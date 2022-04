Es hat nur zwei Tage gedauert, bis die Euro­päi­sche Union ihr wahres Gesicht enthüllt hat: eine Euro­kratie, die die demo­kra­ti­schen Entschei­dungen der Völker miss­achtet. Am 3. April gewann Viktor Orbán trium­phal die Parla­ments­wahlen in Ungarn. Am 5. April kündigte Ursula von der Leyen im Euro­päi­schen Parla­ment an, dass sie auf der Grund­lage einer soge­nannten „Kondi­tio­na­li­täts­ver­ord­nung zum Schutz des EU-Haus­halts“ ein Verfahren gegen den magya­ri­schen Staat einleiten werde. Man wird den typi­schen Brüs­seler Jargon eines Textes zu schätzen wissen, der eigens ausge­heckt wurde, um Ungarn und Polen zu bestrafen, die die Kühn­heit besitzen, sich nicht der liberal-sozia­lis­ti­schen Ideo­logie anzu­schließen, die nun die Union beherrscht. Eine Union, die sich in den Texten, die sie produ­ziert, nicht einmal mehr als euro­pä­isch bezeichnet.

Alle Systeme zur Verskla­vung der Völker „kündigen die Farbe an“, und zwar mit zyni­scher Offen­heit. Bei einem Vortrag in Straß­burg am 7. Dezember 1999 defi­nierte Jacques Delors das euro­päi­sche System, das er mit Eifer aufbaute: „Europa ist eine Konstruk­tion mit tech­no­kra­ti­schem Anstrich, die unter der Ägide einer Art sanften und aufge­klärten Despo­tismus voran­schreitet.“ Heute ist dieses System weder sanft noch aufge­klärt. Es ist nur noch despotisch.

Tommaso Padoa-Schioppa, der als Vater des Euro gilt, Mitglied des Lenkungs­aus­schusses der Bilder­berg­gruppe und enger Freund von Jacques Delors ist, hatte seiner­seits in der Zeit­schrift Commen­taire erklärt, dass Europa „nicht aus einer demo­kra­ti­schen Bewe­gung hervor­ge­gangen ist“. Das hatte man tatsäch­lich bemerkt! Ähnlich hatte Ursulas Vorgänger Jean-Claude Juncker die für ihn offen­sicht­liche Schluss­fol­ge­rung gezogen: „Es kann keine demo­kra­ti­sche Wahl gegen die euro­päi­schen Verträge geben.“ Und da die Verträge es nicht ohne Weiteres erlaubten, „schlechte Mitglied­staaten“ zu bestrafen, weil für den Entzug von Stimm­recht und Finanz­mit­teln Einstim­mig­keit erfor­der­lich ist, erfand die Kommis­sion eine Verord­nung, die es dennoch ermög­licht, sie auf der Grund­lage von Beschlüssen mit quali­fi­zierter Mehr­heit zu verfolgen, um ihnen EU-Gelder zu entziehen.

So ist also die berühmte Rechts­staat­lich­keit, die so weit gefasst ist, dass sie nach Belieben der frene­ti­schen Unter­wer­fung unter die poli­tisch korrekte Ordnung ausge­legt werden kann, zu einem Instru­ment des ideo­lo­gi­schen und poli­ti­schen Kampfes gegen die Völker geworden, um demo­kra­ti­sche Entschei­dungen, die der entwur­zelten Kaste, die das unio­nis­ti­sche System regiert, miss­fallen, auszuschalten.

So wurde die Tatsache, dass Polen das Renten­alter für Richter von 67 auf 65 Jahre herab­ge­setzt hat, als „Verstoß gegen das Unions­recht“ betrachtet! Auch die Einrich­tung einer Diszi­pli­nar­kammer inner­halb des genannten Rates führte dazu, dass Polen zu einer Geld­strafe von einer Million Euro pro Tag verur­teilt wurde, obwohl die Regie­rung vorge­schlagen hatte, diese Kammer abzu­schaffen. Es sei daran erin­nert, dass in Frank­reich der Oberste Rat der Magis­tratur eben­falls über Diszi­pli­nar­be­fug­nisse gegen­über Rich­tern und Staats­an­wälten verfügt und dass natür­lich kein einziges Verfahren gegen die Fran­zö­si­sche Repu­blik einge­leitet wurde.

Erin­nern wir uns daran, dass die Kommis­sion vor kurzem behaup­tete, der Slowakei die Prägung einer Euro-Gedenk­münze mit dem Bildnis der Heiligen Kyrill und Method zu verbieten, weil diese einen Heili­gen­schein über ihrem Haupt hatten und Stolen mit einem Kreuz trugen!

Wie es der Zufall will, werden solche Verfahren nur gegen demo­kra­tisch gewählte Regie­rungen einge­leitet, die ihre souve­ränen Rechte gegen­über einer immer aufdring­li­cheren Union wahren wollen und sich weigern, sich den im Westen des Konti­nents vorherr­schenden Ideo­lo­gien des Rück­baus zu unterwerfen.

So wird diese Union immer mehr zum Gefängnis der Völker und zögert nicht mehr, demo­kra­ti­sche Entschei­dungen im Namen einer angeb­li­chen Rechts­staat­lich­keit, die nichts anderes als eine Kriegs­ma­schine gegen aufmüp­fige Völker ist, mit Füßen zu treten. Das Verei­nigte König­reich hat dieses Narren­schiff bereits verlassen. Wann werden andere alte und große Nationen folgen? Werden wir weise genug sein, uns an die seltsam aktu­ellen Worte von Kanzler Metter­nich zu erin­nern: „Die Euro­päi­sche Union ist nur lebens­fähig, wenn die Staaten den Willen haben, ihre Souve­rä­nität zu bewahren, und es ablehnen, sich von einem hege­mo­nialen System beherr­schen zu lassen“ (Metter­nich, von Bert­hier de Sauvigny, Hrsg. Fayard)? Andern­falls ist der Zeit­punkt nahe, an dem die Völker gemeinsam das Lied der Frem­den­le­gion anstimmen werden: „Adieu, altes Europa,/Der Teufel soll dich holen!“.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BOULEVARD VOLTAIRE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

