des Gebiets und die Notwen­dig­keit geopo­li­ti­scher Stabi­lität verstärkt.

Das East Med Gas Forum

Im Oktober 2018 wurde auf Betreiben Ägyp­tens das Östliche Mittel­meer-Gasforum (East Med Gas Forum, EMGF) mit dem Ziel gegründet, die Zusam­men­ar­beit in diesem Sektor und ganz allge­mein das Ener­gie­si­cher­heits­system im Mittel­meer­raum zu stärken, das für das geopo­li­ti­sche Gleich­ge­wicht im gesamten Makro­ge­biet von Gibraltar bis zum Ural von stra­te­gi­scher Bedeu­tung ist.

Das Forum wurde im Januar 2019 unter Betei­li­gung von Italien, Ägypten, Jorda­nien, Israel, Zypern, Grie­chen­land und der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde gegründet, und sein Statut wurde auf dem Minis­ter­treffen der Mitglieds­länder am 22. September 2020 ange­nommen, während die Rati­fi­zie­rung durch Italien in diesen Tagen von der Abge­ord­ne­ten­kammer geprüft wird. Das Forum wird mit der Rati­fi­zie­rung der Satzung den Status einer inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tion haben, mit Sekre­ta­riat und Sitz in Kairo. Sie ist als die OPEC des Mittel­meer-Gases konfi­gu­riert, mit dem Ziel, die Politik der Mitglieds­staaten zu koor­di­nieren (mit Unter­stüt­zung der EU und der Welt­bank) und die Ausbeu­tung neuer Felder durch den Bau der Eastmed-Pipe­line zu opti­mieren, die aus wirt­schaft­li­chen und geopo­li­ti­schen Gründen eine stra­te­gi­sche Rolle spielen würde.

Ein weiteres Ziel des Forums ist die Einbe­zie­hung der Gasin­dus­trie und des privaten Sektors durch eine Arbeits­gruppe namens GIAC, die sich aus den wich­tigsten Unter­nehmen der 7 Mitglieds­länder zusam­men­setzt. Italien ist durch die natio­nalen Cham­pions ENI, SAIPEM und SNAM vertreten.

Die Pipe­line

Die Firma, die das Projekt voran­treibt, ist Poseidon, an der die grie­chi­sche Firma Depa und die italie­ni­sche Firma Edison (aber kontrol­liert von der fran­zö­si­schen Firma EDF) zu glei­chen Teilen betei­ligt sind. Die Pipe­line wird 1300 Kilo­meter lang sein und mit einer schwim­menden Spei­cher- und Entla­de­ein­heit in einer Tiefe von ca. 1.800 Metern im Indus­trie­ge­biet von Vasi­likos auf Zypern beginnen; sie wird dann über 734 km in den östli­chen Teil der Insel Kreta verlaufen und nach weiteren 422 km den südli­chen Pelo­ponnes bei Achaia und dann den Golf von Patras errei­chen, mit einer Land­strecke von ca. 245 km. Schließ­lich sollte sie Otranto in Italien errei­chen. Der Wunsch, die Türkei zu umgehen, ist offensichtlich.

Nach Schät­zungen wird die Pipe­line zwischen 9 und 12 Milli­arden Kubik­meter pro Jahr trans­por­tieren können. Sie erfor­dert eine Inves­ti­tion von über 6 Milli­arden Euro und soll 10% des euro­päi­schen Erdgases liefern. Das ägyp­ti­sche Feld von Zohr wird durch eine Pipe­line mit dem Fest­land verbunden und könnte durch andere bestehende Pipe­lines zwischen Ägypten und Israel sowie zwischen Israel und Tamar und Levia­than schließ­lich wieder an EastMed ange­schlossen werden.

Die italie­ni­sche Position

Italien hat ein vorran­giges Inter­esse sowohl an dem Forum als auch an dem späteren Bau der EastMed-Pipe­line. Es besteht die Möglich­keit, die Gasver­sor­gungs­quellen zu diver­si­fi­zieren, die natio­nale Ener­gie­rech­nung zu senken und die Risiken von Versor­gungs­un­ter­bre­chungen zu redu­zieren. Viele italie­ni­sche Unter­nehmen sind direkt und indi­rekt an dem Projekt betei­ligt. Endlich könnte Italien wieder zu einem poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Prot­ago­nisten in einem Gebiet werden, in dem wir ansonsten Gefahr liefen, an den Rand gedrängt zu werden.

