Sind wir auf dem Weg in eine Zukunft, in der wir Insekten essen? Die EU signa­li­siert, dass das trotz Oppo­si­tion schneller Realität werden könnte, als viele denken

Die Euro­päi­sche Union hat soeben geneh­migt, dass Mehl­wurm­larven künftig als Lebens­mittel vermarktet werden dürfen. Damit hat zum ersten Mal eine Insek­tenart eine EU-Zulas­sung als Nahrungs­quelle erhalten, berichtet die unga­ri­sche Tages­zei­tung Magyar Nemzet.

Eine Mehr­heit der Mitglieds­staaten stimmte am Dienstag für die Aufnahme in den Markt­vor­schlag, was die Mehl­wurm­larven zu einem „neuar­tigen Lebens­mittel“ macht. Das Insekt wird sowohl als Rohkost als auch in verar­bei­teter Form vermarktet werden können.

Die EU-Entschei­dung gilt für alle Mitglieds­staaten, obwohl Ungarn gegen die Zulas­sung war, sagte das unga­ri­sche Amt für die Sicher­heit der Lebens­mit­tel­kette (Nébih) in einer Erklä­rung und fügte hinzu, dass es nach Ansicht Ungarns in Europa keinen Prote­in­mangel gibt, der die Verwen­dung von Insek­ten­pro­te­inen für Lebens­mittel recht­fer­tigen würde. Außerdem hat der Konti­nent keine Tradi­tion, solche Prote­in­quellen zu konsumieren.

Nébih betonte auch, wie wichtig es ist, vor der Einfüh­rung dieser Prote­in­quellen entspre­chende Unter­su­chungen zur Sicher­heit der Lebens­mit­tel­kette, zur Kenn­zeich­nung und zur Aufklä­rung durch­zu­führen. Die Mehl­wurm­larve ist das erste essbare Insekt, das EU-weit auf den Markt gebracht wird.

Reduk­tion oder Abschaf­fung des Fleisch­kon­sums lang­fris­tiges Ziel der Linken

Linke Publi­ka­tionen werben nun schon seit Jahren für den Verzehr von Insekten, wie z. B. die New York Times. In der Publi­ka­tion erschienen Artikel wie „Why Aren’t We Eating More Insects?“ und „Lesson of the Day: ‚How to Develop an Appe­tite for Insects‘ “.

Es gibt Befürch­tungen, dass die poli­ti­sche Elite des Westens die Steuern auf den Fleisch­konsum anheben und damit die Bauern, die sich mit der Aufzucht von Rindern und anderen Tieren beschäf­tigen und schon jetzt oft um ihren Profit kämpfen, in den Ruin treiben wird, während gleich­zeitig billige alter­na­tive Nahrungs­mittel auf Insek­ten­basis einge­führt werden, die nicht besteuert werden, alles im Namen der grünen Revo­lu­tion. In einem solchen Szenario könnten sich nur noch Menschen mit höherem Einkommen regel­mäßig Fleisch leisten.

Eine „Fleisch­steuer“ wird bereits in Ländern wie Deutsch­land disku­tiert, wobei der Vorschlag von der Christ­lich-Demo­kra­ti­schen Union (CDU), den Grünen und der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei (SPD) unter­stützt wird, während sich die Oppo­si­ti­ons­par­teien Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) und Die Linke gegen den Vorschlag aussprachen.

Die Regie­rungen könnten jedoch auf heftigen Wider­stand stoßen, wenn es darum geht, den Fleisch­konsum ihrer Bürger zu redu­zieren oder ganz aus dem Spei­se­plan zu strei­chen. Eine in Austra­lien durch­ge­führte Umfrage ergab, dass 73 Prozent der befragten Männer lieber 10 Jahre früher sterben würden, als auf Steaks und Burger zu verzichten. Während 81 Prozent der Befragten angaben, dass sie sich um das Klima sorgen, sagten 78 Prozent, dass sie nicht in Betracht ziehen würden, auf Fleisch zu verzichten.

Europa sagt, dass Käfer „für den mensch­li­chen Verzehr geeignet“ sind

Vor der Abstim­mung hatte die Euro­päi­sche Behörde für Lebens­mit­tel­si­cher­heit (EFSA) in ihrer im Januar veröf­fent­lichten Stel­lung­nahme erklärt, dass die aus den Larven des Mehl­wurms herge­stellten Lebens­mittel für den mensch­li­chen Verzehr geeignet sind. Die EU-Behörde hat einen Bericht über den Antrag auf eine Gemein­schafts­zu­las­sung erstellt.

Der offi­zi­elle Beschluss gab grünes Licht für die Verwen­dung des Mehl­wurm-Mehls durch die Lebens­mit­tel­in­dus­trie, da die Agentur der Ansicht ist, dass Zube­rei­tungen aus Insek­ten­larven unter bestimmten Zucht- und Zube­rei­tungs­be­din­gungen sicher, gesund und prote­in­reich sind.

Die Wissen­schaftler der EFSA wiesen auf die eindeu­tigen Umwelt­vor­teile von Prote­inen auf Insek­ten­basis im Vergleich zu herkömm­li­chen tieri­schen Prote­inen hin, räumten aber auch die kultu­relle Heraus­for­de­rung bei der Einfüh­rung von Insekten als Lebens­mittel ein.

„Es gibt kogni­tive Gründe, die sich aus unseren sozialen und kultu­rellen Erfah­rungen ableiten, den so genannten ‚Ekel­faktor‘, die den Gedanken, Insekten zu essen, für viele Euro­päer absto­ßend machen. Mit der Zeit und der Expo­si­tion können sich solche Einstel­lungen ändern“, schreibt Giovanni Sogari, Sozial- und Verbrau­ch­er­for­scher an der Univer­sität Parma, im EFSA-Bericht.

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Dénes Albert)