Trotz der offen­sicht­li­chen Vorteile war Italien nicht in der Lage, den EMGF-Prozess anzu­führen, sondern hat ihm eher passiv zuge­sehen. Darüber hinaus haben interne Span­nungen inner­halb der italie­ni­schen Politik die Diskus­sion über eine Betei­li­gung Italiens an der Pipe­line bisher verhin­dert, und zwar in dem Maße, dass der frühere Minis­ter­prä­si­dent Giuseppe Conte erklärte, es sei nicht möglich, dass eine weitere Pipe­line (nach der TAP) Apulien erreiche.

Wir werden sehen, ob die neue Regie­rung in der Lage sein wird, wie die Lega es erhofft, die Chancen zu ergreifen, die der EMGF unserem Land bietet.

Wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Nach­hal­tig­keit der Pipeline

Wenn die Initia­tive tech­nisch und geopo­li­tisch für Italien entschei­dend ist, gibt es jedoch auch einige nega­tive Aspekte. Erstens die Schwer­fäl­lig­keit der Reali­sie­rung der Infra­struktur und die Span­nungen, die dadurch mit regio­nalen Akteuren entstehen könnten. Tatsäch­lich nehmen Länder wie die Türkei und der Libanon wegen der anhal­tenden Span­nungen mit Grie­chen­land und Zypern bzw. wegen der Anwe­sen­heit Israels nicht am Forum teil. Darüber hinaus über­steigen die Gesamt­kosten der Arbeiten 6 Milli­arden Euro und sind selbst dann beträcht­lich, wenn sie von vielen Betrei­bern und Ländern gemeinsam getragen werden.

Der Haupt­ab­satz­markt für das durch die EastMed-Pipe­line trans­por­tierte Gas ist nach wie vor Konti­nen­tal­eu­ropa, das jedoch eine voll­stän­dige Dekar­bo­ni­sie­rung seiner Wirt­schaft bis 2050 geplant hat, was einen sofor­tigen Rück­gang des Erdgas­ver­brauchs in der Größen­ord­nung von 25–30% bis 2030 wahr­schein­lich macht. Es gibt keine anderen Märkte für das in der Region geför­derte Gas: Alle anderen sind entweder in Bezug auf das Verbrauchs­vo­lumen begrenzt oder in Bezug auf den Preis nicht wett­be­werbs­fähig. Als Alter­na­tive zur Pipe­line kommt der flexible Einsatz von LNG-Schiffen (Flüs­sig­erdgas) in Frage, die kosten­güns­tiger sind und über Absatz­märkte in der ganzen Welt verfügen.

Dann ist mit der Geopo­litik zu rechnen, d.h. mit der Türkei und dem von der Turkish Petro­leum Corpo­ra­tion (TPAO) entwi­ckelten Plan. Laut „Start Maga­zine“, das die grie­chi­sche Zeitung „Ekathi­merini“ zitiert, handelt es sich nicht nur um einen Ener­gie­plan, sondern um ein echtes Mani­fest der Ener­gie­po­litik der türki­schen Regie­rung. Es sieht eine robuste Präsenz der Marine Ankaras im gesamten östli­chen Mittel­meer­raum vor, um Explo­ra­tions- und Bohr­ak­ti­vi­täten inner­halb der Ausschließ­li­chen Wirt­schafts­zone (AWZ) Zyperns zu ermög­li­chen. Es gibt auch Druck auf Katar, Qatar Petro­leum aus dem Konsor­tium mit dem ameri­ka­ni­schen Unter­nehmen Exxon­Mobil zurück­zu­ziehen, das in Block 10 der zyprio­ti­schen AWZ aktiv ist. Das „Start Magazin“ berichtet auch über die kämp­fe­ri­schen Äuße­rungen des türki­schen Vize­prä­si­denten Fuat Oktay, wonach jede Initia­tive, die die Türkei ausschließt, zum Schei­tern verur­teilt sei oder jeden­falls mit allen Mitteln behin­dert werde.

Es ist daher klar, dass die Betei­li­gung der Türkei am Forum ohne Vorbe­din­gungen notwendig ist, sowohl um die außen­po­li­ti­schen Irrwege Ankaras (die seine innen­po­li­ti­schen Schwä­chen über­de­cken muss) abzu­mil­dern als auch um den Betrei­bern und Finan­ziers, die in die EastMed-Pipe­line inves­tieren müssen, Klar­heit und Stabi­lität zu geben. Tatsäch­lich hat Erdogan als Reak­tion auf die Nicht­be­tei­li­gung der Türkei am Forum im November 2020 eine Seegrenze zwischen seinem Land und Libyen fest­ge­legt, die durch Mittel­meer­ge­wässer verläuft, die nach inter­na­tio­nalem Recht eigent­lich zu Grie­chen­land und Zypern gehören – und zufäl­li­ger­weise genau dort, wo die Pipe­line verlaufen soll. Es ist ganz klar, dass die Arbeit unter diesen Bedin­gungen schwierig zu reali­sieren wäre.

Als weitere Kompli­ka­tion verbleibt bis heute ein türki­sches Erkun­dungs­schiff provo­kativ vor der Küste Zyperns, während ein zweites nur zu vorüber­ge­henden Wartungs­ar­beiten ausge­laufen ist.

Die anderen Akteure: Israel, USA, Frankreich

Die Vorteile des EMGF sind viel­fältig: Zu den geopo­li­ti­schen zählt sicher­lich die Tatsache, dass es das erste Projekt ist, bei dem Israel mit arabi­schen und euro­päi­schen Ländern, vor allem aber mit der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde an einem Tisch sitzt. Außerdem wäre EastMed, wenn es reali­siert wird, für Israel eine physi­sche Verbin­dung mit Konti­nen­tal­eu­ropa und würde die türki­sche Einmi­schung in diesem Gebiet stark einschränken. Es sei daran erin­nert, wie entschei­dend das wirt­schaft­liche Element für Israel ist, das allein aus dem Abkommen mit Ägypten über Gaslie­fe­rungen aus dem Levia­than im Jahr 2018 Einnahmen in Höhe von über 15 Milli­arden Dollar erwartet.

Die USA bewerten die Grün­dung der EMFG mit großem Inter­esse und würden beab­sich­tigen, dem Forum beizu­treten oder zumin­dest die Zusam­men­ar­beit in der östli­chen Mittel­meer­re­gion im Ener­gie­sektor zu verstärken, wie die Teil­nahme des stell­ver­tre­tenden US-Ener­gie­mi­nis­ters an der Eröff­nung des Forums im Januar 2020 beweist. Vor allem die USA sind der Meinung, dass die Gasvor­kommen vor der Küste Israels, Zyperns und Ägyp­tens ein wich­tiges Element für die Diver­si­fi­zie­rung der euro­päi­schen Ener­gie­ver­sor­gung darstellen und damit die Abhän­gig­keit des alten Konti­nents von Liefe­rungen aus Moskau verrin­gern würde. Tatsache bleibt jedoch, dass die direkte und indi­rekte US-Präsenz zwar sehr begrenzt ist, die USA aber erst mit dem „Eastern Medi­ter­ra­nean Secu­rity and Energy Part­nership Act“ von 2019 den Grund­stein für die Allianz zwischen Israel, Grie­chen­land und Zypern gelegt haben, mit dem erklärten Ziel, der Russi­schen Föde­ra­tion entge­gen­zu­treten. Es ist kein Zufall, dass das Forum sofort nach der Aufhe­bung des Embargos für Waffen­ex­porte nach Zypern durch die USA ins Leben gerufen wurde.

Frank­reich hat eben­falls sein Inter­esse an einer Teil­nahme am Forum bekundet und behält sich das Recht vor, zu einem späteren Zeit­punkt beizutreten.

Italien als Vermittler?

Die Span­nungen und gegen­sätz­li­chen Inter­essen der verschie­denen Akteure im östli­chen Mittel­meer­raum sind eine einma­lige Chance, die Italien nutzen sollte. Wir sind das Land mit den besten Bezie­hungen zu allen betei­ligten Parteien, und – kein unwich­tiges Detail – ENI ist der größte Ener­gie­be­treiber in Ägypten, Zypern und dem Libanon. Trotz der unglück­li­chen Episode, als die türki­sche Marine 2018 ein SAIPEM-Explo­ra­ti­ons­schiff vor Zypern blockierte, unter­halten Ankara und Rom weiterhin ausge­zeich­nete Bezie­hungen, wie die gemein­samen Explo­ra­tionen im August 2020 zeigen. Im glei­chen Zeit­raum fanden auch italie­ni­sche Erkun­dungen mit Zypern, Grie­chen­land und Frank­reich statt.

Immer insta­biler Bereich

Die Region bleibt jedoch höchst instabil, wie die Ratlo­sig­keit und die Debatte zeigen, die in Ägypten über eine Tatsache ausge­löst wurde, die nichts mit dem EMGF zu tun hat, nämlich die Ankün­di­gung des Baus der Eilat-Ashkelon-Pipe­line durch die Verei­nigten Arabi­schen Emirate und Israel. Das Projekt wird es Israel ermög­li­chen, emira­ti­sches Öl zu seinem Hafen in Ashkelon und von dort aus zu den euro­päi­schen Märkten zu trans­por­tieren, ohne den Suez­kanal zu benutzen.

Tatsäch­lich unter­zeich­neten Israels staat­liche Europe Asia Pipe­line, EAPC, und die in den VAE ansäs­sige Med-Red Land Bridge am 20. Oktober 2020 eine Absichts­er­klä­rung zur Nutzung der Eilat-Ashkelon-Pipe­line, die die Stadt Eilat am Roten Meer mit Ashkelon im Mittel­meer verbindet, um emira­ti­sches Öl nach Europa zu trans­por­tieren. Die neue Pipe­line, die 700–800 Millionen Dollar kosten soll, soll nach Angaben der Befür­worter Zeit, Treib­stoff und Kosten im Vergleich zur Durch­que­rung des Suez­ka­nals sparen. Es wird erwartet, dass das israe­li­sche Unter­nehmen die über­tra­genen Mengen um mehrere zehn Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen wird.

EAPC erklärte, dass das Abkommen „den Ölpro­du­zenten und Raffi­ne­rien die kürzeste, effi­zi­en­teste und kosten­güns­tigste Route für den Trans­port von Öl und Erdöl­pro­dukten vom Arabi­schen Golf zu den Verbrau­cher­zen­tren im Westen bietet und den Verbrau­chern im Fernen Osten Zugang zu Öl verschafft, das in der Mittel­meer- und Schwarz­meer­re­gion produ­ziert wird.“ Der Vorteil der Pipe­line gegen­über dem Suez-Kanal besteht darin, dass die Termi­nals in Ashkelon und Eilat die riesigen Super­tanker aufnehmen können, die heute den Öltrans­port domi­nieren, aber zu groß sind, um durch den Kanal zu fahren.

Ägypten verfolgt das Projekt genau, da es sich direkt auf die Schiffe auswirkt, die den Suez­kanal passieren, und somit die Tran­sit­ge­bühren sinken könnten, die wert­volle Devisen in die ägyp­ti­schen Kassen spülen. Einige Quellen berichten, dass der Direktor des Suez­ka­nals, Rabie, glaubt, dass das Israel-EA-Projekt den Verkehr um bis zu 16% verrin­gern könnte.

Die Unbe­kannte der Pandemie auf dem Projekt?

Wenn wir also die Licht- und Schat­ten­seiten des EMGF beleuchtet haben, bleibt die Debatte über die Auswir­kungen der Pande­mie­krise auf das EastMed-Projekt völlig unerforscht.

Der Rück­gang der histo­ri­schen Nach­frage nach Öl und Gas, die welt­weiten Gaspreise, die sehr hohen Kosten der einzelnen Offshore-Gaspro­jekte in Zypern, Grie­chen­land und Israel könnten die Mach­bar­keit des Projekts defi­nitiv unter­graben. Im Hinter­grund gibt es auch Span­nungen im östli­chen Mittel­meer aufgrund von türki­schen Ansprü­chen auf angeb­liche Bohr­rechte, die sowohl Inves­toren als auch Betreiber in diesem Sektor beunruhigen.

Die Entschei­dung liegt bei Draghi

Die neue Draghi-Regie­rung wird alle Elemente, die auf dem Spiel stehen, sorg­fältig bewerten müssen. Sie wird abwägen müssen zwischen Diver­si­fi­zie­rung und Ener­gie­si­cher­heit und Italiens Rolle in der Region einer­seits und den Kosten und poli­ti­schen Schwie­rig­keiten beim Bau der Pipe­line ande­rer­seits. Im Hinter­grund bleibt die Frage, ob Italien den Willen und die Fähig­keit hat, ein Prot­ago­nist im Mittel­meer­raum zu sein.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

*) Guglielmo Picchi ist Mitglied der Italie­ni­schen Lega, Mitglied der Kommis­sion für auswär­tige Ange­le­gen­heiten der italie­ni­schen Abge­ord­ne­ten­kammer und ehema­liger Unter­staats­se­kretär für auswär­tige Ange­le­gen­heiten in der Regie­rung Conte I. Abschluss in Wirt­schafts­wis­sen­schaften (Univer­sität Florenz), Master in Busi­ness Admi­nis­tra­tion (Bocconi Univer­sität), Manager einer Bankgesellschaft.